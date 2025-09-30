אולימפיאקוס גברה על באסקוניה, ריאל הופתעה

עונת היורוליג, ולראשונה אי פעם עם שתי קבוצות ישראליות, יצאה אתמול (שלישי) לדרך ומלבד מכבי והפועל תל אביב, שעורכת בכורה במפעל, ישנם עוד חמישה משחקנים מסקרנים. המפגש שפתח את היום – דובאי שניצחה את פרטיזן בלגרד, כשבהמשך התקיימו עוד ארבעה משחקים מעניינים.

המפגשים המעניינים סיפקו לנו משחקים גדולים, עם לא מעט דרמות. זה התחיל עם מילאנו שניצחה 82:92 את הכוכב האדום בלגרד, המשיך עם פנאתינייקוס שניצחה 79:87 את באיירן מינכן, כשאז הדרמה הגיעה – אולימפיאקוס שרדה מותחן גדול ורשמה 96:102 על באסקוניה, כשההפתעה הגדולה קרתה באיטליה, כשווירטוס בולוניה ניצחה 68:74 את ריאל מדריד.

דובאי – פרטיזן בלגרד 76:89

ההופעה ההיסטורית של הקבוצה מאיחוד האמירויות הסתיימה בהצלחה גדולה עם ניצחון מרשים על החבורה הסרבית. סוללת הכוכבים המקומית רקדה על הפרקט באולם קוקה קולה ופתחה ברגל ימין את הופעותיה במפעל הבכיר של אירופה (והמפרץ הפרסי). דוויס ברטנס הלטבי המנוסה הצטיין אצל המנצחת עם 20 נקודות, דז’נאן מוסא הבוסני גם היה במשחק איכותי ותרם למנצחת 19 נקודות, 4 אסיסטים ו-5 כדורים חוזרים.

דז'נאן מוסא (IMAGO)

הכוכב האדום – מילאנו 92:82

המשחק הנהדר בין הסרבים לאיטלקים היה צמוד לאורך כל הדרך, אך גם לאורך כל הדרך האורחת הצליחה לשמור על היתרון שלה, כאשר את הרבע האחרון היא פתחה עם ריצת 0:6, ברחה ליתרון דו ספרתי ושמרה על זה עד הסיום, כשניצחה בעשר הפרש. מעל כולם היה זאק לדיי שסיים עם 21 נקודות ו-5 ריבאונדים, כשג’וש ניבו סייע עם 12 משלו. בצד השני, 19 של ג’ורדן נוורה לא הספיקו.

שחקני מילאנו (IMAGO)

פנאתינייקוס – באיירן מינכן 79:87

הקבוצה היוונית ששואפת לזכות בתואר פתחה עם ניצחון כמו שצריך על חשבון הגרמנים, שהתקשו מול היריבה. לאורך כל הדרך המארחת הובילה, כשבסיום היא ניצחה בהובלת קנדריק נאן שהיה מעל כולם עם 21 נקודות ותשעה אסיסטים.

באסקוניה – אולימפיאקוס 102:96

המשחק הצמוד ביותר התרחש בספרד, כשהקבוצות החליפו סלים והיתרון החליף ידיים, אך בסופו של דבר היוונים הצליחו לשרוד את המותחן, לנצח ולרשום ניצחון בכורה על חשבון המארחת. מעל כולם, כצפוי, היה סשה וזנקוב עם 21 נקודות ו-12 ריבאונדים, כשטיילור דורסי הוסיף 20 משלו. בצד השני, טימותה לובאווקאבארוט רשם 23 נקודות שלא הספיקו.

וירטוס בולוניה – ריאל מדריד 68:74

ההפתעה הגדולה ביותר הערב הגיעה לנו באיטליה, כשקבוצה שסיימה במקום ה-17 והלפני האחרון בשנה שעברה, ניצחה את המועדון הספרדי. את הרבע הראשון, האורחת ניצחה, אך המארחת הפכה, המשחק נהיה צמוד וברבע האחרון הצליחה לשמור על היתרון ולנצח. קארסן אדוארדס הוביל עם 14 נקודות.