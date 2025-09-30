דמבלה יצפה במשחק של פ.ס.ז' בברצלונה מקטאר

פאריס סן ז’רמן אישרה כי אוסמן דמבלה, זוכה כדור הזהב, ימשיך את תהליך השיקום מהפציעה בשריר הירך האחורי במרכז הרפואי ASPETAR שבדוחא. מדובר במרכז ספורט רפואי מהמתקדמים בעולם, שבו כבר ביקר דמבלה בעבר כשחקן ברצלונה, במהלך פציעותיו בשנים 2019 ו־2020. גם סמואל אומטיטי עבר שם טיפולים.

על אף דבריו בסיום משחק הליגה מול אוקזר ביום שבת, אז הקדיש את הזכייה בכדור הזהב לאוהדי פ.ס.ז’ והותיר רושם כי אולי ירמוז על חזרה מוקדמת, דמבלה לא יהיה כשיר למשחק הענק מול ברצלונה מחר (רביעי, 22:00) באצטדיון מונז'ואיק.

הפציעה שנגרמה לו במשחק נבחרת צרפת מול אוקראינה ב־5 בספטמבר הוערכה בהיעדרות של שישה שבועות, והאופטימיות שלו אינה משנה את המציאות: הוא יישאר מחוץ לסגל.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

"אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל השיקום שלי מתקדם מצוין. אני אחזור ממש בקרוב", אמר דמבלה בסוף השבוע האחרון. ובכל זאת, השיקום עדיין לא הגיע לרמה שמאפשרת לו לשחק מול האקסית מברצלונה.

מלבד דמבלה, גם מרקיניוס יחמיץ את המשחק, בעוד לואיס אנריקה ינסה להכשיר את דזירה דואה וז’ואאו נבס, וממתין לתוצאות בדיקות רפואיות בנוגע לוויטיניה וחביצ'ה קבראצחליה.