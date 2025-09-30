יום שלישי, 30.09.2025 שעה 18:30
ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
98-76ראן8
711-116ברסט9
711-96טולוז10
713-106פ.צ. פאריס11
710-76ניס12
714-96לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

דמבלה יצפה במשחק של פ.ס.ז' בברצלונה מקטאר

זוכה כדור הזהב הצהיר שהליך השיקום מתקדם היטב, אבל הוא לא יהיה כשיר בזמן למפגש מול האקסית ויטופל במרכז ספורט מהמתקדמים בעולם שנמצא בדוחא

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן אישרה כי אוסמן דמבלה, זוכה כדור הזהב, ימשיך את תהליך השיקום מהפציעה בשריר הירך האחורי במרכז הרפואי ASPETAR שבדוחא. מדובר במרכז ספורט רפואי מהמתקדמים בעולם, שבו כבר ביקר דמבלה בעבר כשחקן ברצלונה, במהלך פציעותיו בשנים 2019 ו־2020. גם סמואל אומטיטי עבר שם טיפולים.

על אף דבריו בסיום משחק הליגה מול אוקזר ביום שבת, אז הקדיש את הזכייה בכדור הזהב לאוהדי פ.ס.ז’ והותיר רושם כי אולי ירמוז על חזרה מוקדמת, דמבלה לא יהיה כשיר למשחק הענק מול ברצלונה מחר (רביעי, 22:00) באצטדיון מונז'ואיק.

הפציעה שנגרמה לו במשחק נבחרת צרפת מול אוקראינה ב־5 בספטמבר הוערכה בהיעדרות של שישה שבועות, והאופטימיות שלו אינה משנה את המציאות: הוא יישאר מחוץ לסגל.

אוסמן דמבלה (IMAGO)אוסמן דמבלה (IMAGO)

"אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל השיקום שלי מתקדם מצוין. אני אחזור ממש בקרוב", אמר דמבלה בסוף השבוע האחרון. ובכל זאת, השיקום עדיין לא הגיע לרמה שמאפשרת לו לשחק מול האקסית מברצלונה.

מלבד דמבלה, גם מרקיניוס יחמיץ את המשחק, בעוד לואיס אנריקה ינסה להכשיר את דזירה דואה וז’ואאו נבס, וממתין לתוצאות בדיקות רפואיות בנוגע לוויטיניה וחביצ'ה קבראצחליה.

