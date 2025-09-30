יום שלישי, 30.09.2025 שעה 19:48
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

עופרי ארד בהרכב קייראט, אמבפה פותח בריאל

אחרי הדרבי המביך, הבלאנקוס חוזרים לליגת האלופות ויתארחו אצל הקבוצה מאזרבייג'ן ב-19:45: גם ויניסיוס ומסטנטואונו בהתקפה, דויד אלאבה פותח בהגנה

אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)
אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

ליגת האלופות תמשיך הערב (שלישי, 19:45) עם המשחקים המוקדמים, כאשר ריאל מדריד תתארח אצל קייראט של עופרי ארד, שחולמת על סנסציה גדולה, זאת במסגרת המחזור השני. הישראלי נכלל ב-11 של הקבוצה המארחת וישחק נגד אחת הקבוצות הגדולות בעולם.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פראן גארסיה, דין האוסן, ראול אסנסיו, דויד אלאבה, אורליאן טשואמני, דני סבאיוס, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הקזחים עם צמד הישראלים מגיעים כמובן בתור האנדרדוגים הברורים, כשיש רצון גדול להפתיע. במחזור הפתיחה, קבוצתם של שני הליגיונרים, עופרי ארד ודן גלזר, שיחקה לראשונה בתולדותיה במפעל הבכיר באירופה, כשהפסידה 4:1 לספורטינג ליסבון, וכעת היא תארח את ענקית האלופות ושיאנית הזכיות וחולמת על סנסציה גדולה.

מנגד, הבלאנקוס באים למשחק לאחר שגברו במחזור הקודם 1:2 על מארסיי, אך בשבת האחרונה נחלו הפסד משפיל בדמות 5:2 בדרבי המדרידאי מול אתלטיקו. צ’אבי אלונסו וחניכיו פייבוריטים במשחק ורוצים לנצח ולהשכיח את תוצאת הדרבי שהשאירה סימן אצל החבורה בלבן.

