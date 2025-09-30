עופרי ארד בהרכב קייראט, אמבפה פותח בריאל

ליגת האלופות תמשיך הערב (שלישי, 19:45) עם המשחקים המוקדמים, כאשר ריאל מדריד תתארח אצל קייראט של עופרי ארד, שחולמת על סנסציה גדולה, זאת במסגרת המחזור השני. הישראלי נכלל ב-11 של הקבוצה המארחת וישחק נגד אחת הקבוצות הגדולות בעולם.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פראן גארסיה, דין האוסן, ראול אסנסיו, דויד אלאבה, אורליאן טשואמני, דני סבאיוס, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הקזחים עם צמד הישראלים מגיעים כמובן בתור האנדרדוגים הברורים, כשיש רצון גדול להפתיע. במחזור הפתיחה, קבוצתם של שני הליגיונרים, עופרי ארד ודן גלזר, שיחקה לראשונה בתולדותיה במפעל הבכיר באירופה, כשהפסידה 4:1 לספורטינג ליסבון, וכעת היא תארח את ענקית האלופות ושיאנית הזכיות וחולמת על סנסציה גדולה.

מנגד, הבלאנקוס באים למשחק לאחר שגברו במחזור הקודם 1:2 על מארסיי, אך בשבת האחרונה נחלו הפסד משפיל בדמות 5:2 בדרבי המדרידאי מול אתלטיקו. צ’אבי אלונסו וחניכיו פייבוריטים במשחק ורוצים לנצח ולהשכיח את תוצאת הדרבי שהשאירה סימן אצל החבורה בלבן.