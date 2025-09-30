יום שלישי, 30.09.2025 שעה 18:34
השופט העניש על "חוסר מאמץ" - מדבדב התפוצץ

הרוסי שסבל מהתכווצויות, לא ניסה להחזיר הגשה מול טיין בן ה-19 וספג אזהרה. בתגובה הוא זעם על השופט: "מי אתה בכלל? איך קוראים לך? רוצה שאפרוש?"

דניל מדבדב והשופט (מימין) בעימות (צילום מסך)
דניל מדבדב והשופט (מימין) בעימות (צילום מסך)

דניל מדבדב שוב מושך אש. הטניסאי הרוסי, שמוכר בשל התפרצויות זעם תכופות כלפי שופטים, קהל ואפילו המאמן שלו, חצה גבול נוסף במהלך חצי גמר טורניר בייג’ין בסבב ה-ATP מול לרנר טיין האמריקאי בן ה-19.

באירוע נדיר ספג מדבדב אזהרה מהשופט הראשי אדל נור המצרי בגין "חוסר מאמץ" - סעיף בתקנון שמאפשר לשופט להעניש שחקן שלכאורה לא מתאמץ או לא מתמודד ברצינות. הרוסי שסבל מהתכווצויות ברגליים ונראה צולע, בחר שלא לנסות כלל להחזיר את ההגשה של יריבו ופשוט נתן לכדור לעבור. נור לא התרשם - ונתן לו אזהרה רשמית.

בתגובה, מדבדב התקרב אל כיסא השופט בכעס ושאג: "מי אתה בכלל? איך קוראים לך? אתה רוצה שאפרוש עכשיו?", והוסיף: "מי אתה שתגיד לי אם אני מתאמץ או לא?". הסיטואציה הלכה והסלימה עד שהוזעק למגרש אחד המארגנים כדי להרגיע את הרוחות.

דניל מדבדב (העליון) לא מנסה להגיע לכדור (צילום מסך)דניל מדבדב (העליון) לא מנסה להגיע לכדור (צילום מסך)

מדבדב, שהוביל 5:7 ו-3:5 בשלב מוקדם של המשחק, איבד את היתרון - ובסופו של דבר פרש כשהיה בפיגור 4:0 במערכה השלישית. בעקבות זאת, טיין העפיל לגמר הטורניר, שם יפגוש את יאניק סינר האיטלקי מחר ב-09:00.

עבור מדבדב זו עוד תקרית מביכה בשרשרת של רגעים שנויים במחלוקת בקריירה שלו. עבור טיין – זו הזדמנות ענקית להשלים שבוע חלומי עם תואר בכיר ראשון בקריירה.

