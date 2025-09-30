העונש של הפועל ובית"ר: קנס של 78,000 ש"ח

מספר דיונים בעקבות סדרת אירועים במשחקי הליגה האחרונים התנהלו היום (שלישי) בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. הפועל באר שבע הגישה כתב הגנה בגין נזק שנגרם על ידי אוהדיה במשחק מול הפועל ירושלים וכן בשל קריאות גזעניות שנשמעו במשחק נגד בני סכנין, ולא הגיעה.

גם הפועל ירושלים לא הגיעה לדיון בגין התנהגות בלתי הולמת, בעוד הפועל תל אביב שהואשמה בהתפרעות אוהדים, הדלקת עשרות אבוקות ופריצות לכר הדשא ובית"ר ירושלים שהואשמה בהתפרעות אוהדיה וניסיונותיהם לפרוץ למגרש במהלך המשחק מול הפועל ת”א, תצטרכנה לשלם קנס בגובה 78,000 ש”ח כל אחת לאחר ההחלטה שהתקבלה בדיונים.

נזכיר כי לפי דו"ח השופט, אוהדי בית”ר הדליקו כ־50 אבוקות, מתוכן שתיים נזרקו אל כר הדשא. בדקה ה־78 ניסו כעשרה אוהדים לפרוץ למגרש על מנת לחגוג, כשכוח האבטחה הצליח לבלום אותם, למעט אוהד אחד שקפץ פנימה. בסיום המשחק ניסו כ־50 אוהדי בית"ר לפרוץ שוב, הפעם במטרה להתעמת עם אוהדי הפועל תל אביב, אך נעצרו על ידי כוחות האבטחה.

בנוסף, בדו"ח השופט צוין כי אוהדי הפועל תל אביב הדליקו כ־50 אבוקות במהלך המשחק, כאשר אחת מהן נזרקה אל כר הדשא כבר בדקה ה־12. בהמשך, בדקה ה־15 נזרקו שני מצתים נוספים מהיציע, בדקה ה־16 נזרקה אבוקה נוספת ובדקה ה־18 כוס משקה לעבר המגרש. גם בדקה ה־26 הודלקו שלוש אבוקות נוספות, ובדקה ה־37 הודלקה עוד אחת, הפעם ללא השלכה לכר הדשא. אחרי שריקת הסיום, המצב הסלים עוד יותר כאשר כ־50 מאוהדי האדומים פרצו למגרש כדי לחגוג.

מנכ"ל מכבי תל אביב, בן מנספורד, היה אמור לעמוד לדין לאחר שבדו"ח השופט נרשם כי הטיח עלבונות כלפי השופט הרביעי בסיום המשחק. לפי הדו"ח, מנספורד נשמע צועק באנגלית: "Fu*** referee red card"*, כאשר משקיף המשחק נכח בסמוך לאירוע. עם זאת, מנספורד לא הגיע ונמצא עם מכבי ת”א בבאצ’קה טופולה.

מהלך הדיון של הפועל ת”א

עו”ד רועי רוזן : ״המשחק הופסק בפעם הראשונה עקב פציעה ואבוקות אוהדי בית״ר, כך שאין קשר להשלכת האבוקות שלהם והפסקת המשחק״. בהמשך, הציג לדיין, לאחר ההסכם עם התובע, את הסדר הטיעון, שאושר.

״למועדון הפחתת נקודה על תנאי מהעונה שעברה, אך אין מחלוקת שהמשחק לא הופסק לפרק זמן משמעותית ונשאלת השאלה אם המשחק נעצר ליותר מפעם אחת. יש הסכמה שזה לא המצב ומשכך, ההסכמה שלנו עם התובע היא כדלקמן: קנס כספי בפועל בסה״כ כולל של 78,000 שקלים לפי דרישת התובע ואיסור של מכירת כרטיסים למשחק אחד על תנאי עד לתום עונת 2025/26 בכל מקרה של הפסקת משחק לפרק זמן משמעותי או יותר מפעם אחת, כתוצאה מהשלכת אמצעים פירוטכניים לכר הדשא או התפרצות אוהדים רבים למגרש”, הוסיף.

למעשה לא התממשו התנאים למימוש הפחתת הנקודה שהייתה על תנאי. הפחתת הנקודה על תנאי תישאר בעינה, אך לא תמומש במקרה זה כאמור בשל הספק.

רוזן מטעם הפועל ת״א: ״הפועל ת״א עושה מאמצים משמעותיים לשיפור משמעותי של התנהגות האוהדים. היא מגנה את ההתנהגות וכולנו מקווים שהוספת ההרשעה של איסור משחקי חוץ תעביר את המסר״.

הדיין לנדאו הגיב: ״אתם לא חושבים שזה נהיה משוגע? האיראנים לא התקיפו ככה. אז בהתאחדות החליטו שאין סגירת יציעים? משפתי ספג זיקוק כמו שעבדו עלינו עם לוקאסן בעבר. אנחנו כל השנים מאיימים, אבל זה בדרך. היו בעלים שעשו דברים וזה צמצם את היקף התופעה. חזרנו עשר שנים אחורה ואנחנו בסכנת נפשות כרגע״.

מהלך הדיון של בית”ר על אירועי המשחק מול הפועל ת”א

מוזסון: ״אני מודה שאני מתלבט. כתוב בדו״ח שאוהדי בית״ר ניסו לפרוץ ולא שפרצו (נבלמו אך לא רשום איפה) אני מעוניין לצפות בסרטון״.

התובע ברגמן: “המשחק היה רווי באירועים חמורים, אבל דווקא האירוע הכי חמור הוא מה שהתרחש בסיום המשחק כשאוהדים של שתי הקבוצות פרצו לכר הדשא ותגובה מהירה של המשטרה או האנשים שנשכחו שם מנעה מהאירוע להתפתח לחמור בהרבה. בנסיבות האלה וכשאני שם לב לענישה שהתקנון מאפשר להטיל לאירועים שהתרחשו במגרש היא חמורה. אם לא ניתן לייחס לאף אחת מהקבוצות שתי הפסקות משחק באשמת אוהדיה ובהיעדר נזק גוף או השלכת חפצים בין יציעים, אנו נמצאים בטבלה הקנסות. מאחר שיש ספק לכמות הפעמים שהמשחק הופסק, אני מקווה שהענישה על תנאי אכן תביא להרתעה הנדרשת ושהמעשים לא יישנו”. בהסדר הטיעון נתבקש קנס של 55,000 ש”ח.

בסופו של דבר הוחלט שבית״ר תשלם 55,000 שקלים קנס, ובנוסף תישאר עם אותו עונש על תנאי על איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ.

מהלך הדיון של בית”ר על אירועי המשחק מול ריינה

בבית״ר מודים באשמה. רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי, מחדד שבעוד חודשיים ייכנס לתוקף חוזר של פיפ״א (31.12.25) המעניש בחומרה בעוון קריאות גזעניות כמו סגירת יציעים והפחתת נקודות ובכללי ענישה חמורה.

ברגמן: ״התקבלה לאחרונה הנחייה של פיפ״א לכלל ההתאחדויות המסונפות עם עדכון התקנון בכל מה שקשור לקריאות גזעניות והבעת עמדה פוליטית ותהיה החמרה משמעותית בענישה. אני מבקש שהקבוצות ייקחו לתשומת ליבן שנדרשת פעילות הסברתית ומניעתית כדי להימנע מתוצאות קשות בהקשר הזה״.

הדרישה לקנס עבור אירועי המשחק הינה 23,000 ש”ח והיא אושרה. המשמעות היא שבית”ר תשלם בסך הכל 78,000 ש”ח, בדיוק כמו הפועל תל אביב.