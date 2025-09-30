החל מהמחזור הקרוב: ר"ג תחזור לאצטדיון הביתי

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שני) כי החל מ־5 באוקטובר 2025, משחקי הבית של הפועל רמת גן יתקיימו באצטדיון רמת גן. המשמעות, כבר במחזור הקרוב תחזור הקבוצה לאצטדיונה הביתי הוותיק.

במחזור ה־7 של הליגה הלאומית, הפועל ר"ג תפגוש את הפועל נוף הגליל ב־5 באוקטובר בשעה 19:00. בהמשך, במסגרת המחזור ה־9, היא תארח את מכבי הרצליה ב־17 באוקטובר בשעה 16:00.

החזרה לאצטדיון רמת גן מגיעה במומנטום חיובי עבור הקבוצה של מיכאל זנדברג, אחרי שבמחזור הקודם רשמה ניצחון מרשים 0:3 על הפועל רעננה. פתיחת העונה של האדומים כוללת עד כה שלושה ניצחונות, תיקו ושני הפסדים – מאזן שמציב אותם במקום השביעי בטבלת הלאומית אחרי שישה מחזורים.

עבור אוהדי רמת גן מדובר בבשורה משמעותית, כאשר המועדון יחזור לארח במגרש המזוהה איתו, במה שעשוי להעניק דחיפה נוספת במאבקי הצמרת בליגה הלאומית.