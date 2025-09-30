פליק: ימאל כישרוני, אבל הוא צריך לעבוד קשה

ברצלונה תארח מחר (רביעי, 22:00) את פאריס סן ז'רמן למשחק ענק במסגרת ליגת האלופות, והמאמן האנזי פליק יחד עם פדרי התייצבו למסיבת עיתונאים לקראת ההתמודדות. שניהם דיברו בהרחבה על היריבה, על הסגל הקצר בשל הפציעות ועל תחושת האחריות לקראת משחק שצפוי להיות אחד מהגדולים של העונה.

פליק פתח והתייחס לקרב בקישור: "זה תמיד חשוב, כמובן. אבל יש גם עמדות אחרות לא פחות חשובות. יש שחקנים מצוינים בעמדות שונות, ויהיה חשוב לנצל את השטחים. אני שמח לשחק במשחק כזה ולראות איך אנחנו ממשיכים להשתפר. כל יום אנחנו לומדים ומתקדמים". בהמשך דיבר על פדרי: "הוא השתפר מאוד, וזה מה שאני מבקש ממנו. כולם רואים איך הוא משחק, הוא מציג כדורגל פנטסטי. חשוב לקבוצה שיהיו לה מנהיגים, והוא יכול להיות כזה. מבחינתי הוא אחד הקפטנים, אנחנו מדברים הרבה, וכשיש לו דעה ברורה, הוא משתף. זה קריטי לנו".

בנוגע למשחק מול פ.ס.ז' אמר פליק: "אנחנו ברצלונה ואנחנו אוהבים להיות פייבוריטים בליגת האלופות, אבל ברור שיש לנו יריבה מרהיבה מולנו. אני לא חושב על המשחק הקודם מולם, זה עבר. ההווה שונה לחלוטין, והכול השתנה. מחר נצטרך להיות ברמתנו הגבוהה ביותר מהדקה הראשונה. זה לא יהיה פשוט, כי הם אוהבים ללחוץ ויודעים לשלוט בכדור. זה האתגר של ליגת האלופות".

האנזי פליק (IMAGO)

המאמן התייחס גם ללאמין ימאל: "אני לא אוהב את כל עניין ה'סופר, סופר'. הוא שחקן יוצא מן הכלל, אבל יש לנו עוד יוצאי דופן. הוא רק בן 18 וצריך להבין שהמאמץ והעבודה הקשה חשובים לא פחות מהכישרון. כדי להגיע לרמות הגבוהות ביותר צריך לעבוד קשה, גם בהגנה ולא רק עם הכדור".

בנוגע לסגל החסר אמר: "אנחנו מתמודדים עם לא מעט פציעות, וזה חלק מהלו"ז הצפוף. זה לא טוב לשחקנים, אבל אנחנו חייבים לנהל את זה נכון. חסרים לנו שחקנים חשובים בקישור, אבל אני סומך על הצעירים. גם לפ.ס.ז' יש פציעות. זה חלק מהמשחק". על השאלה מי יפתח בהתקפה, פראן טורס או לבנדובסקי, ענה: "אנחנו צריכים את שניהם לאורך 90 דקות. נראה מי יפתח".

לאחר דברי המאמן הגיע תורו של פדרי, שדיבר על התחושות האישיות: "שנינו, גם אנחנו וגם פ.ס.ז', פייבוריטים מחר. זה יהיה אחד המשחקים הגדולים ביותר. כולנו זוכרים את המשחק הקודם ואת התחושה שהיינו קרובים לעלות, ועכשיו יש לנו הזדמנות לנקמה ספורטיבית. אלה המשחקים שכל שחקן חולם לשחק בהם”.

פדרי (האתר הרשמי של ברצלונה)

פדרי הודה כי לקישור תהיה השפעה מכרעת: "שתי הקבוצות רוצות להחזיק בכדור. מי שישלוט בקישור יכריע חלק גדול מהמשחק. מאז שפליק הגיע אנחנו קבוצה אמיצה יותר. אני מרגיש חשוב יותר בחדר ההלבשה, המאמן ביקש שאקח צעד קדימה ואני מתחיל להתרגל לזה. זה לא היה טבעי לי בעבר, אבל אני מתחיל לאמץ את זה".

בנוגע ליריבה אמר: "אני אוהב לראות את פ.ס.ז'. לואיס אנריקה מאמן אמיץ שאוהב להחזיק בכדור, והקישור שלהם עם פביאן, נבס ו-ויטיניה חזק מאוד. זה אתגר עצום. אבל לפעמים נוח לנו יותר לשחק מול קבוצה כמו פ.ס.ז' מאשר מול יריבה שסוגרת מאחור".

על מצבו האישי הוסיף: "אני מרגיש מוערך במועדון ובנבחרת, וזה מה שחשוב לי. תמיד יש מחמאות והשוואות לשחקנים גדולים כמו צ'אבי ואינייסטה, בשבילי זה רק דלק להמשיך להשתפר. אם אגדה כמו סקולס מחמיאה לך, זה נותן מוטיבציה אדירה".

פדרי וצ'אבי (רויטרס)

גם על החברים הפצועים התייחס: "כשעוברים ניתוח זה לא קל, אבל גאבי וז'ואן גארסיה לוחמים, ואני בטוח שהם יחזרו חזקים יותר".

ברצלונה תגיע להתמודדות ללא גאבי, טר שטגן, ראפיניה וז’ואן גארסיה הפצועים, בעוד פ.ס.ז' תחסר בין היתר את מרקיניוס, דמבלה וחביצ'ה קבראצחליה. על הנייר, שני מועדונים עם סגלים חסרים, אך על הדשא צפויה לנו חגיגת כדורגל אמיתית.