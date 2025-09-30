בלתי ניתן לעצירה: אלקראס זכה גם בטורניר טוקיו

קרלוס אלקראס ממשיך בעונת החלומות שלו, והיום (שלישי) זה קרה על המשטחים הקשים של טוקיו. הספרדי, המדורג ראשון בעולם, לא הותיר סיכוי לטיילור פריץ (5) וניצח אותו 0:2 בגמר – 4:6, 4:6 – בדרך לתואר שמיני רק השנה. זה לקח לו שעה ו־32 דקות להפוך את הגמר הזה לעוד הצהרת כוונות ברורה: בטניס של 2025, אלקראס פשוט רמה מעל כולם.

פריץ הגיע חד ובכושר לא רע, בוודאי אחרי שגבר עליו בלייבר קאפ, אך כאן מהרגע הראשון הבין מול מי הוא משחק. כל ניסיון להפעיל לחץ על ההגשות של אלקראס נשבר מול החוזק המנטלי והפיזי של הספרדי. האמריקאי הצליח לייצר רגעים של איכות, אבל בכל נקודת מפתח – אלקראס היה זה שעלה על העליונה.

עבור אלקראס זהו לא עוד תואר – אלא תוספת מרשימה לעונת 2025 ההיסטורית שלו. שמונה גביעים כבר יש לו השנה בארון המתמלא, והוא עדיין לא נראה קרוב לבלום. האנרגיות, הסיבולת והיכולת לשמור על יציבות מול כל יריב הופכות אותו לכוח הדומיננטי של הדור הנוכחי. הקהל בטוקיו הריע בהתלהבות רבה לכוכב עם השיער הצבעוני, וכולם כבר מבינים – כל עוד אלקראס בריא, קשה לדמיין מי מסוגל לעצור אותו.