יום שלישי, 30.09.2025 שעה 18:12
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
123-95מילאן1
125-105נאפולי2
121-55רומא3
115-95יובנטוס4
97-135אינטר5
94-105אטאלנטה6
94-65קרמונזה7
84-65קומו8
75-55קליארי9
75-55בולוניה10
78-55אודינזה11
64-75לאציו12
68-75ססואולו13
56-35פארמה14
410-25טורינו15
36-35פיורנטינה16
38-25ורונה17
26-35פיזה18
27-25גנואה19
210-45לצ'ה20

צעד היסטורי: מילאנו אישרה את מכירת סן סירו

בישיבת מועצת העיר נקבע: מכירת האצטדיון אושרה ב-24 קולות בעד ו-20 נגד. אינטר ומילאן על האצטדיון החדש שייבנה: "נועד להפוך לאייקון אדריכלי חדש"

|
הסן סירו מוכן (רויטרס)
הסן סירו מוכן (רויטרס)

אצטדיון סן סירו של מילאן ואינטר עומד להימכר, כאשר יוכלו לעבוד בחודשים הקרובים על בניית אצטדיון חדש באתר החניון הנוכחי ועל הריסת חלק ניכר מאצטדיון מיאצה. מועצת העיר מילאנו קיבלה החלטה זו בשעות הלילה המאוחרות 

ההצבעה הייתה, כצפוי, צמודה מאוד: 24 קולות בעד, 20 נגד, כאשר שני דירקטורים נמנעו מהצבעה. המכירה טרם הושלמה, אך היא תתרחש בקרוב, אלא אם כן יהיו הפתעות גדולות מצד הבנקים ב-40 הימים הקרובים.

מועצת העיר נקראה לאשר את החלטת המועצה שקבעה את מכירת אצטדיון סן סירו והאזורים הסובבים אותו למילאן ולאינטר. המחיר, המבוסס על הערכת השטח שסיפקה רשות המסים, היה 197 מיליון אירו, עם הנחה של 22 מיליון אירו שהובטחה על ידי העירייה. אי הוודאות הסופית נפתרה.

הקהל מייצר אווירה מדהימה בסן סירו  (רויטרס)הקהל מייצר אווירה מדהימה בסן סירו  (רויטרס)

מילאן ואינטר פרסמו הבוקר הצהרה משותפת: “מילאן ואינטר מביעות את שביעות רצונן מאישור מועצת העיר למכירת סן סירו והסביבה, צעד היסטורי ומכריע לעתיד המועדונים והעיר. בעודם ממתינים להודעה הרשמית על תוצאות הדיון במועצה על ידי הוועד הפועל, המועדונים מביטים בביטחון ובאחריות אל הצעדים הבאים בתהליך שיובילו אותם לבניית אצטדיון חדש העומד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר. מתקן ברמה עולמית המיועד להפוך לאייקון אדריכלי חדש עבור מילאן ולסמל לתשוקה של אוהדי כדורגל ברחבי העולם”.

המכירה למילאן ואינטר חייבת להסתיים עד 10 בנובמבר, המועד האחרון לחתימת שטר המכירה. 40 הימים הבאים, יידרשו כדי לקבל אור ירוק מהבנקים ולהשלים את הניירת להעברת הבעלות. מעתה והלאה, הגיע הזמן לדון בתוכניות המועדונים. העבודה על האצטדיון החדש, שייבנה בחניון של המיאצה הנוכחי, מתוכננת להתחיל במחצית הראשונה של 2027, כאשר המתקן החדש ייפתח בשנת 2031, לאחר ארבע שנות בנייה. לפיכך, לאופ”א יהיה אצטדיון חדש לאליפות אירופה 2032, שיתווסף לאצטדיון יובנטוס ולמתקנים אחרים שיוגדרו בשנת 2026.

שחקני מילאן ואינטר (רויטרס)שחקני מילאן ואינטר (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */