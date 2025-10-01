יום ראשון, 05.10.2025 שעה 06:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"היכולת עלולה לרדת": האתגר של מכבי תל אביב

לפני זאגרב, התזונאי ליאור מאני דיבר ב"שיחת היום" על הקשיים שצפויים לשחקנים שצמים: "יורדים כ-3-4 ק"ג וצריך להשלים את מאגרי האנרגיה בזמן קצר"

|
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

ליאור מאני, תזונאי הספורט, התראיין לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, והתייחס לאתגר המשמעותי שעומד בפני שחקני מכבי תל אביב לפני המפגש מול דינמו זאגרב, משחק שייערך כשעתיים בלבד לאחר סיום צום יום כיפור. מאני הסביר כי מדובר במצב חריג ומאתגר במיוחד.

יש 16 או 17 צמים לפני המשחק מול דינמו זאגרב, שיתקיים שעתיים אחרי צאת הצום, זה יספיק?
”בונים את זה לאורך כל היום בדרך כלל ופה יש לנו אתגר אמיתי. יש לנו פחות משעתיים מסיום הצום ועד לתחילת המשחק, והאתגר הגדול הוא שאנחנו צריכים להגיע עם מספיק אנרגיה, מספיק נוזלים, כי אחרי צום כולנו מכירים את זה, יורדים בעיקר 3-4 קילו בצום. כל מאגרי האנרגיה בגוף מדלדלים ולהשלים אותם זו משימה מאתגרת כי יש מעט מאוד זמן”.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

“ההכנה שאתה עושה לפני הצום היא הכנה לצום ולכן אתה לא עושה הכנה לאחרי. מה שקורה ביממה הזו, עם השינוי של הקילוגרמים זה שאתה מאבד את הנוזלים והרבה אנרגיה בגוף”.

אם אתה מאמן מכבי תל אביב, אתה משתמש בכמה שיותר זרים ובכמה שפחות ישראלים שצמים?
”זה שיקול נכון. אני מאמין שהם יתחילו בשתייה של מים וגם משקה עם סוכר, להחזיר נוזלים ולהכניס סוכר בצורה מהירה. זה יכול להיות גם דרך תמרים. גם אסור לאכול ולשתות בבת אחת, זה צריך להיות בהדרגה. אז קודם סוכרים, אחרי זה מלחים, אחר כך פחמימות קלות לעיכול. בתחום הפחמימות המורכבות, לתפוח אדמה יש את הספיגה הכי מהירה אז מומלץ לאכול דברים כמו לחם או תפוח אדומה”.

כמה אחוז אתה חושב שזה יפגע בכושר של השחקנים?
”אני לא בטוח שאפשר לענות על השאלה הזו, אבל אין ספק שכל בן אדם שצם יודע מה הוא מרגיש אחרי הצום וגם אם יעשו את הדברים הכי טובים זה עדיין לא יהיה אופטימלי. ירידה ביכולות אמורה להיות”.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

זה משהו שירגישו במיידי או שהם יכולים לשחק לדוגמה מחצית-מחצית?
”כן, כי ככל שאנחנו יודעים, עם חימום והמשחק והכל אנחנו מגיעים לכמעט שעתיים של התעמלות אחרי צום. צריך לאכול לאט, בכמויות קטנות ובהדרגה, אז במקום הזה אני מאמין שהם ישימו את כל הדגשים האפשריים. אז לא לאכול סיבים ובטח הבישולים יהיו בהתאם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */