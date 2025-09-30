יום ראשון, 05.10.2025 שעה 11:40
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

התחב"צ באוסלו תושבת במחאה נגד ישראל

בבירת נורבגיה יעצרו את התחבורה הציבורית שעה לפני המשחק מול הנבחרת למשך רבע שעה תחת הסיסמה: "עצרו את רצח העם". איגוד העובדים קורא לא לצפות

|
דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)
דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)

בעוד שבוע וחצי נבחרת ישראל תתארח באוסלו למשחק חוץ מול נורבגיה במוקדמות המונדיאל ובאופן די צפוי, רן בן שמעון ושחקניו ייתקלו באווירה עוינת לנוכח התמיכה של הנורבגים בפלסטינים בצל המלחמה. בעקבות זאת באוסלו החליטו להשבית את התחבורה הציבורית ב-11 באוקטובר ב-17:00 – שעה לפני שריקת הפתיחה – למשך רבה שעה.

ההשבתה תכלול את כל הרכבות התחתיות והחשמליות בעיר, והיא תתרחש במסגרת שביתה פוליטית שמארגנת אגודת עובדי התחבורה של אוסלו (OSA), תחת הסיסמה: "עצרו את רצח העם – הוציאו את קרן הנפט מחוץ לישראל".

סורס יוזר, סגן יו"ר האגודה, הסביר: "זהו אקט של סולידריות עם תושבי עזה ופלסטין, וגם ניסיון להעביר מסר ברור לפוליטיקאים הנורבגים - כספי המסים והפנסיה שלנו לא צריכים לתמוך בכוח כובש כמו ישראל". יוזר הוסיף כי השביתה מתבצעת בהתאם לקו שאומץ על ידי איגוד העובדים הארצי (LO), שקרא בכנס האחרון שלו במאי לפעול לקידום חרם כלכלי בינלאומי על ישראל, ולהשתתף באירועי תמיכה בתנועה הפלסטינית.

שחקני נורבגיה (IMAGO)שחקני נורבגיה (IMAGO)

לדבריו, תאריך השביתה - 11 באוקטובר - נבחר מראש, אולם נרשמה גם "הפתעה נעימה" כשהתברר כי באותו יום ייערך באוסלו המשחק בין נורבגיה לישראל. איגוד העובדים קרא לכל חבריו לא לצפות במשחק ולבטא את מחאתם כלפי ישראל בדרכים אחרות. נכון לעכשיו, ההשבתה מתוכננת רק ברכבות ובחשמליות, אך יוזר ציין כי מתקיים ניסיון לצרף לשביתה גם את נהגי האוטובוסים.

יוזר הוסיף כי בדרך כלל קשה לארגן שביתות פוליטיות כי הן עלולות לפגוע בעצם היכולת לקיים הפגנות – אם אין תחבורה, המפגינים לא יכולים להגיע. עם זאת, צפויות פעולות מחאה נוספות בעתיד: ב-27 באוקטובר מתוכננת עצרת תמיכה בפלסטינים מול הפרלמנט הנורבגי ביוזמת LO, וב-26 בנובמבר קורא איגוד LO באוסלו לכל הארגונים המסונפים אליו להצטרף לשביתה פוליטית נוספת.

הגישה בנורבגיה כלפי ישראל לא מפתיעה במיוחד, בלשון המעטה. כל זה מגיע אחרי שהנורבגים הודיעו כבר כי יתרמו את הכנסות מהמשחק מול ישראל לארגון סיוע הומניטרי בעזה (לפחות לדבריהם).

