הסדר הטיעון אושר, אוהדי מכבי ת"א יגיעו לדרבי

לאחר שהוגש כנגד מכבי תל אביב כתב אישום בגין אירועים מהמשחק מול בני סכנין שהובילו לחשש כי אוהדי הצהובים לא יוכלו להגיע כקהל חוץ לדרבי מול הפועל, הקבוצה הגיעה להסדר טיעון שהסיר את החשש.

הדיין ישראל שמעוני אישר את הסדר הטיעון והעונש שהוטל על מכבי תל אביב הוא קנס כולל בסך 30,000 שקלים, ועונש על תנאי בלבד של איסור כניסת קהל חוץ בכל מקרה של התפרעות אוהדים שתביא לעצירת המשחק לפרק זמן משמעותי, או ליותר מעצירה אחת של המשחק, למשך שנה.

מכבי תל אביב עמדה לדין בגין סעיפים של התפרעות אוהדים (בגין השלכת חפצים “מרובים”), התפרצות לשדה המשחק (בגין התפרצות שני אוהדים) ופגיעה ע”י אוהדים, בשל פגיעת אחד החפצים שהושלך בשופט המשחק, כל זאת על פי דוח השיפוט.

אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

תחילה בבקשת הענישה התבקש בית הדין להשית עונש של איסור כניסת קהל בפועל למשחק חוץ אחד, מה שהיה נופל על הדרבי התל אביבי, אך כאמור הסדר הטיעון הוריד זאת מסדר היום ונקבע עונש על תנאי בלבד.

בנימוקים להסדר הטיעון נכתב כי תיעוד שהעבירה מכבי ת”א לאחר הגשת כתב האישום הראתה כי החפצים שהושלכו היו “חלק מתפאורה לא מזיקה, אשר לא ניתן להשוותה להשלכת חפצים מסוכנים או אמצעים פירוטכניים”. בהתאם לכך ולמאמצי הנאשמת מול קהל אוהדיה בתחום, התקבל הסדר הטיעון.