דונצ'יץ' נפתח: היתרון האדיר שבירידה של 14 ק"ג

לוקה דונצ'יץ', כוכב לוס אנג'לס לייקרס, הגיע ליום התקשורת של המועדון עם חיוך גדול, גוף חטוב וראש נקי, כשהוא מוכן לדבר בגלוי על התקופה הקשה שעבר בדאלאס, על השינוי הפיזי העצום שעבר בקיץ ועל המקום המנטלי החדש שבו הוא נמצא.

"מה שלומכם? התגעגעתי אליכם", פתח דונצ'יץ' את המפגש עם העיתונאים, כשהוא מפתיע את הנוכחים במצב רוח מצוין. כששאלו אותו אם באמת התגעגע לראיונות, הוא לא היסס: "אני מאוד מתרגש, אני לא יכול לחכות לעשות ראיונות".

הסלובני בן ה־26, שהשיל ממשקלו כ־14 ק"ג, הודה כי התחושה החדשה היא כמעט אופוריה. "אני מרגיש הרבה פחות עייף. קצת יותר מהיר, כמו שכבר אמרתי. באירופה משחקים 40 דקות וב־NBA זה 48, אבל יש גם הרבה יותר משחקים ברצף. עייפות היא כרגע הדבר הכי חשוב בשבילי", הסביר. את ההבדל ניתן היה לראות כבר בקיץ, כשבאליפות אירופה עם סלובניה קלע קרוב ל־35 נקודות למשחק, נתון מטורף ברמת פיב"א.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

גם המנטליות של דונצ'יץ' השתנתה מאז המעבר. "ברור שעכשיו קל יותר. עברתי הרבה בשנה שעברה. זו התחלה חדשה, גישה חדשה בשבילי, ואני במקום טוב יותר מנטלית מאשר בעונה הקודמת", הודה הכוכב, שהולך לפתוח עונה מלאה ראשונה בלייקרס, לצד לברון ג'יימס והחיזוקים החדשים, מרקוס סמארט, דיאנדרה אייטון וג'ייק לאראביה.

כשנשאל על מה עבד בקיץ, דונצ'יץ' היה חד וברור: "התמקדתי רק בלשפר את הכושר שלי, שום דבר ספציפי אחר". לגבי תפקידו כמנהיג הוסיף: "בעונה שעברה הגעתי באמצע הדרך, וזה קשה לאחד את כולם. עכשיו במחנה האימונים זה הרבה יותר פשוט. אני מרגיש הרבה יותר נוח בתפקיד הזה. אני מרגיש טוב ומוכן לעונה הזאת".

הכוכב של הלייקרס, שחתם הקיץ על הארכת חוזה של שלוש שנים בשווי 165 מיליון דולר, יודע שהמועדון בחר בו כיורש הישיר של לברון ג'יימס. "זה מאוד חשוב לי להכיר את כולם ולדעת מה כל אחד אוהב. טעויות יכולות לקרות באימונים, וזה בסדר, בשביל זה הן קיימות", אמר. ולבסוף, דונצ'יץ' גם רמז לעתיד עם מועדון הפאר של לוס אנג'לס. "אני מקווה שג'יי ג'יי רדיק, שחתם מחדש, יישאר כאן עד סוף הקריירה שלו," ציין. מבחינתו, המשוואה ברורה: פחות קילוגרמים, יותר טבעות.