בראון: לא מדברים כרגע בהרצליה על עליית ליגה

אלעד בראון מוביל את מכבי הרצליה לפתיחת עונה מצוינת בליגה הלאומית כשהיא כרגע ניצבת במקום הראשון עם 13 נקודות. אחרי הניצחון 0:2 על הפועל ראשון לציון, המאמן דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”, התייחס לשאיפות, הסיכויים לעלות ליגה וההמשך.

מה נשמע אלעד?

”בסדר גמור תודה”.

ספר על התחושות ומה סוד הקסם של הקבוצה העונה.

”הרצליה זה ממש הבית שלי, כיף לי פה. אני מתחיל עונה חמישית ומרגיש טוב במועדון. הבאנו שני זרים נהדרים, גם בעמדת החלוץ וגם בעמדת הקשר, חדר ההלבשה הוא חדר הלבשה שלקח לו קצת זמן להתגבש אבל הוא התגבש תוך כדי תנועה והוא מדהים. שחקנים סופר מחויבים במגרש וראו את זה אתמול”.

מי השלד העיקרי?

”קודם כל יש את טל בומשטיין שהוא שוער מדהים מבחינתי. אני מאוד מתחבר אליו ואוהב את השקט שלו והיכולת שלו. יש את אילון ירושלמי, אופק עובדיה, רן ואטורי, טל נעים, שחקנים איכותיים ואני גאה להיות המאמן שלהם”.

אלעד בראון (ראובן שוורץ)

אתה ואריאל שיימן זה חיבור לא שגרתי. גם כשאתם רבים אתם מתחברים שוב.

”אני חושב שבכל בית יש את הוויכוחים והמריבות, אצלנו זה עלה לווליום קצת יותר גבוה. היה לנו נתק של שלושה חודשים, בסוף הכל הסתדר”.

כשבניתם את הקבוצה דיברתם על עליית ליגה?

”גם עכשיו אנחנו לא מדברים על עליית ליגה, אבל בכדורגל צריך ליהנות מכל רגע”.

יש לך מענק עלייה?

”לא”.

כמה זה קשה לכם שאין את האצטדיון בהרצליה? התחילה עוד עונה ואתם משחקים בנתניה. מה קורה עם האצטדיון שלכם?

”גם אני באתי מאזור המרכז אתמול והיה סיוט להגיע. צריך לשאול את ראש העיר. אומרים שאחרי השזרוע נחזור. זה יקרה אחרי חודש נובמבר. באזור דצמבר-ינואר. אצטדיון זה כוח וזה דבר שבאמת חסר פה. אני חושב שגם עם האנשים יהיה לנו קהל יותר רחב”.

כמה קהל אתם מביאים היום?

”אין הרבה, אבל מי שמגיע הוא איכותי מאוד. מרגישים אותם בכל משחק. אנחנו הראשונים שנשמח לחזור לאצטדיון. אנחנו זקוקים לקהל, גם אם הוא לא קהל גדול. הרגשנו אותו בליגה א’ ברגעים הטובים שלנו ונשמח להרגיש אותו גם בליגה הלאומית”.

מאחלים לך המון בהצלחה, שתמשיך להצליח.

”תודה רבה”.