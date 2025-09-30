אם יעזוב את ברצלונה: מילאן תלך על לבנדובסקי

מילאן החלה לברר לגבי מצבו של רוברט לבנדובסקי, ולפי הדיווחים כבר קיבלה החלטה בכל הקשור לעתידו של החלוץ הפולני, שחוזהו מסתיים בסוף העונה הנוכחית ועשוי לסיים את פרק הזמן המוצלח שלו בברצלונה. המנהל הספורטיבי של המועדון, איגלה טארה, נפגש בימים האחרונים עם סוכנו של החלוץ, פיני זהבי, לשיחות על נושאים שונים, ושאל ישירות על לבנדובסקי ועל כוונותיו לעתיד. במילאן היו רוצים להקדים את השוק ולהבהיר את העניין שלהם בחלוץ שבגיל 37 עדיין מבוקש מאוד.

לבנדובסקי חתם על חוזה לשלוש שנים בברצלונה, עם אפשרות לעוד שנה, וממתין לקבל החלטה על עתידו בעונתו האחרונה. החלוץ הפולני משוכנע שיוכל להמשיך לשחק ברמה הגבוהה ביותר בכדורגל האירופי לפחות בעונה הבאה, אם כי הוא פתוח לכל האפשרויות. כך או כך, הפולני מאוד מאושר בברצלונה ובעיר עצמה, והוא גם שמח להישאר לעונה נוספת אם הביצועים שלו יישארו כפי שהיו עד כה והקבוצה תסכים להאריך את ההסכם, כדי שימשיך להיות חלק חשוב בפרויקט הקטלוני.

רוברט לבנדובסקי לא ממהר, והכל יוכרע בסיום העונה, בהתאם לאופן שבו תתפתח. גורמים בפולין דיווחו בקיץ האחרון כי החלוץ קיבל הצעות משמעותיות מאוד מערב הסעודית, שהיו משלשות את שכרו בברצלונה, אך שהוא לא יעזוב השנה. הוא רצה להישאר ולהיאבק על תארים גדולים, אם כי לא שולל אפשרות להצטרף לאחר 2026, בהתאם להצעות שיונחו על השולחן.

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

מפת הדרכים של לבנדובסקי ברורה: הוא נותן עדיפות לברצלונה. אם המועדון ירצה שיישאר, הוא יהיה מוכן גם למאמץ כלכלי במידת הצורך. אם לא, יקשיב להצעות בשוק, באירופה ובמקומות אחרים. סביר שישנם מועדונים ערביים שיהיו מוכנים לשלם סכומי עתק, אך מילאן צצה כאופציה אם ירצה להישאר באירופה ולהתחרות ברמות הגבוהות ביותר.

בינתיים, לבנדובסקי התגבר על בעיות השרירים שחווה בתחילת העונה והחל לחזור לרמתו הרגילה, כשהוא כובש בכל משחק. האנזי פליק עשוי להשתמש בו באופן מדוד יותר העונה, אך אין ספק שיישאר שחקן מפתח עבור ברצלונה עד יוני.

החלוץ גם מוכן לשוב לנבחרת פולין לאחר המחלוקות שהיו לו עם המאמן הקודם, והוא נראה בכושר פיזי טוב מספיק כדי לשלב בין המועדון לנבחרת. עוד נותרו חודשים רבים עד שפג תוקף חוזהו, אך כבר עכשיו קבוצות גדולות מבהירות שהן מעוניינות בו.