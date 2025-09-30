יום שלישי, 30.09.2025 שעה 18:12
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
123-95מילאן1
125-105נאפולי2
121-55רומא3
115-95יובנטוס4
97-135אינטר5
94-105אטאלנטה6
94-65קרמונזה7
84-65קומו8
75-55קליארי9
75-55בולוניה10
78-55אודינזה11
64-75לאציו12
68-75ססואולו13
56-35פארמה14
410-25טורינו15
36-35פיורנטינה16
38-25ורונה17
26-35פיזה18
27-25גנואה19
210-45לצ'ה20

אם יעזוב את ברצלונה: מילאן תלך על לבנדובסקי

המועדון האיטלקי עשוי להחליט לנסות להחתים את החלוץ הפולני אם לא יישאר באלופת ספרד ויעזוב בחינם ביוני. עתידו בסגל של פליק יוכרע רק בסיום העונה

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

מילאן החלה לברר לגבי מצבו של רוברט לבנדובסקי, ולפי הדיווחים כבר קיבלה החלטה בכל הקשור לעתידו של החלוץ הפולני, שחוזהו מסתיים בסוף העונה הנוכחית ועשוי לסיים את פרק הזמן המוצלח שלו בברצלונה. המנהל הספורטיבי של המועדון, איגלה טארה, נפגש בימים האחרונים עם סוכנו של החלוץ, פיני זהבי, לשיחות על נושאים שונים, ושאל ישירות על לבנדובסקי ועל כוונותיו לעתיד. במילאן היו רוצים להקדים את השוק ולהבהיר את העניין שלהם בחלוץ שבגיל 37 עדיין מבוקש מאוד.

לבנדובסקי חתם על חוזה לשלוש שנים בברצלונה, עם אפשרות לעוד שנה, וממתין לקבל החלטה על עתידו בעונתו האחרונה. החלוץ הפולני משוכנע שיוכל להמשיך לשחק ברמה הגבוהה ביותר בכדורגל האירופי לפחות בעונה הבאה, אם כי הוא פתוח לכל האפשרויות. כך או כך, הפולני מאוד מאושר בברצלונה ובעיר עצמה, והוא גם שמח להישאר לעונה נוספת אם הביצועים שלו יישארו כפי שהיו עד כה והקבוצה תסכים להאריך את ההסכם, כדי שימשיך להיות חלק חשוב בפרויקט הקטלוני.

רוברט לבנדובסקי לא ממהר, והכל יוכרע בסיום העונה, בהתאם לאופן שבו תתפתח. גורמים בפולין דיווחו בקיץ האחרון כי החלוץ קיבל הצעות משמעותיות מאוד מערב הסעודית, שהיו משלשות את שכרו בברצלונה, אך שהוא לא יעזוב השנה. הוא רצה להישאר ולהיאבק על תארים גדולים, אם כי לא שולל אפשרות להצטרף לאחר 2026, בהתאם להצעות שיונחו על השולחן.

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

מפת הדרכים של לבנדובסקי ברורה: הוא נותן עדיפות לברצלונה. אם המועדון ירצה שיישאר, הוא יהיה מוכן גם למאמץ כלכלי במידת הצורך. אם לא, יקשיב להצעות בשוק, באירופה ובמקומות אחרים. סביר שישנם מועדונים ערביים שיהיו מוכנים לשלם סכומי עתק, אך מילאן צצה כאופציה אם ירצה להישאר באירופה ולהתחרות ברמות הגבוהות ביותר.

בינתיים, לבנדובסקי התגבר על בעיות השרירים שחווה בתחילת העונה והחל לחזור לרמתו הרגילה, כשהוא כובש בכל משחק. האנזי פליק עשוי להשתמש בו באופן מדוד יותר העונה, אך אין ספק שיישאר שחקן מפתח עבור ברצלונה עד יוני.

החלוץ גם מוכן לשוב לנבחרת פולין לאחר המחלוקות שהיו לו עם המאמן הקודם, והוא נראה בכושר פיזי טוב מספיק כדי לשלב בין המועדון לנבחרת. עוד נותרו חודשים רבים עד שפג תוקף חוזהו, אך כבר עכשיו קבוצות גדולות מבהירות שהן מעוניינות בו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */