"פלורס הגרוע בהיסטוריה, אך גם פפ היה נכשל"

מכבי חיפה נחלה אמש (שני) הפסד בכורה בליגת העל, 1:0 מול הפועל באר שבע שנותרה מושלמת אחרי חמישה מחזורים שהציב אותה במקום החמישי עם שמונה נקודות בלבד. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ’ וניסן קניאס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר” על מצב הקבוצה.

מה קורה קניאס?

”צהריים טובים”.

דיבר מקודם אלון מזרחי שמכבי חיפה תפסה את הפועל באר שבע ביום חלש והיא עדיין לא ניצחה.

”אמרתי שכדי שמכבי חיפה תנצח את באר שבע היא צריכה לתפוס אותה ביום חלש, אבל אמרתי על מכבי חיפה שהיא מכה אפורה. היא חסרת איכות. דיבר אלון מזרחי על השערים שמכבי חיפה איבדה, וליאור רפאלוב לא הבין את זה שה-DNA של הקבוצה היא לא לשחק קומקפטי וטקטי, אלא התקפי, וכל עוד מכבי חיפה לא תצרף 2-3 שחקני הכרעה זה לא ישתנה. גם המאמן לא מתאים למקום הזה, וכשמוסיפים את בחירת ההרכב, התוצאה היא שמונה נקודות. עם פלורס, אין פה ביטחון שמכבי חיפה תהיה בפלייאוף העליון”.

אתה חושב שצריך לפטר אותו היום?

”ראיתי את מכבי חיפה בתחילת העונה, והבנתי שהפרופיל שלו לא יכול להתאים למועדון הזה. צריך מאמן הרבה יותר דעתן ומנוסה, כי גם רפאלוב בוסרי וחסר ניסיון. לרפאלוב יש ניסיון כשחקן ורזומה ענק, אבל אי אפשר לשים שניים כאלו, זו בעיה.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

”אצל מרקו בלבול בנו קבוצה. אצלו הרגשת שיש קבוצה לכמה שנים. ראית כמה שחקנים שהמועדון יכול ללכת איתם קדימה, להביא מאמן כמו ברק בכר וללכת איתם לאליפות. אם יבוא מאמן רציני וחזק, הוא יגיד שאין לו אף שחקן. רב הנסתר על הגלוי שמביאים שחקן בכל כך הרבה כסף כמו פיטר אגבה ובסוף הוא לא משחק דקה. אם אני מחמיא לגוני נאור הוא שחקן בינוני והוא לא יכול להוביל את הקבוצה”.

שלום איציק.

”אהלן צהריים טובים לכולם”.

מה דעתך על המשחק אתמול?

“שמעתי שאמרתם שהפועל באר שבע היו חלשים, מי גרם להם להיות חלשים? מכבי חיפה העלימה אותם. אתם חיים בסרט ואני אומר את זה שלושה חודשים. סטיוארט לא יודע לעבור עמוד”.

זה מה שאתה רוצה לראות ממכבי חיפה? קבוצה שעושה הגנה בלבד?

”אי אפשר להפיל עליו הכל. מי הכין את הקבוצה? זה רפאלוב. אין ברירה, זו לא קבוצה איכותית. אני חודשיים אחורה אומר שאין איכות. אם סטיוארט זה האיכות שלה אז יש בעיה”.

סטיוארט מאוכזב (עמרי שטיין)

ניסן קניאס: “שים את פיירו במכבי חיפה של היום הוא לא נותן גול. הוא שחקן מצוין, אין על זה עוררין, אבל בוא. סטיוארט צריך שחקנים שיזינו אותו ויספקו לו מצבים”.

אהרונוביץ: “אתה לא זוכר מה אמרתי בתחילת העונה? מכבי חיפה מקום שישי”.

ניסן: “אז מכבי חיפה צריכה לשים 110 מיליון שקלים, להביא צוות מארגנטינה כדי לסיים מקום שישי? אני אתמול אמרתי שהפערים המקצועיים בין מכבי חיפה לבאר שבע הם יותר גדולים מהפערים מול פאריס לפני שלוש שנים וצחקו עליי במועדון. מול פאריס 75 דקות הם היו בשוויון וגם היו יכולים לנצח”.

איציק אתה איש כדורגל, עבור מאמן הכי קל זה לאמן הגנה. אם הוא לא יודע לאמן התקפה אז ניסן צודק, הבעיה גם מאמן. מי בחר את השחקנים?

”מלמד יותר טוב משניהם”.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

ניסן: “כי פיירו עשה להם מראדונה. כשהיה לו צוות כמו אצילי, שרי, חלאילי”.

מאמן אחר לא יצליח יותר?

”תביא את ברק בכר, הוא יצליח? תעשה לי טובה. כל מאמן שיבוא לפה לא יצליח. אין לו סיכוי”.

ניסן: “אז בוא נסגור את המועדון. איציק, אתה פריק של טקטיקה. נכון, מכבי תל אביב ובאר שבע מעל מכבי חיפה, אבל מול עשרה שחקנים של בית”ר ירושלים ומול הפועל חיפה איפה הם היו?”

איציק, לפי מה שאתה אומר פלורס המאמן הכי טוב שהיה למכבי חיפה.

”תפסיק לדבר שטויות. אני אומר שהוא המאמן הכי גרוע בהיסטוריה של מכבי חיפה, אבל תביא את פפ, מוריניו וכל המאמנים הכי טובים בעולם, הם לא יצליחו”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

ניסן: “אני חולק על איציק, יש בעיה עם זה שמביאים שחקן בסכום גדול. הוא סופג גול ולא משנה את החילוף שהוא הכין מראש, כשהכניס את קאסה במקום נהואל”.

הוא ימשיך לדעתכם?

ניסן: “לדעתי הוא לא יסיים את הסיבוב הזה, זה יסתיים אחרי מכבי תל אביב. גם אם היא תשחק בבוקר מול דינמו זאגרב ובערב מול מכבי חיפה היא תנצח”.

אהרונוביץ: “כשבדקתי את הרזומה שלו וראיתי שהוא פוטר משני מועדונים שונים בארגנטינה, אמרתי שהוא יפוטר במחזור העשירי. לי אין בעיה שהוא יפוטר, אני רק רוצה שיענקל’ה, אור, עוזי, רפאלוב, יעשו חשבון נפש. הם הביאו לפה שחקנים אפורים שבתקופת האליפויות לא יכולים אפילו להתאמן פה, אני לא מדבר על לשחק בכלל”.