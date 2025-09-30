יום שלישי, 30.09.2025 שעה 15:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"עבירות באופי דומה נמדדות בקוטביות הפוכה"

בסכנין טענו לחוסר אחידות בשיפוט: "אבו ניל ספג צהוב שני ונשרק פנדל, על ירמקוב השופט לא שרק. עבירות נמדדות פעם כחמורות ופעם כבלתי מורגשות"

|
אבו ניל סופג כרטיס אדום (עמרי שטיין)
אבו ניל סופג כרטיס אדום (עמרי שטיין)

בבני סכנין טוענים לחוסר אחידות בשיפוט. לאחר הרחקתו של אבו ניל במשחק מול מכבי ת”א, במהלך שאף הוביל לפנדל לזכות הצהובים, ראו במועדון את הפעולה של ירמקוב במכבי חיפה אמש (שני) והרגישו שנעשה להם עוול.

בהודעה רשמית של המועדון בנושא נכתב: “במשחק בני סכנין – מכבי תל אביב, בדקה ה-96 ביצע אבו ניל פעולה שבעקבותיה ספג כרטיס צהוב שני ונשרק פנדל.

“לעומת זאת, במשחק מכבי חיפה – הפועל באר שבע, כבר בדקה ה־5 ביצע ירמקוב פעולה דומה על אליאל פרץ, אך השופט לא שרק דבר”.

גיאורגי ירמקוב ואליאל פרץ על כר הדשא (עמרי שטיין)גיאורגי ירמקוב ואליאל פרץ על כר הדשא (עמרי שטיין)

עוד הוסיפו: “עבירות בעלות אופי דומה נמדדות לעיתים בקוטביות הפוכה – פעם כחמורות ופעם כבלתי מורגשות. אין זה ראוי שהשיפוט יהפוך לגמיש מדי מול מצבים מקבילים.

“איגוד השופטים מחויב בעשייה מתמדת ובשימוש מיטבי בכל המשאבים העומדים לרשותו, לרבות טכנולוגיית ה-VAR, כדי לייצב שיפוט אחיד, שוויוני והוגן בכל המגרשים”.

