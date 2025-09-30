ווייטהד חזר לנס ציונה, בריסקר שוחרר מר"ג

עירוני נס ציונה הודיעה היום (שלישי) בצהריים שאייזאה ווייטהד חזר לקדנציה שנייה בחוזה לעונה. הסיבה היא פציעתו של דמיון לי, שצפוי להיעדר כחודשיים. ווייטהד (30, 1.93) שיחק בשורות הכתומים בעונת 2023/2024 וקלע בממוצע 14.2 נקודות למשחק. בעונה החולפת הוא שיחק בפולין, בוורוצלאב ואחר כך בשצ'צ'ין.

״מתרגש לחזור לנס ציונה - עבורי זה מקום שהוא משפחה, ואני מעריך מאוד את המועדון”, אמר ווייטהד, “מחכה לפגוש שוב את האוהדים, בואו נעשה עונה מוצלחת”. המנהל המקצועי, מאיר טפירו, אמר: ״שמחים שאייזאה חוזר למשפחה הכתומה, הוא מכיר את המערכת ויסתגל במהירות. הוא יוכל לתרום לנו בהרבה אספקטים של המשחק בשני צידי המגרש, ואני מאחל לו בהצלחה״.

בתוך כך, במכבי עירוני רמת גן ממשיכים לסבול ממזל רע עקב פציעות. בנוסף לג'ורדן כהן שמחלים עדיין מהעונה שעברה וליונתן אטיאס, המחלים מפציעה בברך וצפוי לחזור עוד כשבועיים, הקבוצה איבדה את מייקל בריסקר. הגארד צריך לעבור ניתוח בברכו, כפי שפורסם ב-ONE.

מייקל בריסקר (לילך וויס-רוזנברג)

לקבוצה התברר כי תקופת השיקום מהניתוח תהיה ארוכה מאוד ולפיכך היא הודיעה כי שחררה את השחקן. במכבי ר”ג ממשיכים לחפש מחליף.

בריסקר (27, 1.85), בנו של שחקן העבר, מארק בריסקר, שיחק בשתי העונות האחרונות ברואן הצרפתית ובלונדון ליונס האנגלית. קבוצתו האחרונה בישראל הייתה עירוני קריית אתא בעונת 2022/23. הוא קיווה שברמת גן הוא יהפוך לגורם משמעותי בקבוצה, אך התוכניות השתנו.