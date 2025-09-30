יום ראשון, 05.10.2025 שעה 11:39
מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

ריבוק חזרה בה ותמשיך להופיע על מדי הנבחרות

פרסום ראשון: החברה שמלבישה את ישראל הודיעה תחילה לספק המקומי כי יש להפסיק את השימוש במוצריה, אך לאחר שיחה עם שינו זוארץ חזרה בה מהחלטתה

|
מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)
מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)

דרמה גדולה מאחורי הקלעים בנבחרת ישראל לקראת חלון הנבחרות שיתחיל בשבוע הבא. לאחר שחברת הביגוד האיטלקית ‘ERREA’, שסיכמה בזמנו עם ההתאחדות לכדורגל על חוזה לארבע שנים, ביטלה אותו בגלל המלחמה, ההתאחדות סיכמה לפני מספר חודשים עם ריבוק, מותג הספורט העולמי בבעלות אמריקאית ויהודית, כמלבישה הרשמית של הנבחרת.

ל-ONE נודע לראשונה כי ענקית הביגוד העבירה מסר לספק שלה בישראל שההתאחדות לכדורגל צריכה להפסיק להשתמש במוצרי החברה. ההתאחדות חתמה על הסכם מול הספק המקומי ולא המותג העולמי, כשהיא כבר שילמה כסף עבור הביגוד לכל הנבחרת והזכויות על המותג.

עם זאת, לאחר שיחה של יו”ר ההתאחדות שינו זוארץ עם חברת ריבוק והזכיין המקומי, חזרה בה החברה מהחלטתה לסיים את ההתקשרות עם נבחרות הייצוג של ישראל. על מדי הנבחרות במשחקים הבינ״ל ימשיך להופיע לוגו החברה כפי שהיה עד כה.

שחקני הנבחרת מתחממים במדי פומה הישנים (ראובן שוורץ)שחקני הנבחרת מתחממים במדי פומה הישנים (ראובן שוורץ)

נזכיר כי בזמנו, ‘ERREA’ הייתה אמורה להחליף את פומה, אבל כפי שפורסם ב-ONE היא ביטלה את ההסכם בטענה כי אנשיה ספגו איומים ואף נדרשו לשמירה אישית בבולוניה. בהתאחדות לכדורגל, בעקבות זאת, עירבו בעניין גורמים בכירים במדינה כמו אנשי משרד החוץ, ואנשי המל”ל, אך הדבר לא עבד והצדדים הסכימו על ביטול ההסכם ופיצוי ההתאחדות ב-250 אלף דולר.

ההתאחדות לאחר מכן הגיעה להסכם עם חברת ריבוק הוותיקה, שמ-2021 נמצאת בבעלות אמריקאית. בשנים האחרונות היא הפכה למותג מוביל בתחום הספורט.

להתאחדות לא היה שיח עם ריבוק העולמית, שנכנעה תחילה ל-BDS והצטרפה לחרם נגד ישראל, כשהודיעה לספק המקומי שחתם על ההסכם מול ההתאחדות כי היא צריכה להפסיק את השימוש במותג. בהתאחדות לא רוצים לפגוע בספק המקומי, אבל לא יכולים לפגוע בנבחרות ישראל.

הנבחרות יעלו למשחקי פגרת הנבחרות הקרובים עם בגדי ריבוק, כשגם רן בן שמעון מאמן הנבחרת הבוגרת עלה למסיבת העיתונאים היום (שלישי) ב-11:00 בחולצת הנבחרת עם המותג.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

בהתאחדות לכדורגל הגיבו עוד לפני ההודעה שריבוק חזרה בה: “להתאחדות לכדורגל מעולם לא היה הסכם מול ריבוק העולמית, כך שהחברה נכנעה לכאורה לאיומי חרם מביכים שכלל לא היו רלוונטיים. ההתאחדות התקשרה מול ספק ציוד מקומי ולקחה בחשבון שעל המדים החדשים יכולים להופיע נותני חסות שונים, ודאי אמיצים יותר מריבוק העולמית. עיצוב המדים, סמל ההתאחדות ודגל ישראל ימשיכו להתנוסס בגאון על כל מדי הנבחרות. אנחנו משוכנעים כי יימצאו בעתיד הקרוב נותני חסות שיראו זכות גדולה בימים אלה להיות חלק מהמדים הלאומיים”.

ספורט אנד מור הגיבה: “שמחה על הודעה של ריבוק”

ספורט אנד מור, יבואנית מותגי ספורט מובילים, מסרה: “ספורט אנד מור שמחה על הודעתה של ריבוק לפיה היא תמשיך לכבד את ההתחייבות של המותג כלפיה וכלפי ההתאחדות לכדורגל בישראל”.

פלג נוראני, מנכ"ל ספורט אנד מור, אמר: “היום, כי "Reebok גאה במורשתה כמותג המאחד תרבויות על המגרש ומחוצה לו וכי Reebok אינה עוסקת בפוליטיקה אלא בספורט".

 
