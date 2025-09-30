ריבוק חזרה בה ותמשיך להופיע על מדי הנבחרות

דרמה גדולה מאחורי הקלעים בנבחרת ישראל לקראת חלון הנבחרות שיתחיל בשבוע הבא. לאחר שחברת הביגוד האיטלקית ‘ERREA’, שסיכמה בזמנו עם ההתאחדות לכדורגל על חוזה לארבע שנים, ביטלה אותו בגלל המלחמה, ההתאחדות סיכמה לפני מספר חודשים עם ריבוק, מותג הספורט העולמי בבעלות אמריקאית ויהודית, כמלבישה הרשמית של הנבחרת.

ל-ONE נודע לראשונה כי ענקית הביגוד העבירה מסר לספק שלה בישראל שההתאחדות לכדורגל צריכה להפסיק להשתמש במוצרי החברה. ההתאחדות חתמה על הסכם מול הספק המקומי ולא המותג העולמי, כשהיא כבר שילמה כסף עבור הביגוד לכל הנבחרת והזכויות על המותג.

עם זאת, לאחר שיחה של יו”ר ההתאחדות שינו זוארץ עם חברת ריבוק והזכיין המקומי, חזרה בה החברה מהחלטתה לסיים את ההתקשרות עם נבחרות הייצוג של ישראל. על מדי הנבחרות במשחקים הבינ״ל ימשיך להופיע לוגו החברה כפי שהיה עד כה.

שחקני הנבחרת מתחממים במדי פומה הישנים (ראובן שוורץ)

נזכיר כי בזמנו, ‘ERREA’ הייתה אמורה להחליף את פומה, אבל כפי שפורסם ב-ONE היא ביטלה את ההסכם בטענה כי אנשיה ספגו איומים ואף נדרשו לשמירה אישית בבולוניה. בהתאחדות לכדורגל, בעקבות זאת, עירבו בעניין גורמים בכירים במדינה כמו אנשי משרד החוץ, ואנשי המל”ל, אך הדבר לא עבד והצדדים הסכימו על ביטול ההסכם ופיצוי ההתאחדות ב-250 אלף דולר.

ההתאחדות לאחר מכן הגיעה להסכם עם חברת ריבוק הוותיקה, שמ-2021 נמצאת בבעלות אמריקאית. בשנים האחרונות היא הפכה למותג מוביל בתחום הספורט.

להתאחדות לא היה שיח עם ריבוק העולמית, שנכנעה תחילה ל-BDS והצטרפה לחרם נגד ישראל, כשהודיעה לספק המקומי שחתם על ההסכם מול ההתאחדות כי היא צריכה להפסיק את השימוש במותג. בהתאחדות לא רוצים לפגוע בספק המקומי, אבל לא יכולים לפגוע בנבחרות ישראל.

הנבחרות יעלו למשחקי פגרת הנבחרות הקרובים עם בגדי ריבוק, כשגם רן בן שמעון מאמן הנבחרת הבוגרת עלה למסיבת העיתונאים היום (שלישי) ב-11:00 בחולצת הנבחרת עם המותג.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

בהתאחדות לכדורגל הגיבו עוד לפני ההודעה שריבוק חזרה בה: “להתאחדות לכדורגל מעולם לא היה הסכם מול ריבוק העולמית, כך שהחברה נכנעה לכאורה לאיומי חרם מביכים שכלל לא היו רלוונטיים. ההתאחדות התקשרה מול ספק ציוד מקומי ולקחה בחשבון שעל המדים החדשים יכולים להופיע נותני חסות שונים, ודאי אמיצים יותר מריבוק העולמית. עיצוב המדים, סמל ההתאחדות ודגל ישראל ימשיכו להתנוסס בגאון על כל מדי הנבחרות. אנחנו משוכנעים כי יימצאו בעתיד הקרוב נותני חסות שיראו זכות גדולה בימים אלה להיות חלק מהמדים הלאומיים”.

ספורט אנד מור הגיבה: “שמחה על הודעה של ריבוק”

ספורט אנד מור, יבואנית מותגי ספורט מובילים, מסרה: “ספורט אנד מור שמחה על הודעתה של ריבוק לפיה היא תמשיך לכבד את ההתחייבות של המותג כלפיה וכלפי ההתאחדות לכדורגל בישראל”.

פלג נוראני, מנכ"ל ספורט אנד מור, אמר: “היום, כי "Reebok גאה במורשתה כמותג המאחד תרבויות על המגרש ומחוצה לו וכי Reebok אינה עוסקת בפוליטיקה אלא בספורט".