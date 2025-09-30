הצביעו: מי יהיה ה-Winner של המחזור החמישי?

המחזור החמישי בליגת העל תם לו אתמול (שני), עם הניצחון של הפועל באר שבע על מכבי חיפה, ששלח את הדרומיים לפסגת הטבלה. אחרי מספר משחקים שסיפקו לנו הפתעות, שערים ותצוגות כדורגל, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)

דן ביטון

השחקן הלוהט בליגה. כבש בכל מחזור העונה ובכלל, הוא עומד על רצף של עשרה מחזורי ליגה בהם הוא מצא את הרשת, עוד מסוף העונה הקודמת. קשר הפועל באר שבע נמצא בכושר שיא והיה גם הגורם המכריע בהתמודדות מול מכבי חיפה, כשהעניק לקבוצתו את ה-0:1. שבעה שערים באמתחתו כבר אחרי חמישה משחקים, וככל הנראה שזה לא ייעצר שם.

דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)

רוי קורין

קשר הפועל תל אביב רשם לעצמו ציון דרך כשהצליח לראשונה בקריירה לכבוש בליגת העל. כדי להגדיל את השמחה שלו, הגול גם הפך לשער הניצחון של קבוצתו ב-0:1 על הפועל חיפה. אחרי פציעה שהשביתה אותו בפתיחת העונה, חמש דקות בלבד הספיקו לו כדי להראות את יכולותיו גם בליגה הבכירה, כשנכנס בדקה ה-79 והכריע בדקה ה-84.

רוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)

בריאן קרבאלי

אפשר לומר בביטחון שבלם בית”ר ירושלים סיפק את המשחק הטוב ביותר שלו במדים הצהובים-שחורים מאז שנחת בישראל, בניצחון 1:3 על בני ריינה. שיתוף הפעולה עם חברו החדש להגנה, לוקה גדראני, נראה מבטיח, והצליח לחפות פעם אחר פעם על המגן הימני של הירושלמים במשחק, גריגורי מורוזוב. האם זו יציאה לדרך חדשה עבור הקולומביאני? עוד מוקדם לקבוע, אבל זו כבר התחלה.

בריאן קרבאלי (רדאד ג'בארה)

יוג’ין אנסה

המנייה הבטוחה במ.ס אשדוד. החלוץ פתח את העונה בצורה מופלאה בקבוצה מעיר הנמל ובשקט שקט, כבר נמצא עם מאזן של שלושה שערים וארבעה בישולים בחמישה משחקים, כשבניצחון 1:2 על קריית שמונה, הוא זה שדאג למהפך עם צמד גדול לרשת של הצפוניים.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)

גיא חדידה

עירוני טבריה הצליחה לצאת מהבור אליו נקלעה בשלושת המחזורים הקודמים עם ניצחון 0:2 על הפועל פתח תקווה, ולקפטן הקבוצה יש מניות רבות לכך. הקשר היה בכל מקום על המגרש והצליח בנוסף גם לפרוץ את הסכר עם בעיטה חופשית שהכניעה את עומר כץ, שוער המלאבסים.