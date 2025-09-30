יום שישי, 03.10.2025 שעה 11:34
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

בן שמעון: שומע על פחד, אנחנו לא חוששים

מאמן הנבחרת לקראת נורבגיה: "אנחנו הולכים לכתוב את הסיפור שלנו. שוחחתי עם קניקובסקי, העדפתי מקצועית להחזיר את ג'אבר ואבו פאני". וגם: טוקלומטי

|
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל מגיעה לישורת האחרונה בקמפיין מוקדמות המונדיאל. כשהיא עם שלושה ניצחונות, הכחולים-לבנים יפגשו את שתי היריבות החזקות בבית, כשתתארח בנורבגיה ולאחר מכן באיטליה, מולן נחלה הפסדים במשחקי “הבית” כשהיא יודעת שרק ניצחונות על שתיהן יותירו סיכוי להעפיל לגביע העולם. אחרי פרסום הסגל הבוקר (שלישי), מאמן הנבחרת רן בן שמעון, מדבר לקראת צמד המפגשים במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

לקראת ההתמודדות מול נורבגיה דיבר המאמן: “אני שומע הודעות על פחד מהמשחק, אנחנו לא חוששים. המטרה שלנו היא לא ‘לצאת בשלום’ מהמשחקים, זאת לא המטרה שלנו. אנחנו רוצים יותר מזה, עשינו תוצאות טובות נגדן ואפילו נגד נורבגיה היינו ב-1:1 במחצית, לא שיחקנו כמו שאני רוצה במפגש הקודם מולם. זה מבחן קשה אבל לא בלתי אפשרי, נרצה לנצח ולהמשיך לשחק טוב.

“מול איטליה כבר ראינו התקדמות. הדרך הייתה יוצאת מן הכלל, אין אף גוף ספורטיבי שמקבל גולים כאלה ומצליח להמשיך לאורך הרבה זמן. המשחק נגד איטליה סיכם את הדרך של הכדורגל הישראלי, חשוב לי שהעם והמדינה תתאחד ותקבל גאווה מהנבחרת”. 

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

על המנטליות: “אני נגד לקבע דברים, לא אקבע משהו שקרה לנבחרת ישראל, לא מקשיב לזמזומים של אנשים, אם הסיבה לגולים של איטליה הייתה חוסר מחויבות הייתי כועס, אבל זאת לא הסיטואציה יש מקום לשיפור גישתי ומנטלי אבל 10 שחקנים היו מאחורי הכדור וניסו לעצור את המהלך.

“אנחנו מאמינים בגישה מקצועית למשחק הזה, היכולת שלנו לשפר את מצב הרוח בנבחרת ובעם זה בלהתרכז בלשפר את הנבחרת ולא נשארים ממוקדים מבלי להקשיב להסחות דעת מבחוץ. אני יכול להגיד שכבר שני קמפיינים אנחנו משתתפים עם האווירה הזאת מחוץ לישראל, אנחנו חלק מזה, כל החברה הישראלית מתמודדת עם זה, התפקיד שלי להשאיר את השחקנים מרוכזים, נתמודד עם האווירה”.

המאמן התייחס לדין דוד, שלא זומן לסגל הנבחרת: “אין פה שום עניין של ויתור, יש לי מערכת יחסים טובה איתו, הוא צריך את הזמן שלו, הוא רק עכשיו הגיע לקבוצה חדשה, יש חלוצים אחרים טובים בסגל”.

דין דוד מול זנו דבאסט (רויטרס)דין דוד מול זנו דבאסט (רויטרס)

על גבי קניקובסקי אמר: “דיברתי עם גבי, אמרתי כבר כמה פעמים שהוא חלק חשוב מהנבחרת, אבל העדפתי מקצועית להחזיר את מחמוד ג’אבר ומוחמד אבו פאני”.

גם לעידן טוקלומטי התייחס המאמן הלאומי: “אני עוקב אחריו. הוא שחקן מוכשר מאוד, כשהזמן שלו יגיע, הוא יקבל זימון. הוא שחקן עם פוטנציאל גדול, בפעם הבאה אולי אזמן אותו”.

על דיא סבע סיפר: “אנחנו בקשר מצוין איתו, אני אוהב אותו כשחקן וכבן אדם. ההערכה שלי אליו מדהימה, בחרתי מקצועית לא לזמן אותו”.

דיא סבע. בן שמעון בחר מקצועית לא לזמן אותו (שחר גרוס)דיא סבע. בן שמעון בחר מקצועית לא לזמן אותו (שחר גרוס)

“אני לא נותן לאווירה להיכנס לראש של הנבחרת, השחקנים ראויים ל-100 אחוז מהאנרגיה שלנו ושאנשים אחרים יטפלו בזה, אנחנו מפנים את כל האנרגיה שלנו לפן המקצועי. כל אחד רשאי להביע את דעתו, אני אמון על הבחירה הטובה ביותר, אני צריך לקחת את האחריות. אני שם בשביל כל השחקנים, בטח המובילים וכל פעם מישהו יותר טוב ומישהו פחות טוב. הביקורות על השוערים לא יפה, אבל כל אחד יכול להגיד מה שבא לו, אני שומר לי את הזכות לראות אותם כל פעם אני סומך על פרץ וגלזר ב-100 אחוז יש לנו שני שוערים גדולים שזו בעיניי העמדה הכי חזקה שלנו”.

על חשיבות המשחקים הקרובים סיפר: “חשוב לי מאוד שני המשחקים, אנחנו גם מכוונים להצליח לזמן הרחוק אבל גם חושבים על כאן ועכשיו מאז המשחק נגד איטליה אנחנו חושבים על לנצח כאן ועכשיו את איטליה ונורבגיה, לא מרגישים בנוח עם מקום שלישי, יש לי הערכה לכל הצוות והסגל.

שחקני נבחרת ישראל. יש גרף התקדמות (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל. יש גרף התקדמות (ראובן שוורץ)

“היכולת של הנורבגים מאוד מטרידה אותי. לא רואים שינויים גדולים בנבחרת נורבגיה אבל כן יש שינויים גדולים אצלנו, אני לא חושש מאתגרים, אנחנו יודעים איזה קשה באוסלו ואיזו נבחרת גדולה הם, אני לא חושש מחוסר הכרת היריבה אלא אני בטוח בשחקנים שלי.

“ההתכוננות מורכבת, יש להם כלים אדירים ושחקנים אדירים, לנסות להתמודד מול שחקן אחד תהיה לא טובה, ההכנה הטקטית מורכבת, יש להם שחקנים ברמה עולמית, אנחנו מצליחים להתמודד מול מורכבויות ואני מקווה שנצליח להתמודד מולם, נמשיך ולנסות ברמה הטקטית, צריך להתכונן טוב כי זה אחד המגרשים הכי קשים מבחינת מסגרת הנבחרות באירופה כיום. 

“היה לנו משחק  קשה מול איטליה ובכל זאת השתפרנו והתקדמנו. אין לי רצון להוריד ולהנמיך ציפיות, המשחק מול איטליה לא היה הבלחה, אני מאמין בנבחרת הזאת ונמשיך להראות את מגמת השיפור שלנו”.

