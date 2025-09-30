יום שלישי, 30.09.2025 שעה 14:06
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

"גלוך כחלוץ? בהחלט יכול לקרות, זה גם הגיוני"

אייאקס תתארח אצל מארסיי ב-22:00 בליגת האלופות ללא וחהורסט ודולברג הפצועים, הייטינחה דיבר על האפשרות שמספר 10 ישחק בחוד. יכבוש משחק 3 רצוף?

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי שכבש בשני משחקים רצופים במדי אייאקס – מול פ.ס.וו איינדהובן ונאק ברדה, אוסקר גלוך עשוי לפתוח הערב (שלישי, 22:00) מול מארסיי בעמדה לא מוכרת בליגת האלופות. המאמן ג'ון הייטינחה מתמודד עם לא מעט כאבי ראש בסגל - בעיקר בחלק הקדמי – ולנוכח ההיעדרויות של החלוצים, ייתכן שהפתרון יגיע דווקא מהכיוון של מספר 10.

ואוט וחהורסט שחזר לשחק כמחליף מול ברדה, לא יהיה כשיר הפעם למשחק מול מארסיי. "הוא נשאר בבית, דיברתי איתו והמשחק הזה מגיע מוקדם מדי עבורו", סיפר הייטינחה.

אבל זה לא הכל: גם קספר דולברג, שנפצע במשחק מול איינדהובן, ייעדר בשל פציעה באיזור שרירי הבטן. במשחק האחרון שיחק דון אנג'לו קונאדו בתפקיד החלוץ, אך כעת גלוך עשוי להיכנס לעמדה הזו. המאמן נשאל על כך והשיב בצורה מרמזת: "זה בהחלט יכול לקרות. זה גם די הגיוני".

נבחר למצטיין המשחק: עוד שער לאוסקר גלוך

כזכור, מאז הגיע לאייאקס גלוך שיחק במגוון תפקידים – רובם לא בעמדתו המקורית כקשר התקפי מאחורי החלוץ. תחילה הוא תופקד באגף השמאלי ולאחרונה עלתה האפשרות שישחק כחלוץ. לפני המשחק מול ברדה דווח בהולנד כי הישראלי צפוי לפתוח כ-9 מדומה, אבל בסוף תופקד כ-10. הפעם זה עשוי לקרות באמת.

הייטינחה התייחס גם למצבם של דולברג וג'יימס מקונל, שאף הוא ייעדר: "ג'יימס עבר בדיקת ונקבל את התוצאות בהמשך. הוא סובל מכאבים בברך. לגבי קספר, נצטרך להעריך את מצבו מיום ליום".

כזכור, אייאקס החלה את שלב הליגה בצ’מפיונס עם הפסד 2:0 לאינטר ביוהאן קרויף ארנה. גלוך לא פתח אז בהרכב ונכנס כמחליף בדקה ה-76.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
