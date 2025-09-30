פתיחה נהדרת, אך המבחן הגדול מול הפועל ת"א

אחרי פתיחת עונה מושלמת עם ארבעה ניצחונות רצופים, הגיעה הפועל באר שבע לאחד ממשחקי החוץ הקשוחים בליגה, נגד מכבי חיפה בסמי עופר.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק חדש בפודקאסט הפועל ב”ש בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים עוד ניצחון עם דן ביטון ששוב נצץ, פעם נוספת סיפק את הסחורה והוליך את החבורה של קוז’וך לניצחון 0:1 מול הירוקים. זה ניצחון חמישי רצוף מפתיחת הליגה, שקובע גם לראשונה הישג כזה בבירת הנגב, היסטוריה מרשימה.

למרות הניצחון והרצף, האם יש מה לדאוג מהיכולת של הקבוצה והתלות בשחקן אחד? העבודה של זלאטנוביץ’ מול התפוקה והאם הירידה של ונטורה וקאנגווה ביכולת טבעית או שיש מקום לדאגה?

וגם: ההופעה המרשימה של אופיר מרציאנו לאור הסיטואציה שנוצרה סביבו, ניהול המשחק של קוז’וך במשחק כל כך חשוב נגד יריבה מהצמרת, הדאגה ממצב הזרים וההכנות לקראת הפועל ת”א שמולה יהיה מבחן גדול יותר ממה שהיה עד כה.