יום שלישי, 30.09.2025 שעה 09:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

פתיחה נהדרת, אך המבחן הגדול מול הפועל ת"א

לאחר הניצחון מול חיפה ו-5/5 בפתיחת העונה, פודקאסט ב"ש מסכם את המשחק: ביטון שוב נצץ, הירידה של ונטורה וקאנגווה וניהול המשחק של קוז'וק. האזינו

|
שחקני הפועל באר שבע מודים לקהל שבא לעודד אותם (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל באר שבע מודים לקהל שבא לעודד אותם (חגי מיכאלי)

אחרי פתיחת עונה מושלמת עם ארבעה ניצחונות רצופים, הגיעה הפועל באר שבע לאחד ממשחקי החוץ הקשוחים בליגה, נגד מכבי חיפה בסמי עופר. 

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק חדש בפודקאסט הפועל ב”ש בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים עוד ניצחון עם דן ביטון ששוב נצץ, פעם נוספת סיפק את הסחורה והוליך את החבורה של קוז’וך לניצחון 0:1 מול הירוקים. זה ניצחון חמישי רצוף מפתיחת הליגה, שקובע גם לראשונה הישג כזה בבירת הנגב, היסטוריה מרשימה.

למרות הניצחון והרצף, האם יש מה לדאוג מהיכולת של הקבוצה והתלות בשחקן אחד? העבודה של זלאטנוביץ’ מול התפוקה והאם הירידה של ונטורה וקאנגווה ביכולת טבעית או שיש מקום לדאגה?

וגם: ההופעה המרשימה של אופיר מרציאנו לאור הסיטואציה שנוצרה סביבו, ניהול המשחק של קוז’וך במשחק כל כך חשוב נגד יריבה מהצמרת, הדאגה ממצב הזרים וההכנות לקראת הפועל ת”א שמולה יהיה מבחן גדול יותר ממה שהיה עד כה.

https://youtu.be/MTGsOcyZ9_E
