ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

בגלל ויניסיוס: ולנסיה הגישה תביעה נגד נטפליקס

לאחר שדרשו תיקון פומבי ולא נענו, העטלפים פנו רשמית לבית המשפט נגד החברה ויוצרי הסרט של הכוכב מריאל, בטענה כי הכתוביות בו מסלפות את המציאות

ויניסיוס ודימיטרייבסקי (רויטרס)
ויניסיוס ודימיטרייבסקי (רויטרס)

אחרי חודשים של פניות ודרישות לתיקון פומבי, ולנסיה הודיעה כי המחלקה המשפטית של המועדון הגישה באופן רשמי תביעה לבית המשפט נגד נטפליקס וחברת ההפקה הברזילאית ‘Conspiraçao Films’, יוצרות הסרט הדוקומנטרי של ויניסיוס.

במועדון טוענים כי בסרט הופיעו כתוביות שמסלפות את המציאות וגורמות נזק חמור לתדמית של ולנסיה ושל אוהדיה. בין היתר, נכתב כי האוהדים במסטאייה קראו לעבר ויניסיוס “קוף, קוף”, בעוד שלטענת המועדון קריאותיהם היו “טיפש, אידיוט”.

על פי הדיווח ב’מארקה’, ולנסיה ביקשה תחילה פרסום תיקון פומבי מצד יוצרי הסרט, אך משהדבר לא קרה, החליטו במועדון לעבור להליך משפטי. בתביעה דורשת ולנסיה הסרה מיידית של הקטעים המדוברים מהסרט שמופיע בנטפליקס, פרסום פסק הדין בתוך הסרט עצמו לאחר החלטת בית המשפט, וכן פיצוי כספי.

בנוסף, במועדון מזכירים כי פעלו במהירות לאתר את האוהדים שביצעו את הקריאות הגזעניות כלפי כוכב ריאל מדריד, אנשים שכבר הורשעו בבית המשפט בוולנסיה. לטענת המועדון, כל הדרכים האפשריות מוצו בטרם ההחלטה להגיש את התביעה.

