בגלל ויניסיוס: ולנסיה הגישה תביעה נגד נטפליקס

אחרי חודשים של פניות ודרישות לתיקון פומבי, ולנסיה הודיעה כי המחלקה המשפטית של המועדון הגישה באופן רשמי תביעה לבית המשפט נגד נטפליקס וחברת ההפקה הברזילאית ‘Conspiraçao Films’, יוצרות הסרט הדוקומנטרי של ויניסיוס.

במועדון טוענים כי בסרט הופיעו כתוביות שמסלפות את המציאות וגורמות נזק חמור לתדמית של ולנסיה ושל אוהדיה. בין היתר, נכתב כי האוהדים במסטאייה קראו לעבר ויניסיוס “קוף, קוף”, בעוד שלטענת המועדון קריאותיהם היו “טיפש, אידיוט”.

על פי הדיווח ב’מארקה’, ולנסיה ביקשה תחילה פרסום תיקון פומבי מצד יוצרי הסרט, אך משהדבר לא קרה, החליטו במועדון לעבור להליך משפטי. בתביעה דורשת ולנסיה הסרה מיידית של הקטעים המדוברים מהסרט שמופיע בנטפליקס, פרסום פסק הדין בתוך הסרט עצמו לאחר החלטת בית המשפט, וכן פיצוי כספי.

בנוסף, במועדון מזכירים כי פעלו במהירות לאתר את האוהדים שביצעו את הקריאות הגזעניות כלפי כוכב ריאל מדריד, אנשים שכבר הורשעו בבית המשפט בוולנסיה. לטענת המועדון, כל הדרכים האפשריות מוצו בטרם ההחלטה להגיש את התביעה.