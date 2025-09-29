יום שלישי, 30.09.2025 שעה 14:44
ספורט אחר  >> שחייה

ברצלונה ביטלה השתתפות של טריאתלט ישראלי

פרסום ראשון: הספרדים מחרימים את הספורט הישראלי והודיעה לאלמוג אלעזרי: "לא יכולים לאפשר לך להתחרות בצ'אלנג'". איגוד הטריאתלון: "החלטה מפלה"

|
טריאתלטון (IMAGO)
טריאתלטון (IMAGO)

פרסום ראשון: בספרד מחרימים את הספורט הישראלי והרשמתו של טריאתלט ישראלי לתחרות במדינה בוטלה לכאורה “משיקולי ביטחון”. ל-ONE נודע כי הגעתו של אלמוג אלעזרי, שרצה להשתתף בתחרות הצ’אלנג’ בברצלונה, סורבה כחודש לפני האירוע.

אלמוג אלעזרי נרשם לתחרות הצ’אלנג’ בברצלונה וביקש גם להירשם למקצה העלית, שדורש הרשמה מיוחדת. בתגובה, הודיעו לו המארגנים במייל כי הוא לא יוכל להתחרות בשל היותו ישראלי. למעשה, מדובר בשיקולים פוליטיים שמונעים ממנו להגיע לתחרות ב-26 באוקטובר.

במייל שקיבל מהמארגנים נכתב: “אני מצטער להודיע ​​לך שאנו לא יכולים לאפשר לך להתחרות בצ׳אלנג’ ברצלונה. בשל נהלי אבטחה וכדי למנוע הפרה של הסדר הציבורי, מועצת העיר ברצלונה אסרה על ספורטאים ישראלים מובילים להשתתף באירועי ספורט בינלאומיים הנערכים בעיר. אנו מקווים שהסכסוך יסתיים בהקדם האפשרי ונוכל לחזור לשגרה, כדי שתוכל לבוא ולהתחרות ב-2026. אנו מצטערים מאוד, אך אנו נאלצים לקבל את ההחלטה הזו של עיריית ברצלונה. נתראה ב-2026. בהצלחה”.

טריאתלון (IMAGO)טריאתלון (IMAGO)

יש לציין כי תחרויות הצ’אלנג הן למעשה מותג פרטי בטריאתלון, שלא יושב תחת האיגוד העולמי אלא פרטי, יחד עם זאת יש להם אירועים גם בישראל מעת לעת. ההודעה הועברה גם לגורמים בכירים בספורט הישראלי ובמשרד החוץ.

מאיגוד הטריאתלון נמסר בתגובה לפניית ONE: “איגוד הטריאתלון הישראלי רואה בחומרה רבה את התנהלות עיריית ברצלונה והאחראים על התחרות. מדובר בהחלטה מפלה, בלתי ספורטיבית ונפסדת, שהופכת את העירייה לבית דין שדה מטעם עצמה הפוגע באופן ישיר בספורטאי הטריאתלון הישראליים בפרט ובספורטאי מדינת ישראל בכלל”.

כמו כן, נמסר מהאיגוד: “אנו מזהירים מפני מדרון חלקלק שבו גורמים פוליטיים מנצלים את הספורט כזירה להחלטות פסולות, בניגוד לרוח הספורטיבית ולעקרונות ההוגנות הבינלאומית. האיגוד לא יעמוד מנגד ויפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו, בארץ ובעולם, כדי להביא לביטול ההחלטה ולמנוע את הפיכת המקרה הזה לתקדים מסוכן. אנחנו עומדים מאחורי ספורטאינו בכל זירה בינלאומית, גאים בהם ובכך שהם מייצגים את מדינת ישראל בכבוד, במקצועיות וברוח ספורטיבית אמיתית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
