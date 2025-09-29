בכורה לקאני בהרכב מכבי חיפה, ביטון פותח מנגד

קרב מסקרן במיוחד יתרחש הערב (שני, 20:30) באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל.

מכבי חיפה הגיעה במומנטום פחות טוב למשחק הזה. הקבוצה של דייגו פלורס איבדה שתי נקודות יקרות ב-1:1 בדרבי מול הפועל חיפה, כאשר היא חייבת כעת שלוש נקודות על מנת לא לתת לצמרת הגבוהה לברוח לה כבר בשלב כל כך מוקדם של העונה, רגע לפני שהיא פוגשת למשחק ענק נוסף את האלופה, מכבי ת”א, במחזור הבא.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו, סילבה קאני וטריבנטה סטיוארט.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מנגד, הפועל באר שבע פתחה את העונה בצורה פנטסטית. מחזיקת הגביע של רן קוז’וק מושלמת אחרי ארבעה מחזורים, עם 12 נקודות מ-12 אפשריות, כאשר כל תוצאת תיקו ומעלה תעלה אותה בחזרה למקום הראשון על חשבונה של מכבי תל אביב.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

אופיר דוידזאדה (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע הפגינה עליונות כמעט מוחלטת בעונה שעברה מול מכבי חיפה, כאשר היא ניצחה אותה בארבעה מתוך חמישה משחקים בליגה ובגביע, כאשר משחק אחד הסתיים ב-3:3 משוגע בטרנר. איך זה ייגמר הפעם?