"גרועה יותר איתו". בלינגהאם הבעיה של ריאל?

ג׳וד בלינגהאם צריך להיות שחקן הרכב בריאל מדריד של צ׳אבי אלונסו. את זה כולם במועדון יודעים, וגם האנגלי והמאמן מודעים לכך. תחילת העונה הטובה של הבלאנקוס, עם רצף הניצחונות ללא הקשר, הייתה מעט בעייתית, מכיוון שעכשיו לא ברור כיצד הוא יוכל להיות משולב במערך הקבוצה בצורה שתועיל לה, יותר מאשר תזיק.

השחקן המצטיין של ריאל היה חשוב ביותר בזכייתה בדאבל היוקרתי של עונת 2023/24, ואלונסו לא זר למציאות הזו. בלינגהאם הוא שחקן הרכב קבוע אם הוא כשיר, ולכן המאמן שילב אותו בהדרגה. תחילה שיחק דקה אחת בלבד מול אספניול. מול לבאנטה קיבל הקשר כבר 20 דקות, ובדרבי, הוא פתח בהרכב, מהלך שהוביל לתבוסה של הלבנים ולהתעוררות בעיה.

ריאל מדריד הובילה את הליגה במשחקים הראשונים בנושא חטיפות הכדורים בחצי של היריבה. 31 חטיפות למשחק בשטח הקריטי הזה, היו לבלאנקוס. נגד אתלטיקו מדריד? רק 11. לקבוצה של צ׳אבי אלונסו היו 19.5 בעיטות לשער ל-90 דקות, כשבדרבי, עם האנגלי בהרכב, הנתון הזה עמד על שישה איומים בלבד.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

ריאל מדריד הייתה יותר גרועה עם ג׳וד בלינגהאם בהרכב. האנגלי נגע בכדור 43 פעמים בלבד, בדיוק כמו טיבו קורטואה. היו לו גם חמש מסירות בלבד לשליש האחרון, ושבעה איבודים, כשברור שמצופה משחקן שאמור להיות אחד המנועים של הקבוצה למספרים הרבה יותר גבוהים בנתונים האלה, בטח במשחקים הגדולים כמו בדרבי.