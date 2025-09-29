המשכיות: בני יהודה ניצחה 0:2 את הפועל חדרה

המחזור השישי של הליגה הלאומית נסגר עם שלושה משחקים, כאשר במוקד –בני יהודה המשיכה במומנטום החיובי והשיגה ניצחון שלישי ברציפות עם 0:2 מול הפועל חדרה. בנוסף, מכבי הרצליה עלתה לפסגת הליגה לאחר שגברה 0:2 על הפועל ראשון לציון. והפועל נוף הגליל הפסידה בביתה 1:0 להפועל כפר סבא.

בני יהודה – הפועל חדרה 0:2

דגו וחניכיו שלטו לאורך כל שלבי המשחק והצליחו לבטא זאת גם בשערים. תחילה ויקטור סטינה כבש את שער הבכורה שלו (35’) לאחר שניצל טעות של ג’ורקוביץ’ שהדף לא טוב כדור שנבעט מרחוק. בהמשך, ארד בר הכפיל את היתרון בדקה ה-60 לאחר שסיים התקפה נהדרת של הכתומים עם בעיטה מדויקת בנגיעה אחת על סף הרחבה.

מסאי דגו (שחר גרוס)

אסי אלימלך ועומר בירן (שחר גרוס)

אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)

הטקס בפתיחה (שחר גרוס)

שחקני הפועל חדרה (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

צוות השיפוט (שחר גרוס)

תאמבי סגס (שחר גרוס)

ויקטור סטינה משתלט על הכדור (שחר גרוס)

פרנסואה דוליס עולה לנגיחה (שחר גרוס)

נתנאל חגאני מתוסכל (שחר גרוס)

אוהד לויטה (שחר גרוס)

פרנסואה דוליס נוגח (שחר גרוס)

דקה 35, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: ג’ורקוביץ’ הדף בעיטה מרחוק, אך הכדור הגיע היישר אל ויקטור סטינה שניצל זאת כדי לכבוש שער בכורה בכתום.

שחקני בני יהודה חוגגים עם ויקטור סטינה (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים עם ויקטור סטינה (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים עם ויקטור סטינה (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים עם ויקטור סטינה (שחר גרוס)

דקה 60, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: כדור ארוך הגיע עד למוסטפא סלמי, שחדר לרחבה, העביר רוחב, מצא את ארד בר שנותר חופשי וזה בעט בנגיעה לרשת.

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני הפועל חדרה מאוכזבים (שחר גרוס)

אורי מגבו מתוסכל (שחר גרוס)

מכבי הרצליה – הפועל ראשון לציון 0:2

שתי הקבוצות הגיעו למשחק כשהן ידעו שהמנצחת בהתמודדות תסיים את המחזור בפסגת הטבלה. החבורה מהשרון הראתה עליונות ברורה מול הראשל”צים ואף ידעו לנצל את היכולת הטובה על מנת לכבוש שערים נהדרים ולנצח. בתור התחלה, טום טוליץ’ נתן את היתרון להרצליינים בדקה ה-17 לאחר שקיבל את הכדור מחוץ לרחבה ובעט כדור נהדר שפגע בקורה ונכנס פנימה. לאחר מכן, שמאור צעדון כבש את השער היפה של הערב (53’) כשקיבל את הכדור באגף השמאלי וסובב כדור נהדר מחוץ לרחבה אל החיבורים הרחוקים.

דקה 17, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: טום טוליץ’ בעט נהדר מחוץ לרחבה, הכדור פגע בקורת השער והכניע את אריק ינקו.

דקה 53, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: שמאור צעדון השתלט נהדר על הכדור מחוץ לרחבה ושיחרר בעיטה נפלאה עם רגל ימין אל החיבורים הרחוקים.

הפועל נוף הגליל – הפועל כפר סבא 1:0

הצפוניים המשיכו להסתבך בטבלה לאחר שנחלו הפסד ביתי מול הירוקים מהשרון, האדומים-לבנים עדיין ללא ניצחון בליגה כשהם מחזיקים בנקודה אחת בלבד לאחר שישה מחזורי הפתיחה. הפועל כפר סבא הייתה עדיפה על יריבתה מהתחתית והשיגה ניצחון לאחר שסיימה את שני משחקיה הקודמים בתוצאת תיקו. השער של הירוקים נכבש בדקה ה-34 כאשר עמית ארזי ניצל בלאגן ברחבת נוף הגליל על מנת לדחוק מקרוב את הכדור לרשת. בנוסף, רוי הראל שחקן האורחת החמיץ פנדל בדקה ה-78, אך למזלו קבוצתו ניצחה ועלתה למקום השישי.

דקה 34, שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב מאגף שמאל גרם לערבובייה ברחבת המארחת, ארזי עט על הכדור ודחק לרשת.

דקה 78, החטאת פנדל של הפועל כפר סבא: רוי הראל יכל להכפיל את התוצאה אך הבעיטה נעצרה אצל מתן עמבר.