יום שני, 29.09.2025 שעה 15:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
123-136מ.ס קריית ים1
119-156מ.ס כפר קאסם2
116-116מכבי פ"ת3
117-106הפועל כפר שלם4
108-126הפועל ר"ג5
103-75מכבי הרצליה6
102-55הפועל ראשל"צ7
1010-116עירוני מודיעין8
85-55הפועל כפ"ס9
75-55בני יהודה10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

"הגול של גל מעתוק מנע רעש במועדון"

בפ"ת חגגו את הניצחון על עכו, שוהם זעם בחדר ההלבשה במחצית. לוזון שתומך במאמן לאוהד שקרא לו ללכת הביתה במחצית: "תלך אתה". ורד יחתום עד כיפור

|
שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)

עד הדקה ה-93 אמש באצטדיון המושבה, מכבי פתח תקווה הייתה בדרך למשבר גדול ולמשחק שלישי מתוך ארבעה בו היא לא מנצחת. אלא שאז הגיע גל מעתוק, כבש את שער הניצחון, או כמו שהגדיר זאת גורם במועדון: "הגול הזה מנע רעש במועדון".

מעתוק, שלא זכה לדקות משחק העונה למרות שבחלק מהאימונים תורגל והיה מועמד לפתוח, נתן לא מעט סיבות לנועם שוהם לשקול לפתוח איתו בהרכב במשחק הבא, כאשר דבוקת השחקנים הקיפה אותו לאחר כיבוש השער.

כאשר חלק מאוהדי הקבוצה קראו למאמן "ללכת הביתה" במחצית, עם ירידת הקבוצה בפיגור, היו"ר אבי לוזון מיהר להבהיר להם: "הוא נשאר פה, מי שרוצה שיילך הוא הביתה", כאשר מבחינת לוזון, גם אם הקבוצה הייתה מפסידה, הוא מאמין בשוהם לטווח הארוך וכך אמר לו גם בשיחה.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)

אלא ששוהם לא אהב כלל את יכולתם של השחקנים במחצית הראשונה ולטענת שחקנים, זעם כמו שלא זעם עד כה העונה בחדר ההלבשה במחצית הראשונה. המחצית השנייה הייתה טובה ובמועדון פרגנו למחליף עידן דהן, שרק הצטרף השבוע וכבר נראה מצויין בפחות מחצי שעה בה שיחק.

בינתיים, בפ"ת מרגישים שחסר לקבוצה שחקן "רע" יותר, כזה עם ניסיון ולאחר שסיכם, הקשר עידן ורד צפוי לחתום רשמית עד ערב יום כיפור ולהצטרף לסגל הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */