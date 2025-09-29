"הגול של גל מעתוק מנע רעש במועדון"

עד הדקה ה-93 אמש באצטדיון המושבה, מכבי פתח תקווה הייתה בדרך למשבר גדול ולמשחק שלישי מתוך ארבעה בו היא לא מנצחת. אלא שאז הגיע גל מעתוק, כבש את שער הניצחון, או כמו שהגדיר זאת גורם במועדון: "הגול הזה מנע רעש במועדון".

מעתוק, שלא זכה לדקות משחק העונה למרות שבחלק מהאימונים תורגל והיה מועמד לפתוח, נתן לא מעט סיבות לנועם שוהם לשקול לפתוח איתו בהרכב במשחק הבא, כאשר דבוקת השחקנים הקיפה אותו לאחר כיבוש השער.

כאשר חלק מאוהדי הקבוצה קראו למאמן "ללכת הביתה" במחצית, עם ירידת הקבוצה בפיגור, היו"ר אבי לוזון מיהר להבהיר להם: "הוא נשאר פה, מי שרוצה שיילך הוא הביתה", כאשר מבחינת לוזון, גם אם הקבוצה הייתה מפסידה, הוא מאמין בשוהם לטווח הארוך וכך אמר לו גם בשיחה.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

אלא ששוהם לא אהב כלל את יכולתם של השחקנים במחצית הראשונה ולטענת שחקנים, זעם כמו שלא זעם עד כה העונה בחדר ההלבשה במחצית הראשונה. המחצית השנייה הייתה טובה ובמועדון פרגנו למחליף עידן דהן, שרק הצטרף השבוע וכבר נראה מצויין בפחות מחצי שעה בה שיחק.

בינתיים, בפ"ת מרגישים שחסר לקבוצה שחקן "רע" יותר, כזה עם ניסיון ולאחר שסיכם, הקשר עידן ורד צפוי לחתום רשמית עד ערב יום כיפור ולהצטרף לסגל הקבוצה.