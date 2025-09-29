לבד בפסגה: 0:1 להפועל באר שבע על מכבי חיפה

השחקן המצטיין
דן ביטון, ציון: 7
עושה את ההבדל בכל משחק של קבוצתו העונה
השחקן המאכזב
שריף כיוף, ציון: 4
טעות אומללה שהובילה לשער שמכבי חיפה ספגה
מפגש ענקיות התרחש הערב (שני) בסמי עופר במסגרת המחזור החמישי בליגת העל, כשמכבי חיפה אירחה את הפועל באר שבע למשחק בין שתי קבוצות שעדיין לא הפסידו עדיין, אך בסיום, רק אחת מבין השתיים המשיכה להחזיק בהישג הזה כשבאר שבע ניצחה 0:1.
הירוקים שלטו בפתיחה והצליחו להגיע לשני מצבים טובים כבר בשתי הדקות הראשונות להתמודדות, כשסוף פודגוראנו סידר את מתיאס נהואל וטריבנטה סטיוארט במצבים נוחים, אבל השניים לא הצליחו למצוא את הרשת. מה שקרה מספר דקות אחר כך, שינה בדיעבד את המשחק, כשגאורגי ירמקוב נפצע והוחלף בשריף כיוף.
למרות הפציעה, דייגו פלורס ושחקניו המשיכו להיות אלו שהגיעו למצבים, אך לא סיכנו את שערו של אופיר מרציאנו כשאיתן אזולאי אף כמעט כבש מכ-35 מטרים, בעוד שהאורחת לא הצליחה למצוא את המסגרת במשך כל המחצית הראשונה.
עם החזרה מההפסקה המומנטום נותר בצד הביתי ששלטו ללא עוררין ברבע השעה הראשונה, אבל דן ביטון, השחקן הכי לוהט בליגה, הצליח להתנפל על כדור חוזר אחרי הדיפה של כיוף ממצב ראשון למסגרת של איגור זלאטנוביץ’, ולמצוא את הרשת, מחזור ליגה עשירי ברצף.
פלורס ניסה להגיב ושלח את ליאור קאסה למערכה, אלא שכעבור עשר דקות החליט להוציא אותו ולהעלות במקומו את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ במטרה למצוא את השוויון. בתווך, ביטון כבר חגג צמד, אבל הגול נפסל על ידי אביעד שילוח שסימן על נבדל. עד הסיום הירוקים היו מבולגנים, בעוד שרן קוז’וק וחניכיו הצליחו להגיע למספר מצבים נוספים, אבל לא מצאו את הרשת שוב.
בעקבות התוצאה, הפועל באר שבע נותרה לבד בפסגת הליגה כשהיא לראשונה בהיסטוריית המועדון מושלמת אחרי חמישה משחקים, עם 15 נקודות ובמחזור הבא תפגוש את הפועל תל אביב השלישית. היריבה העירונית והאלופה המכהנת, מכבי תל אביב, תחכה למכבי חיפה במחזור הבא, כשהירוקים נמצאים במקום החמישי עם 8 נקודות בלבד.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! אביעד שילוח שרק לסיום המשחק! הפועל באר שבע לבד בפסגת ליגת העל עם 15 נקודות מ-15 אפשריות ונותרה מושלמת. מכבי חיפה תנסה להתאושש לקראת משחק גדול נוסף כבר בראשון, מול מכבי תל אביב
-
'88
- אילון אלמוג סיים את מכסת החילופים כשהחליף את כובש השער דן ביטון
-
'88
- גם איגור זלאטנוביץ', לו היה חלק בשער שכבשה קבוצתו יצא ואלון תורג'מן נכנס
-
'88
- חילופים אחרונים בצד האדום כשקינגס קאנגווה סיים את חלקו, שי אליאס עלה לדקות הסיום
-
'86
- קאנגווה ניסה להכניע את ההתמודדות עם בעיטה חזקה לפינה, אבל כיוף הגיב בצורה נהדרת והדף הצידה
-
'85
- אליאל פרץ קיבל כרטיס צהוב על בזבוז זמן
-
'83
- קנג'י גורה הצליח להתנער משני שחקנים ששמרו עליו ובעט מרחוק עם רגל שמאל, אבל נבלם לקרן
-
'76
- החמצה גדולה של זלאטנוביץ'! החלוץ הצליח להקדים את עיסאת ושלח בעיטה ששרקה ליד הקורה של כיוף
-
'75
- חילוף גם אצל רן קוז'וק, שהכניס את ג'יבריל דיופ במקום גיא מזרחי
-
'75
- גם ג'ורג'ה יובאנוביץ' נכנס במטרה להשוות את התוצאה, כשבהחלטה ביזארית דווקא ליאור קאסה, שנכנס רגע לפני עשר דקות, יצא
-
'75
- חילופים אחרונים אצל דייגו פלורס כשהוציא את פייר קורנו ושלח למערכה את קנג'י גורה
-
'72
- קינגס קאנגווה הפריע לחידוש המשחק וראה את הכרטיס הצהוב
-
'71
- דן ביטון כבר הספיק לחגוג צמד, אבל השער נפסל מכיוון שכוכב הדרום היה בנבדל
-
'70
- אמיר גנאח סיים את חלקו בהתמודדות והוחלף על ידי זאהי אחמד
-
'69
- ליאור קאסה ביצע תיקול מאוחר וספג כרטיס צהוב
-
'65
- החבורה של דייגו פלורס רצתה להגיב מהר לשער שספגה, כשסטיוארט קיבל כדור מול מרציאנו אבל ברגע האחרון, בלטקסה שלח את רגלו ומנע מהכדור לסכן את המסגרת
-
'64
- גם ליאור קאסה החליף את מתיאס נהואל
-
'64
- ישר אחרי שספגה, מכבי חיפה ביצעה חילוף כפול כשסילבה קאני יצא ובמקומו נכנס דולב חזיזה
-
'63
- שער! בניגוד לכל מה שקרה עד כה במשחק, דן ביטון הצליח להעלות את האורחת ליתרון! הקשר, שנמצא בכושר אדיר בשבועות האחרונים, עט על ההדיפה של כיוף, הקדים את עיסאת והכניס את הכדור לרשת
-
'62
- זה לקח יותר משעה, אבל הפועל באר שבע הצליחה להגיע למצב ראשון למסגרת כשאיגור זלאטנוביץ' ניסה את מזלו מרחוק, אבל הבעיטה החזקה שלו נהדפה על ידי כיוף
-
'61
- צהוב ראשון לצד הירוק במגרש כשליסב עיסאת ביצע עבירה וספג את הכרטיס
-
'55
- אחרי עשר דקות בשליטה כמעט מוחלטת של המארחת, היא הצליחה להגיע למצב ראשון בחצי השני של המשחק אחרי שכדור קרן של אזולאי הוגבה אל סטיוארט, שניסה לכבוש עם החזה אבל הכדור הלך החוצה
מחצית ראשונה
-
'45+1
- גיא מזרחי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק אחרי שפגע בפייר קורנו
-
'40
- טעות אדירה של ליסב עיסאת שניסה להוביל כדור, הובילה אותו בכלל לאיבוד כדור בזכות הלחץ של הפועל באר שבע, שבסופו של דבר מצאה את קינגס קאנגווה שהצטרף מאחור וניסה לכבוש, אבל עבדולאי סק זרק עצמו אל הכדור והרחיק אותו אל הקרן
-
'39
- אחרי מספר דקות ללא אף אירוע, איתן אזולאי ניסה לעורר את הצדדים עם בעיטה עוצמתית מכ-35 מטרים, אך לרוע מזלו הכדור עלה מעט מעל השער
-
'27
- סילבה קאני ביצע פריצה מסחררת בצד השמאלי של ההתקפה והגביה לרחבה כדור שעבר את כולם ונחת אצל יילה בטאיי. המגן הימני ניסה לכבוש בבעיטה חזקה, אבל מרציאנו היה ערני והדף
-
'24
- נהואל שוב מצא את עצמו ללא שמירה ברחבה, ניסה למסור מהאוויר לסילבה קאני אבל הכדור שב אליו אחרי הרחקה. הפעם הקשר רצה לכבוש אבל הפעם הבעיטה שלו לא הייתה טובה והלכה החוצה
-
'18
- אמיר גנאח היה הראשון לנסות למצוא את הרשת של שריף כיוף, כשבעט בעוצמה אל עבר השער אבל פייר קורנו שלח רגל ומנע מהמצב לסכן את השוער
-
'11
- כאמור, ירמקוב נכנע לכאבים בכתף אחרי הפגיעה עם פרץ והוחלף. שריף כיוף עלה לדשא במקומו
-
'10
- ירמקוב שוב התיישב על הדשא, הוא לא יכול להמשיך
-
'6
- גם אליאל פרץ נשכב על הדשא לאחר המאבק על הכדור. שני השחקנים קיבלו טיפול להבין אם הם יכולים להמשיך במשחק
-
'6
- כדור חופשי של הפועל באר שבע הלך לרחבה הירוקה. גאורגי ירמקוב יצא מהשער במטרה לאגרף את הניסיון, אבל התנגש באליאל פרץ ונפגע
-
'2
- הירוקים המשיכו בפתיחה הסוערת כשפודגוראנו גם הפעם היה מעורב כשהצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ומסר לטריבנטה סטיוארט, אבל החלוץ הג'מייקני פספס מעט את הכדור אחרי שהחליק ושלח אותו לידיו של אופיר מרציאנו שהסתדר בקלות עם הניסיון
-
'1
- פתיחה מהירה של מכבי חיפה, כשסוף פודגוראנו שלח כדור עומק למתיאס נהואל, שמצא את עצמו ללא שמירה ברחבה וניסה לנגוח, אבל פגש את הכדור בצורה רעה והיה רחוק לחלוטין מהמסגרת
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את מפגש הענקיות לדרך! הפועל באר שבע תסיים ראשונה את המחזור הזה, או שמכבי חיפה תצמצם פערים בפסגה בסיום?