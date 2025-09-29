לבד בפסגה: 0:1 להפועל באר שבע על מכבי חיפה

דעת המבקר

מפגש ענקיות התרחש הערב (שני) בסמי עופר במסגרת המחזור החמישי בליגת העל, כשמכבי חיפה אירחה את הפועל באר שבע למשחק בין שתי קבוצות שעדיין לא הפסידו עדיין, אך בסיום, רק אחת מבין השתיים המשיכה להחזיק בהישג הזה כשבאר שבע ניצחה 0:1.

הירוקים שלטו בפתיחה והצליחו להגיע לשני מצבים טובים כבר בשתי הדקות הראשונות להתמודדות, כשסוף פודגוראנו סידר את מתיאס נהואל וטריבנטה סטיוארט במצבים נוחים, אבל השניים לא הצליחו למצוא את הרשת. מה שקרה מספר דקות אחר כך, שינה בדיעבד את המשחק, כשגאורגי ירמקוב נפצע והוחלף בשריף כיוף.

למרות הפציעה, דייגו פלורס ושחקניו המשיכו להיות אלו שהגיעו למצבים, אך לא סיכנו את שערו של אופיר מרציאנו כשאיתן אזולאי אף כמעט כבש מכ-35 מטרים, בעוד שהאורחת לא הצליחה למצוא את המסגרת במשך כל המחצית הראשונה.

שחקני הפועל באר שבע מודים לקהל שבא לעודד אותם (חגי מיכאלי)

עם החזרה מההפסקה המומנטום נותר בצד הביתי ששלטו ללא עוררין ברבע השעה הראשונה, אבל דן ביטון, השחקן הכי לוהט בליגה, הצליח להתנפל על כדור חוזר אחרי הדיפה של כיוף ממצב ראשון למסגרת של איגור זלאטנוביץ’, ולמצוא את הרשת, מחזור ליגה עשירי ברצף.

פלורס ניסה להגיב ושלח את ליאור קאסה למערכה, אלא שכעבור עשר דקות החליט להוציא אותו ולהעלות במקומו את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ במטרה למצוא את השוויון. בתווך, ביטון כבר חגג צמד, אבל הגול נפסל על ידי אביעד שילוח שסימן על נבדל. עד הסיום הירוקים היו מבולגנים, בעוד שרן קוז’וק וחניכיו הצליחו להגיע למספר מצבים נוספים, אבל לא מצאו את הרשת שוב.

בעקבות התוצאה, הפועל באר שבע נותרה לבד בפסגת הליגה כשהיא לראשונה בהיסטוריית המועדון מושלמת אחרי חמישה משחקים, עם 15 נקודות ובמחזור הבא תפגוש את הפועל תל אביב השלישית. היריבה העירונית והאלופה המכהנת, מכבי תל אביב, תחכה למכבי חיפה במחזור הבא, כשהירוקים נמצאים במקום החמישי עם 8 נקודות בלבד.