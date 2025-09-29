יום שלישי, 30.09.2025 שעה 00:16

דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)

לבד בפסגה: 0:1 להפועל באר שבע על מכבי חיפה

במשחק לא גדול מצידה, האורחת מהדרום נותרה מושלמת אחרי חמישה מחזורים בזכות שער ניצחון של דן ביטון, שכבש משחק עשירי ברצף. ירמקוב נפצע בצד השני

דורון בן דור | 29/09/2025 20:30
יום שני, 29/09/2025, 20:30אצטדיון סמי עופר - 28,880 צופיםליגת העל Winner - מחזור 5
הפועל ב"ש
שער דן ביטון (62)
הסתיים
0 1
שופט: אביעד שילוח (ציון: 8)
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דן ביטון, ציון: 7
עושה את ההבדל בכל משחק של קבוצתו העונה
השחקן המאכזב
שריף כיוף, ציון: 4
טעות אומללה שהובילה לשער שמכבי חיפה ספגה
הרכבים וציונים
 
 

מפגש ענקיות התרחש הערב (שני) בסמי עופר במסגרת המחזור החמישי בליגת העל, כשמכבי חיפה אירחה את הפועל באר שבע למשחק בין שתי קבוצות שעדיין לא הפסידו עדיין, אך בסיום, רק אחת מבין השתיים המשיכה להחזיק בהישג הזה כשבאר שבע ניצחה 0:1.

הירוקים שלטו בפתיחה והצליחו להגיע לשני מצבים טובים כבר בשתי הדקות הראשונות להתמודדות, כשסוף פודגוראנו סידר את מתיאס נהואל וטריבנטה סטיוארט במצבים נוחים, אבל השניים לא הצליחו למצוא את הרשת. מה שקרה מספר דקות אחר כך, שינה בדיעבד את המשחק, כשגאורגי ירמקוב נפצע והוחלף בשריף כיוף.

למרות הפציעה, דייגו פלורס ושחקניו המשיכו להיות אלו שהגיעו למצבים, אך לא סיכנו את שערו של אופיר מרציאנו כשאיתן אזולאי אף כמעט כבש מכ-35 מטרים, בעוד שהאורחת לא הצליחה למצוא את המסגרת במשך כל המחצית הראשונה.

שחקני הפועל באר שבע מודים לקהל שבא לעודד אותם (חגי מיכאלי)שחקני הפועל באר שבע מודים לקהל שבא לעודד אותם (חגי מיכאלי)

עם החזרה מההפסקה המומנטום נותר בצד הביתי ששלטו ללא עוררין ברבע השעה הראשונה, אבל דן ביטון, השחקן הכי לוהט בליגה, הצליח להתנפל על כדור חוזר אחרי הדיפה של כיוף ממצב ראשון למסגרת של איגור זלאטנוביץ’, ולמצוא את הרשת, מחזור ליגה עשירי ברצף. 

פלורס ניסה להגיב ושלח את ליאור קאסה למערכה, אלא שכעבור עשר דקות החליט להוציא אותו ולהעלות במקומו את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ במטרה למצוא את השוויון. בתווך, ביטון כבר חגג צמד, אבל הגול נפסל על ידי אביעד שילוח שסימן על נבדל. עד הסיום הירוקים היו מבולגנים, בעוד שרן קוז’וק וחניכיו הצליחו להגיע למספר מצבים נוספים, אבל לא מצאו את הרשת שוב.

בעקבות התוצאה, הפועל באר שבע נותרה לבד בפסגת הליגה כשהיא לראשונה בהיסטוריית המועדון מושלמת אחרי חמישה משחקים, עם 15 נקודות ובמחזור הבא תפגוש את הפועל תל אביב השלישית. היריבה העירונית והאלופה המכהנת, מכבי תל אביב, תחכה למכבי חיפה במחזור הבא, כשהירוקים נמצאים במקום החמישי עם 8 נקודות בלבד.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! אביעד שילוח שרק לסיום המשחק! הפועל באר שבע לבד בפסגת ליגת העל עם 15 נקודות מ-15 אפשריות ונותרה מושלמת. מכבי חיפה תנסה להתאושש לקראת משחק גדול נוסף כבר בראשון, מול מכבי תל אביב
שריף כיוף מאגרף את הכדור (חגי מיכאלי)שריף כיוף מאגרף את הכדור (חגי מיכאלי)
  • '88
  • חילוף
  • אילון אלמוג סיים את מכסת החילופים כשהחליף את כובש השער דן ביטון
  • '88
  • חילוף
  • גם איגור זלאטנוביץ', לו היה חלק בשער שכבשה קבוצתו יצא ואלון תורג'מן נכנס
  • '88
  • חילוף
  • חילופים אחרונים בצד האדום כשקינגס קאנגווה סיים את חלקו, שי אליאס עלה לדקות הסיום
אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (עמרי שטיין)אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (עמרי שטיין)
  • '86
  • החמצה
  • קאנגווה ניסה להכניע את ההתמודדות עם בעיטה חזקה לפינה, אבל כיוף הגיב בצורה נהדרת והדף הצידה
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • אליאל פרץ קיבל כרטיס צהוב על בזבוז זמן
ג'ורג'ה יובאנוביץ' ומתן בלטקסה (עמרי שטיין)ג'ורג'ה יובאנוביץ' ומתן בלטקסה (עמרי שטיין)
  • '83
  • החמצה
  • קנג'י גורה הצליח להתנער משני שחקנים ששמרו עליו ובעט מרחוק עם רגל שמאל, אבל נבלם לקרן
  • '76
  • החמצה
  • החמצה גדולה של זלאטנוביץ'! החלוץ הצליח להקדים את עיסאת ושלח בעיטה ששרקה ליד הקורה של כיוף
  • '75
  • חילוף
  • חילוף גם אצל רן קוז'וק, שהכניס את ג'יבריל דיופ במקום גיא מזרחי
ליאור קאסה מתוסכל (עמרי שטיין)ליאור קאסה מתוסכל (עמרי שטיין)
דייגו פלורס מסביר לליאור קאסה למה יצא (עמרי שטיין)דייגו פלורס מסביר לליאור קאסה למה יצא (עמרי שטיין)
  • '75
  • חילוף
  • גם ג'ורג'ה יובאנוביץ' נכנס במטרה להשוות את התוצאה, כשבהחלטה ביזארית דווקא ליאור קאסה, שנכנס רגע לפני עשר דקות, יצא
  • '75
  • חילוף
  • חילופים אחרונים אצל דייגו פלורס כשהוציא את פייר קורנו ושלח למערכה את קנג'י גורה
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • קינגס קאנגווה הפריע לחידוש המשחק וראה את הכרטיס הצהוב
אביעד שילוח מסמן על נבדל (חגי מיכאלי)אביעד שילוח מסמן על נבדל (חגי מיכאלי)
דן ביטון מסמן לקוון שלא היה בנבדל (חגי מיכאלי)דן ביטון מסמן לקוון שלא היה בנבדל (חגי מיכאלי)
דן ביטון כובש את השער שנפסל (חגי מיכאלי)דן ביטון כובש את השער שנפסל (חגי מיכאלי)
  • '71
  • נבדל
  • דן ביטון כבר הספיק לחגוג צמד, אבל השער נפסל מכיוון שכוכב הדרום היה בנבדל
  • '70
  • חילוף
  • אמיר גנאח סיים את חלקו בהתמודדות והוחלף על ידי זאהי אחמד
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • ליאור קאסה ביצע תיקול מאוחר וספג כרטיס צהוב
עבדולאי סק מנסה להגיע לכדור (עמרי שטיין)עבדולאי סק מנסה להגיע לכדור (עמרי שטיין)
  • '65
  • החמצה
  • החבורה של דייגו פלורס רצתה להגיב מהר לשער שספגה, כשסטיוארט קיבל כדור מול מרציאנו אבל ברגע האחרון, בלטקסה שלח את רגלו ומנע מהכדור לסכן את המסגרת
  • '64
  • חילוף
  • גם ליאור קאסה החליף את מתיאס נהואל
  • '64
  • חילוף
  • ישר אחרי שספגה, מכבי חיפה ביצעה חילוף כפול כשסילבה קאני יצא ובמקומו נכנס דולב חזיזה
טריבאנטה סטיוארט מאוכזב (עמרי שטיין)טריבאנטה סטיוארט מאוכזב (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (עמרי שטיין)
דן ביטון רץ לחגוג (חגי מיכאלי)דן ביטון רץ לחגוג (חגי מיכאלי)
דן ביטון כובש מקרוב (חגי מיכאלי)דן ביטון כובש מקרוב (חגי מיכאלי)
  • '63
  • שער
  • שער! בניגוד לכל מה שקרה עד כה במשחק, דן ביטון הצליח להעלות את האורחת ליתרון! הקשר, שנמצא בכושר אדיר בשבועות האחרונים, עט על ההדיפה של כיוף, הקדים את עיסאת והכניס את הכדור לרשת
  • '62
  • החמצה
  • זה לקח יותר משעה, אבל הפועל באר שבע הצליחה להגיע למצב ראשון למסגרת כשאיגור זלאטנוביץ' ניסה את מזלו מרחוק, אבל הבעיטה החזקה שלו נהדפה על ידי כיוף
  • '61
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון לצד הירוק במגרש כשליסב עיסאת ביצע עבירה וספג את הכרטיס
  • '55
  • החמצה
  • אחרי עשר דקות בשליטה כמעט מוחלטת של המארחת, היא הצליחה להגיע למצב ראשון בחצי השני של המשחק אחרי שכדור קרן של אזולאי הוגבה אל סטיוארט, שניסה לכבוש עם החזה אבל הכדור הלך החוצה
סילבה קאני עולה מעל שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)סילבה קאני עולה מעל שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • גיא מזרחי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק אחרי שפגע בפייר קורנו
גוני נאור וקינגס קאנגווה (עמרי שטיין)גוני נאור וקינגס קאנגווה במאבק אווירי (עמרי שטיין)
  • '40
  • החמצה
  • טעות אדירה של ליסב עיסאת שניסה להוביל כדור, הובילה אותו בכלל לאיבוד כדור בזכות הלחץ של הפועל באר שבע, שבסופו של דבר מצאה את קינגס קאנגווה שהצטרף מאחור וניסה לכבוש, אבל עבדולאי סק זרק עצמו אל הכדור והרחיק אותו אל הקרן
  • '39
  • החמצה
  • אחרי מספר דקות ללא אף אירוע, איתן אזולאי ניסה לעורר את הצדדים עם בעיטה עוצמתית מכ-35 מטרים, אך לרוע מזלו הכדור עלה מעט מעל השער
ליסאב עיסאת גולש, דן ביטון לידו (עמרי שטיין)ליסאב עיסאת גולש, דן ביטון לידו (עמרי שטיין)
איתן אזולאי רודף אחרי אליאל פרץ (עמרי שטיין)איתן אזולאי רודף אחרי אליאל פרץ (עמרי שטיין)
  • '27
  • החמצה
  • סילבה קאני ביצע פריצה מסחררת בצד השמאלי של ההתקפה והגביה לרחבה כדור שעבר את כולם ונחת אצל יילה בטאיי. המגן הימני ניסה לכבוש בבעיטה חזקה, אבל מרציאנו היה ערני והדף
מתיאס נהואל מנסה ללחוץ את אופיר מרציאנו (חגי מיכאלי)מתיאס נהואל מנסה ללחוץ את אופיר מרציאנו (חגי מיכאלי)
  • '24
  • החמצה
  • נהואל שוב מצא את עצמו ללא שמירה ברחבה, ניסה למסור מהאוויר לסילבה קאני אבל הכדור שב אליו אחרי הרחקה. הפעם הקשר רצה לכבוש אבל הפעם הבעיטה שלו לא הייתה טובה והלכה החוצה
  • '18
  • החמצה
  • אמיר גנאח היה הראשון לנסות למצוא את הרשת של שריף כיוף, כשבעט בעוצמה אל עבר השער אבל פייר קורנו שלח רגל ומנע מהמצב לסכן את השוער
שריף כיוף נכנס (עמרי שטיין)שריף כיוף נכנס (עמרי שטיין)
גאורגי ירמקוב יורד מהדשא (חגי מיכאלי)גאורגי ירמקוב יורד מהדשא (חגי מיכאלי)
  • '11
  • חילוף
  • כאמור, ירמקוב נכנע לכאבים בכתף אחרי הפגיעה עם פרץ והוחלף. שריף כיוף עלה לדשא במקומו
  • '10
  • פציעה
  • ירמקוב שוב התיישב על הדשא, הוא לא יכול להמשיך
  • '6
  • פציעה
  • גם אליאל פרץ נשכב על הדשא לאחר המאבק על הכדור. שני השחקנים קיבלו טיפול להבין אם הם יכולים להמשיך במשחק
גיאורגי ירמקוב על כר הדשא (עמרי שטיין)גיאורגי ירמקוב על כר הדשא (עמרי שטיין)
  • '6
  • פציעה
  • כדור חופשי של הפועל באר שבע הלך לרחבה הירוקה. גאורגי ירמקוב יצא מהשער במטרה לאגרף את הניסיון, אבל התנגש באליאל פרץ ונפגע
יילה בטאיי ואמיר גנאח במאבק על הכדור (חגי מיכאלי)יילה בטאיי ואמיר גנאח במאבק על הכדור (חגי מיכאלי)
  • '2
  • החמצה
  • הירוקים המשיכו בפתיחה הסוערת כשפודגוראנו גם הפעם היה מעורב כשהצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ומסר לטריבנטה סטיוארט, אבל החלוץ הג'מייקני פספס מעט את הכדור אחרי שהחליק ושלח אותו לידיו של אופיר מרציאנו שהסתדר בקלות עם הניסיון
  • '1
  • החמצה
  • פתיחה מהירה של מכבי חיפה, כשסוף פודגוראנו שלח כדור עומק למתיאס נהואל, שמצא את עצמו ללא שמירה ברחבה וניסה לנגוח, אבל פגש את הכדור בצורה רעה והיה רחוק לחלוטין מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את מפגש הענקיות לדרך! הפועל באר שבע תסיים ראשונה את המחזור הזה, או שמכבי חיפה תצמצם פערים בפסגה בסיום?
דן ביטון. ימשיך ביכולת המופלאה שלו גם הערב? (עמרי שטיין)דן ביטון. ימשיך ביכולת המופלאה שלו גם הערב? (עמרי שטיין)
גאורגי ירמקוב. ישמור על רשת נקייה? (עמרי שטיין)גאורגי ירמקוב. ישמור על רשת נקייה? (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע מתכוננים למשחק (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע מתכוננים למשחק (עמרי שטיין)
איתן אזולאי וטריבנטה סטיוארט מתחממים (עמרי שטיין)איתן אזולאי וטריבנטה סטיוארט מתחממים (עמרי שטיין)
