יום שני, 29.09.2025 שעה 19:27
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

"לא תוכלו להשתמש בשם שלנו במרוץ 2026"

מסתמן עוד חרם של חברה עולמית על הספורט הישראלי. המותג האמריקאי, 'סאקוני', ששימש כספונסר של מרתון ירושלים בשנים האחרונות, אותת למארגני המרוץ

|
הרצים במרתון ירושלים (אורן בן חקון)
הרצים במרתון ירושלים (אורן בן חקון)

המלחמה בישראל ממשיכה לתת את אותותיה ולהשפיע גם על עולם הספורט. אנחנו רואים את זה בכדורגל, בכדורסל, בטניס ושאר ענפי הספורט הקבוצתיים, ועכשיו גם בתחום הריצה.

חשפנו בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר” כי מותג ההלבשה ‘סאקוני’, ששימש בשנים האחרונות כאחד הספונסרים של מרתון Winner ירושלים, אותת למארגני המרוץ: “במרוץ של 2026 אתם לא תוכלו להשתמש בשם של החברה שלנו”.

מדובר לצערנו בעוד חרם מסתמן של חברה עולמית על הספורט הישראלי. מותג ההלבשה, שמתמחה בעיקר בנעלי ריצה, הוא מותג אמריקאי, אך מסתבר כי גם מותגים מהמדינה המיודדת ביותר עם ישראל עשויים לבחור להחרים את המדינה שלנו בימים אלו.

עדיין לא מדובר בהודעה רשמית שהודיעה החברה למארגני המרוץ, אלא באיתותים, כשישנה דרמה גדולה מאחורי הקלעים, שם מארגני במרוץ מנסים לפתור את זה, להשקיט את העניינים ולהגיע להסכמות.

הנציגים של חברת סאקוני בארץ סירבו להגיב לדברים כרגע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */