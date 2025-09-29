"כאב חיובי לעתיד": בריאל מתאוששים מהדרבי

לאחר שהתחילה את העונה בצורה טובה ונותרה מושלמת עד המחזור השישי בלה ליגה, הובסה ריאל מדריד במחזור האחרון (שבת) בתוצאה 5:2 על ידי אתלטיקו מדריד בדרבי שנערך במטרופוליטנו.

אתמול בצהריים, טסו צ’אבי אלונסו וחניכיו לקזחסטן בטיסה שארכה לא פחות משבע שעות לקראת המשחק בליגת האלופות מחר מול קאיראט אלמטי של עופרי ארד ודן גלזר. בטיסה הארוכה לקח המאמן הספרדי יוזמה והפך את הטיסה לשיעור לבאות.

ב’מארקה’ דווח כי בטיסה לאלמטי לקח אלונסו מספר שחקנים ספציפיים ודיבר איתם על בעיות מהתקופה האחרונה. “זה כואב, אך זהו כאב חיובי לעתיד”, אמר האיש על הקווים. מקרים כאלה הינם חריגים וכמעט ואינם קורים, אך הבוס החדש של הבלאנקוס ראה לאחר המשחק האחרון כי זהו זמן הכרחי לנקוט במעשה שכזה ולזמן שחקנים אליו לשיחה בזמן טיסה כה ארוכה.

אכזבה קשה בריאל מדריד (IMAGO)

כאמור, ריאל מדריד תשחק מחר ב-19:45 מול קאיראט אלמטי הקזחית, שהעפילה לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. אצל הבלאנקוס יקוו כי השיחות שעשה המאמן הלבנים גרמו להתאוששות אצל השחקנים לקראת המשחק.