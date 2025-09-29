"עד שלא יהיה אסון לא יתעוררו, לסגור את דוחא"

גיא משפתי, שחקן הפועל חיפה בעבר ומכבי יבנה בהווה ואחיו של רועי משפתי, שוער מכבי תל אביב, לא נשאר אדיש למראות שנראו אמש (ראשון) באצטדיון דוחא, כאשר זיקוקים שנורו מהיציע כמעט ופגעו באחיו.

“לסגור את דוחא” כתב גיא משפתי, כשהוא מוסיף אמוג’י נגעל. בסטורי נוסף שהעלה, כתב: “לא מספיק מה שקרה במגרש, אחרי המגרש (טעות במקור) אוהדי יוצאים מהעיר בליווי משטרתי. עד שלא יקרה אסון, בית הדין לא יתעורר”.

כזכור, המשחק בדוחא הופסק אמש מספר פעמים, לאחר ירי של זיקוקים מצד אוהדי בני סכנין, כאשר במחצית השנייה, העניינים הפכו למסוכנים הרבה יותר כאשר אלו ישבו ביציע שמאחורי שערו של רועי משפתי, וכמעט פגעו בשוער מכבי תל אביב.

הסטורי של גיא משפתי (צילום מסך)