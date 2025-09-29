"חיפה יותר אנדרדוג הערב מאשר אז מול פאריס"

מכבי חיפה תעמוד למבחן גדול הערב (שני, 20:30) כאשר תארח את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. לקראת המשחק, פרשני רדיו חיפה, ניסן קניאס עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

אתה חושב שגוני נאור יעשה את ההבדל של מכבי חיפה?

”אני חושב בדיוק ההפך, אני חושב שהוא שחקן חלש שלא מתאים למכבי חיפה וגם לא לסגל המורחב. בטח לא מול ב”ש שיש לה שלישיית קישור עוצמתית. אני לא מצליח להבין למה רפאלוב הביא שחקן במיליוני אירו אם בסוף חזרנו לגוני נאור”.

אהרונוביץ טוען להפקרות של מכבי חיפה.

”ראינו את גוני נאור בהכנה לעונה, אבל אם מכבי חיפה נבנתה בתקציב גדול ובסוף במשחק על החיים שלה נאור עולה, אני לא מבין את זה. יכול להיות שבסוף המשחק הזה מכבי חיפה יוצאת לפרסומות. אם מכבי חיפה תפסיד והפער מהצמרת יגדל, היא כבר יכולה להתכונן לעונה הבאה”.

מה יהיה מול ב”ש היום?

”אני לא מצפה לכלום, אני בטוח שמכבי חיפה מגיעה היום יותר אנדרדוג מאשר היא הגיעה מול פ.ס.ז’ בבית. הסיכוי היחיד של מכבי חיפה לנצח משחק כזה, זה רק אם באמת אלילת המזל תהיה לטובתה, ב”ש תעשה המון טעויות והכל ילך בצורה מושלמת לכיוון שלה”.

מה תהיה התוצאה?

”קשה לי להמר נגד מכבי חיפה, אבל 1:2 לב”ש”.