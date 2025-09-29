יום שני, 29.09.2025 שעה 15:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"ב"ש פגשה עד כה קבוצות תחתית, חיפה תנצח"

פרשן ONE, איציק אהרונוביץ, ב"שיחת היום": "הטקטיקה של חיפה ו-30 אלף צופים יצמצמו את פערי האיכות. עם נאור הקבוצה פחות מופקרת, נהואל 8 ולא 10"

|
שחקני מכבי חיפה באימון המסכם (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה באימון המסכם (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תעמוד למבחן גדול הערב (שני, 20:30) כאשר תארח את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. לקראת המשחק, פרשן ONE, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

מה לגבי ההרכב של פלורס עם גוני נאור, מה דעתך בעניין?
”קראתי כותרת שפלורס הולך עם האמת שלו, אז בדרבי הוא הלך עם השקר שלו? עם גוני נאור יותר בטוח, זו האמת. אפשר לראות את זה גם כשעלי מוחמד החליף את נאור מול בית”ר, אתה יכול לראות שמוחמד רדף אחרי השחקנים של בית”ר ולקח סיכונים מיותרים. לא אמרתי שנאור יעשה את ההבדל. ברגע שלמכבי חיפה יש את אותם כלים מהעבר, אז כמובן שלגוני נאור אין מקום בסגל של מכבי חיפה. אבל מה לעשות, לחיפה אין איכות והיא הקבוצה הכי מופקרת בישראל בשנה שעברה. בדרבי גם ראינו הפקרות”.

איך אתה רואה את המשחק מול ב”ש?
”אני רואה שמכבי חיפה מנצחת, כי היום יהיה משחק אחראי וטקטי. טקטיקה מצמצמת פערי איכות. גם בדרבי של מדריד, הטקטיקה של סימואנה ניצחה את המשחק”.

ההבדל שאתלטיקו מדריד באה לשחק כדורגל.
”היה לה גם אגרסיביות, לחץ גבוה, הכל חלק מהטקטיקה”.

מה תהיה התוצאה היום?
“כל הקבוצות שב”ש ניצחה הן קבוצות של פלייאוף תחתון. היום היא תפגוש 30 אלף צופים, מכבי חיפה תנצח 1:2. ועוד משפט, נהואל הוא לא 10 אלא 8”.

