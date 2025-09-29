"ב"ש פגשה עד כה קבוצות תחתית, חיפה תנצח"

מכבי חיפה תעמוד למבחן גדול הערב (שני, 20:30) כאשר תארח את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. לקראת המשחק, פרשן ONE, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

מה לגבי ההרכב של פלורס עם גוני נאור, מה דעתך בעניין?

”קראתי כותרת שפלורס הולך עם האמת שלו, אז בדרבי הוא הלך עם השקר שלו? עם גוני נאור יותר בטוח, זו האמת. אפשר לראות את זה גם כשעלי מוחמד החליף את נאור מול בית”ר, אתה יכול לראות שמוחמד רדף אחרי השחקנים של בית”ר ולקח סיכונים מיותרים. לא אמרתי שנאור יעשה את ההבדל. ברגע שלמכבי חיפה יש את אותם כלים מהעבר, אז כמובן שלגוני נאור אין מקום בסגל של מכבי חיפה. אבל מה לעשות, לחיפה אין איכות והיא הקבוצה הכי מופקרת בישראל בשנה שעברה. בדרבי גם ראינו הפקרות”.

איך אתה רואה את המשחק מול ב”ש?

”אני רואה שמכבי חיפה מנצחת, כי היום יהיה משחק אחראי וטקטי. טקטיקה מצמצמת פערי איכות. גם בדרבי של מדריד, הטקטיקה של סימואנה ניצחה את המשחק”.

ההבדל שאתלטיקו מדריד באה לשחק כדורגל.

”היה לה גם אגרסיביות, לחץ גבוה, הכל חלק מהטקטיקה”.

מה תהיה התוצאה היום?

“כל הקבוצות שב”ש ניצחה הן קבוצות של פלייאוף תחתון. היום היא תפגוש 30 אלף צופים, מכבי חיפה תנצח 1:2. ועוד משפט, נהואל הוא לא 10 אלא 8”.