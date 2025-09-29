"אי אפשר לדעת אם זה משהו שיכול להחזיק"

אחרי שעלתה בעונה שעברה מליגה א’ צפון, מ.ס קריית ים היא המרעננת הרשמית של הליגה הלאומית עד כה העונה, כשהיא מוליכה את הטבלה וניצחה אתמול (ראשון) 0:2 את הפועל כפר שלם. המנהל המקצועי שלה, אלדד שביט, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

5 ניצחונות ותיקו מפתיחת העונה, כל זה עם מינוס ארבע נקודות. איך אתה מסביר את זה?

”כולם שואלים אם זה משהו שיכול להחזיק, אי אפשר לדעת. באופן כללי אנחנו לא מופתעים כי גם בשנה שעברה בליגה א’ לא הסתכלנו אף פעם קדימה מדי, אלא פר שבוע ופר משחק, ככה שאני לא יכול להגיד עתידית שום דבר. בנינו קבוצה בשקידה, אפילו בשלוש לפנות בוקר היינו יושבים במשרדים בקריית ים. היה לא פשוט כי בהתחלה אתה מתקשר לשחקנים ואומר להם לבוא לקריית ים, והם שואלים: ‘מה זה קריית ים?’.

כמה התקציב שלכם?

“לא מאריות הליגה, אני לא מתעסק בפן התקציבי. למעט לידור כהן שהוא שחקן עם שם ורזומה, אנחנו קבוצה די אלמונית”.

לידור כהן (רועי כפיר)

יש לך ספונסרים שאם תצטרכו הם ישימו עוד מיליון שקל בלי בעיה.

”כרגע עוד לא נתקלתי בזה, ובסוף החלון כן נתקלתי בסירוב כלכלי. יכול להיות שבינואר יהיה מישהו שמחליט שהוא מכניס יד לכיס, כרגע הסגל מאוד מאוזן גם מבחינה כלכלית. שכר השחקנים שלנו בינוני לליגה וזה רק מוכיח שכסף זה לא הכל”.

כמה ניסים ביליה מעורב השנה?

”הוא הספונסר הראשי של המועדון. אני לא יודע בכמה כסף מדובר”.

כמה קהל יש לכם?

”אנחנו מתאמנים בנהריה ומשחקים בעכו, אני חושב שאם היינו משחקים בקריית ים היה הרבה יותר קהל. יש המון אנשים בקריית ים שמתעניינים בקבוצה. לפני שנתיים גם הגיעו אלף אוהדים כדי לראות אותנו. היום מגיעים בין 250 ל-300 אנשים”.

אלדד שביט (חגי מיכאלי)

הליגה הלאומית קונסת על כמות כזו של קהל.

”זה מועדון שלפני חמש שנים היה בליגת ג’”.

האם נכונה השמועה שדורון בן דור בנה את היסודות של קריית ים?

”דורון היה בליגה ג’ ובליגה ב’, כמובן שיש לו מניות במועדון”.

יש לך מענק עלייה?

”כן. אני תמיד דוחף מענקים, לא משנה לאיפה שאני מגיע”.

אתה אוהב יותר את תפקיד המנהל המקצועי מאשר מאמן?

“אני תמיד מגיע לתחילת עונה כשיש אלטרנטיבות. היו לי הצעות לאמן בליגה הלאומית ואת ההצעה מקריית ים, אני אוהב את זה ואני גם אוהב לאמן. כל מה שקשור לכדורגל אני אוהב, אני מאוד אוהב את הענף והתחום”.

איך שיתוף הפעולה שלך עם המאמן מאור סיסו?

”הוא היה שחקן שלי המון שנים ונהיה מקורב אליי, ולימים נהיינו חברים טובים”.

מאור סיסו על הקווים (שחר גרוס)

אז אם לא ילך זו לא תהיה בעיה?

“קודם כל חברות היא לפני הכל, גם אם יש בנינו חילוקי דעות אז זה תמיד נגמר בחומוסייה באזור עכו. אנחנו חברים לפני הכדורגל, יש לנו עין מקצועית מאוד דומה ואנחנו לא נעשה שום דבר אחד נגד השני”.

איך אתה רואה את הליגה הלאומית השנה?

“מעניינת מאוד. יש המון קבוצות מושקעות, ואין מועדונים שבורים. גם לעפולה יש כסף והיא יכולה להתחזק ולתקן. זה מייצר שוויוניות ועניין. זה דבר מאוד מעניין”.

מי בסוף יתמודדו אתכם על העלייה?

“אני מאוד אשמח אם נמשיך לרוץ ככה עד הסוף, אך יש את בני יהודה ומכבי פתח תקווה שאמורות לרוץ עד הסוף”.

אתה מרגיש בחלום?

”בכלל לא. אנחנו מאוד צנועים וזה מייצר רעב מאוד גדול. יש התרגשות גדולה אצל מועדון שעלה ליגה, אנחנו מועדון מאוד חי, אנחנו רוצים להמשיך לגלוש על הגל הזה. אני אימנתי מועדונים בלאומית שהיום-יום ‘מת’ ושגרתי כזה, אצלנו מתלהבים ממשחק אימון אפילו. האנשים עם רגליים על הקרקע וכאן יאמר לזכות סיסו, הוא לא ייתן לשנייה אחת לשחקנים להוריד את הרגל מהגז”.