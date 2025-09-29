גזענות ותגרה: דו"ח המשקיף מסכנין - מכבי ת"א

במשחק אמש (ראשון) בין בני סכנין למכבי תל אביב היה הכל חוץ מכדורגל. אוהדים עצורים, קריאות גזעניות, תגרות בין מחנות האוהדים וזיקוקים שנורו מהמגרש היו רק חלק מהאירועים שהעיבו על המשחק שהסתיים ב-0:0 עם דרמה בדקות הסיום. כעת אנחנו חושפים לראשונה ב-ONE את דו”ח המשקיף, גיא פורטניאגין, מהמשחק.

דו"ח משקיף:

1. עם ירידת הקבוצה הביתית מהחימום לפני המשחק (שעה 20:04 לערך), נשמעו קריאות "מוות לערבים" ו-"תנו לצה"ל לנצח, לזיין את הערבים" מהיציע הצפוני, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה האורחת.

2. במהלך המשחק נשמעו מספר קריאות מהיציע הצפוני, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה האורחת:

א. דקה 1 "תנו לצה"ל לנצח, לזיין את הערבים".

ב. דקה 2 "מוחמד מת".

ג. דקה 3 "מוחמד מת".

ד. דקה 43 "מוחמד מזיין כבשים".

ה. דקה 45 "תנו לצה"ל לנצח לזיין, את הערבים".

ו. לאחר סיום המשחק, מסר לי צוות השיפוט כי בדקה 96 נשמעו קריאות "מוות לערבים".

אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

3. במהלך המשחק נורו 6 זיקוקים מהיציע הדרומי, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה הביתית:

א. עם עליית הקבוצות למגרש נורה זיקוק בתוך היציע.

ב. בדקה ה-11 נורה זיקוק בתוך היציע. לאחר הזיקוק הנ"ל ניגש אלי שופט המשחק וביקש שהכרוז יבקש מהקהל להפסיק עם הזיקוקים, שכן זה מסכן את שלום השחקנים והמשחק. הכרוז חזר על הבקשה מספר פעמים, אך הדבר לא סייע.

ג. בדקה ה-32 נורה זיקוק בתוך היציע.

ד. בדקה ה-+45 נורה זיקוק בתוך היציע.

ה. בדקה ה-46 (תחילת מחצית שנייה), נורה זיקוק נוסף, הפעם בצורה מסוכנת לכיוון שער הקבוצה האורחת, רועי משפטי. הזיקוק התפוצץ בסמוך אליו. בעקבות הזיקוק הנ"ל השופט הפסיק את המשחק ל-3 דקות.

ו. עם סיום המשחק נורה זיקוק נוסף, שוב פעם לכיוון שער הקבוצה האורחת, רועי משפטי. הזיקוק שוב התפוצץ בסמיכות רבה אליו בצורה מסוכנת.

4. בדקה ה-93 נשמעה מהיציע הדרומי, אשר הכיל את הקבוצה הביתית, שירת "כהנא מת".

5. לאחר סיום המשחק נשמעה מהיציע הדרומי, אשר הכיל את הקבוצה הביתית, שירת "כהנא מת".

זיקוקים ביציע אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

6. לאחר סיום המשחק וכאשר שחקני הקבוצה הביתית חוגגים אל מול היציע הדרומי, אשר הכיל את אוהדיהם, הבחנתי בכ-2-3 ילדים יורדים מהיציע אל תוך כר הדשא, זאת בנוסף למביאי הכדורים, אשר היו גם על כר הדשא.

7. כ-20 דקות לאחר סיום המשחק ניגשתי לניידת השידור לאסוף את העתקי המשחק והבחנתי במהומה שמתחוללת מחוץ לאצטדיון בין קהלי שתי הקבוצות. ממקום המצאי היה קשה להבחין במה בדיוק מתרחש. ניסיתי ליצור מיד קשר עם מפקד תחנת משגב, אנר יוסף, אך הוא ציין כי הם בעיצומו של הטיפול באירוע.

כאשר כוח השיטור חזר לתחומי התחומי האצטדיון בדקתי את הנושא מול אותו המפקד: לדבריו, התפתחה הפרת סדר מחוץ לתחומי האצטדיון בין קהלי שתי הקבוצות, כאשר אוהדי מכבי ת"א עזבו את היציע (הצפוני), בו שהו במהלך המשחק ופרצו שער אשר מפריד את אזור חניית רכבים לכיוון כביש הגישה ליציע הנגד (דרומי), שם נתקלו באוהדי הקבוצה הביתית, דבר אשר הוביל לעימותים בין שני מחנות האוהדים. כוח השיטור במקום התערב והאירוע הסתיים ב-5 עצורים מאוהדי הקבוצה האורחת. לטענת אנשי הקבוצה הביתית, מספר כלי רכב של שחקני ואנשי הצוות של הקבוצה הביתית נפגעו מזריקת אבנים. להבנתי, לא היה ניתן לקבוע בוודאות בשלב זה ע"י מי נזרקו האבנים.

8. כשעתיים לאחר המשחק, יצר עמי קשר מתאם האירוע וטען לנזקים בשירותים ביציע הצפוני, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה האורחת.