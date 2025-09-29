קאלו, אלימלך וטבארש יפתחו מול הפועל פ"ת

במשחק הקרוב של בית"ר ירושלים מול הפועל פתח תקווה במוצאי שבת, ארגון האוהדים של הקבוצה מהבירה, לה פמיליה, יציין באצטדיון טדי שנתיים לטבח שבעה באוקטובר.

"114 אחים ואחיות ליציע איבדנו במלחמה הזו. בשיתוף פעולה של אוהדים ביציע, המועדון והארגון יתקיים טקס ותעלה תפאורת ענק בכל היציע המזרחי, בזמן שכל משפחות הנופלים יגיעו לאצטדיון. זה הרגע עבורנו לתת כבוד לגיבורים מהיציע שלנו שנהרגו בהגנה על המולדת ונרצחו בידי בני העוולה", נמסר מטעם הארגון.

בצד המקצועי, ברק יצחקי צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב שיפתח מול הפועל פתח תקווה בשבת הקרובה. המאמן יחזיר להרכב הפותח את החלוץ ג’ונובוסקו קאלו על חשבון דור חוגי שפתח מול בני ריינה, כאשר נראה שרועי אלימלך, שעלה מהספסל והציג יכולת טובה מול ריינה, יקבל את חולצת ההרכב במקומו של גרגורי מורוזוב.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אילסון טאברש יחזור ישירות למרכז הקישור אחרי שריצה את עונש ההרחקה שלו, ומה באשר למרכז ההגנה? למרות החזרה של גיל כהן אחרי הרחקה, צמד הבלמים בריאן קראבלי ולוקה גדארני ימשיכו לשתף פעולה בטדי בשבת.

"המצב שלנו בסדר גמור, לאור הדברים שעברנו מתחילת העונה, 10 נקודות מ-15 זה בסדר גמור, אנחנו יודעים מה מצפים מאיתנו ויודעים מה הקהל רוצה לקבל מאיתנו. בטדי ביום שבת המטרה שלנו תהיה להמשיך את המומנטום ולסיים את המשחק עם עוד שלוש נקודות", אומרים בבית"ר ירושלים.