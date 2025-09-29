יום שני, 29.09.2025 שעה 10:52
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

קאלו, אלימלך וטבארש יפתחו מול הפועל פ"ת

ברק יצחקי יבצע מספר שינויים בהרכב בית"ר ירושלים המלאבסים בשבת, כאשר קרבאלי וגדראני ימשיכו במרכז ההגנה. לה פמיליה יציינו ביציע שנתיים ל-7.10

|
ג'ונבוסקו קאלו חוגג מול ריינה (חג'אג' רחאל)
ג'ונבוסקו קאלו חוגג מול ריינה (חג'אג' רחאל)

במשחק הקרוב של בית"ר ירושלים מול הפועל פתח תקווה במוצאי שבת, ארגון האוהדים של הקבוצה מהבירה, לה פמיליה, יציין באצטדיון טדי שנתיים לטבח שבעה באוקטובר.

"114 אחים ואחיות ליציע איבדנו במלחמה הזו. בשיתוף פעולה של אוהדים ביציע, המועדון והארגון יתקיים טקס ותעלה תפאורת ענק בכל היציע המזרחי, בזמן שכל משפחות הנופלים יגיעו לאצטדיון. זה הרגע עבורנו לתת כבוד לגיבורים מהיציע שלנו שנהרגו בהגנה על המולדת ונרצחו בידי בני העוולה", נמסר מטעם הארגון.

בצד המקצועי, ברק יצחקי צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב שיפתח מול הפועל פתח תקווה בשבת הקרובה. המאמן יחזיר להרכב הפותח את החלוץ ג’ונובוסקו קאלו על חשבון דור חוגי שפתח מול בני ריינה, כאשר נראה שרועי אלימלך, שעלה מהספסל והציג יכולת טובה מול ריינה, יקבל את חולצת ההרכב במקומו של גרגורי מורוזוב.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אילסון טאברש יחזור ישירות למרכז הקישור אחרי שריצה את עונש ההרחקה שלו, ומה באשר למרכז ההגנה? למרות החזרה של גיל כהן אחרי הרחקה, צמד הבלמים בריאן קראבלי ולוקה גדארני ימשיכו לשתף פעולה בטדי בשבת.

"המצב שלנו בסדר גמור, לאור הדברים שעברנו מתחילת העונה, 10 נקודות מ-15 זה בסדר גמור, אנחנו יודעים מה מצפים מאיתנו ויודעים מה הקהל רוצה לקבל מאיתנו. בטדי ביום שבת המטרה שלנו תהיה להמשיך את המומנטום ולסיים את המשחק עם עוד שלוש נקודות", אומרים בבית"ר ירושלים.

אילסון טבארש (עמרי שטיין)אילסון טבארש (עמרי שטיין)
