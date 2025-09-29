יום שני, 29.09.2025 שעה 10:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
123-136מ.ס קריית ים1
119-156מ.ס כפר קאסם2
116-116מכבי פ"ת3
117-106הפועל כפר שלם4
108-126הפועל ר"ג5
103-75מכבי הרצליה6
102-55הפועל ראשל"צ7
1010-116עירוני מודיעין8
85-55הפועל כפ"ס9
75-55בני יהודה10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

"כל מה שביקשתי עשיתם הפוך, אני אקח אחריות?"

שיחה קשה בין אומנסקי להנהלה בתום המשחק של עפולה, המאמן צפוי לסיים את תפקידו. ויזינגר קיבל פנייה, אך צפוי להישאר בהפועל. איוניר המועמד המוביל

|
דניאל אומנסקי (חג'אג' רחאל)
דניאל אומנסקי (חג'אג' רחאל)

לא רגוע בהפועל עפולה בשעות שלאחר ההפסד הכואב הנוסף אמש (ראשון), 4:0 למ.ס כפר קאסם, שהיה ההפסד החמישי של הקבוצה מתוך שישה משחקים עד כה העונה בליגה הלאומית. בסיום המשחק נערכה שיחה קשה בין המאמן דניאל אומנסקי, לבין יו"ר הקבוצה מוטי אלוש ומי שמעורב בקבוצה מטעם העירייה, יהודה משה, שיחה שרומזת על העתיד לבוא.

בהנהלה באו בטעות למאמן ואף ציפו שייקח אחריות, אך השיחה הפכה לקולנית. "אני זה שאקח אחריות על סגל שלא בניתי? הזזתם את חנן ממן שיהיה קשור לעניין המקצועי ורציתם לקבל החלטות. כל מה שביקשתי עשיתם הפוך. אז אני צריך לקחת אחריות?", אמר להם.

על פי המסתמן, לאחר שאומנסקי לא ייקח אחריות, השניים צפויים להודיע לשחקנים באימון כי המאמן יסיים את תפקידו ולא ימשיך, כשמי שכבר קיבל פנייה לחזור הוא שחר ויזינגר, מי שאימן בקבוצה עד לפני שלוש עונות והוביל אותה לעונה הטובה ביותר שלה בשנים האחרונות, עם קמפיין יפה בגביע המדינה ואף כמעט העפלה לפלייאוף העליון, אך הוא צפוי להישאר בהפועל תל אביב.

שחר ויזינגר (חגשחר ויזינגר (חג'אג' רחאל)

אם לא די בצרות המקצועיות, עפולה לא שקטה גם במהלך האימונים. אחרי הגשת התלונה של בן אז'ובל, גם באימון המסכם שלפני המשחק לא היה רגוע: בין מאמן הכושר דור פיישל לבין אחראי המגרש ומי שנחשב למקורב למועדון, עומרי זריהן, החל עימות מילולי, עקב דרישתו של זריהן לא להתאמן בחלקים מהמגרש.

גם המגן שניר טליאס הושעה מאחד האימונים, כאר נראה שמישהו בעפולה צריך לקחת אחריות ולעשות סדר. המועמד המוביל כעת לאימון הקבוצה הוא מוטי איוניר, כאשר גם השמות של גיא לוי ומנחם קורצקי עלו.

מוטי איוניר (חגמוטי איוניר (חג'אג' רחאל)
