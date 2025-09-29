פציעת רודרי - באותה ברך בה קרע את הרצועה

האם מנצ’סטר סיטי שוב תצטרך להסתדר ללא רודרי לתקופה ממושכת? הקשר לא שיחק בליגה מול ברנלי בעקבות כאבים עזים בברך ימין - אותה ברך בה קרע בעבר את הרצועה הצולבת הקדמית (ACL). הוא כלל לא נכלל בסגל למשחק שהסתיים ב-1:5 לסיטי.

לאחר המשחק הסביר גווארדיולה את הסיבה להיעדרותו של רודרי: "הוא אמר באימון ביום שלפני המשחק: ‘אני לא מסוגל לשחק. יש לי כאבים עזים בברך, אני לא יכול לשחק, אני לא יכול’. אמרתי לו: ‘אתה לא יכול לשחק - אתה לא משחק. מישהו אחר ישחק במקומך’".

כזכור, רודרי קרע את הרצועה הצולבת בברך ימין בספטמבר 2024 וגמר את העונה במה שהוביל לקריסה של סיטי. הוא חזר לשחק בקיץ במסגרת גביע העולם למועדונים, אך זמן קצר לאחר מכן נפצע במפשעה ונעדר במשך שישה שבועות. הופעת הבכורה שלו העונה הייתה ב-23 באוגוסט, בהפסד 2:0 לטוטנהאם.

רודרי (IMAGO)

לאחר מכן הוא פתח בהרכב במשחקים מול ברייטון, מנצ’סטר יונייטד וארסנל בפרמייר ליג, ובנוסף נגד נאפולי בליגת האלופות – שלושה משחקים שהתקיימו כולם בתוך שבעה ימים בלבד.

כאמור, לאחר הניצחון על ברנלי, אישר גווארדיולה כי רודרי סבל שוב מכאבים באותה ברך פגועה. כשנשאל האם הקשר יהיה כשיר למשחק הקרוב מול מונאקו בליגת האלופות שייערך ביום רביעי, השיב המאמן: "אני עדיין לא יודע".

מי שפתח במקומו של רודרי מול ברנלי היה ניקו גונסאלס, ואילו ריקו לואיס מילא את התפקיד במשחק גביע הליגה מול האדרספילד ב-24 בספטמבר, בו ניצחה סיטי 0:2.