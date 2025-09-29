יום שני, 29.09.2025 שעה 17:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

רכש מרשים: סמאג' קריסטון חתם באליצור נתניה

מצאה את הגארד שחיפשה: אקס אוקלהומה סיטי (32, 1.91) הצטרף לקבוצה מעיר היהלומים, בעברו הוא שיחק גם בהפועל ב"ש. נמשכים הניסיונות להחתים סנטר

|
סמאג' כריסטון (מרטין גוטדאמק)
סמאג' כריסטון (מרטין גוטדאמק)

באליצור נתניה מצאו גארד שחיפשו זמן רב ולפחות לפי הרזומה, היה להם שווה לחכות. סמאג' קריסטון, ששיחק בעונת 2016/17 באוקלהומה סיטי, חתם בקבוצה.

קריסטון (32, 1.91) הספיק גם לשחק בעונת 2018/19 בהפועל באר שבע ולהעמיד בה ממוצע מרשים של 18.8 נקודות בשמונת המשחקים ששיחק בקבוצה. בעונת 21/22 הוא נבחר לחמישייה השנייה של היורוקאפ במדי אולם הגרמנית. בעונה החולפת שיחק קריסטון בקרמונה האיטלקית.

במקביל, נתניה ממשיכה לנסות להחתים סנטר, כאשר בין המועמדים נמצאים, כפי שדיווחנו, גם קליפורד אומורי ממכבי ת''א, המועמד להגיע בהשאלה ואקס הפועל ירושלים והפועל אילת, דרק אוגביידה.

