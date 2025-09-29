רכש מרשים: סמאג' קריסטון חתם באליצור נתניה

באליצור נתניה מצאו גארד שחיפשו זמן רב ולפחות לפי הרזומה, היה להם שווה לחכות. סמאג' קריסטון, ששיחק בעונת 2016/17 באוקלהומה סיטי, חתם בקבוצה.

קריסטון (32, 1.91) הספיק גם לשחק בעונת 2018/19 בהפועל באר שבע ולהעמיד בה ממוצע מרשים של 18.8 נקודות בשמונת המשחקים ששיחק בקבוצה. בעונת 21/22 הוא נבחר לחמישייה השנייה של היורוקאפ במדי אולם הגרמנית. בעונה החולפת שיחק קריסטון בקרמונה האיטלקית.

במקביל, נתניה ממשיכה לנסות להחתים סנטר, כאשר בין המועמדים נמצאים, כפי שדיווחנו, גם קליפורד אומורי ממכבי ת''א, המועמד להגיע בהשאלה ואקס הפועל ירושלים והפועל אילת, דרק אוגביידה.