איפה מכבי ת"א? מקומות 11-20 בדירוג העוצמה

עונת היורוליג תצא לדרך כבר מחר (שלישי) וכמה שחיכינו, ציפינו, הסתכלנו על השעון יותר מדי פעמים ביום והתחלנו בחישובים כבר בשלבים מוקדמים הרבה יותר, הכל כדי לדייק עד כמה שאפשר את התחזיות, שברור שבסופו של דבר יהיו מוטעות, כי תמיד צריך לצפות לבלתי צפוי, אך ההתרגשות גדולה. המסע לעבר הגביע, שיוענק השנה בפיינל פור באתונה, ייצא לדרך גם עם פורמט חדש, כלומר – יותר קבוצות, יותר הפתעות, יותר מתח, הרבה יותר כיף וכדורסל פשוט אדיר.

בדומה לשנים הקודמות, גם השנה ב-ONE עשינו את דירוגי העוצמה של העונה. המהדורה הראשונה, כזו שאפשר לומר שהיא שמרנית ואולי קצת מפתיעה בגלל סטיות תקן של פוטנציאל שלא תואם דירוג סופי ועם השאלה המרכזית בנוגע לטרנדים או שינויים תפיסתיים בעולם הכדורסל לגבי הדרכים שבהן המשחק משתנה או צפוי להשתנות. אז מי אמורה להיות החלשה ביותר? מי לא תהיה בעשירייה הפותחת או זו שסוגרת את דירוג העוצמה הראשוני, שמתעדכן במהלך העונה, ואיך המהדורה הראשונה של השנה עובדת בעצם?

הדירוג במהדורה הראשונה מתבסס על שישה מדדים. חמישה מתוכם קיבלו ציונים מ-1-10. בונוס ניסיון יורוליג הוא המדד השישי והחדש שמתבסס על עונות קודמות לאחר שקלול המדדים ניתן ציון שעל פיו נקבע הדירוג. בונוס ניסיון יורוליג ניתן באופן הבא: על השתתפות במפעל הבכיר של אירופה אך ורק בעונה הסדירה ניתנת 0.25 נקודה לשחקן, הגעה לפליי-אין 0.35, הגעה לפלייאוף 0.5 נקודה לשחקן, הגעה למשחק 5 בפלייאוף 0.75 נקודה לשחקן, העפלה לפיינל פור 1 נקודה לשחקן, זכייה ביורוליג 1.25 נקודות לשחקן. מאמנים מקבלים ניקוד של 0.15 על פליי-אין, 0.25 על העפלה לפלייאוף, 0.5 נקודה על הפעלה לפיינל פור, 1 נקודה על זכייה ביורוליג. מאמן שזכה ביורוליג כעוזר מקבל 0.5 נקודה.

20. וילרבאן

מקום בעונה שעברה: 15

חוזק ליבה: 5.5

המשכיות: 3

מהלכים בקיץ: 5.5

פוטנציאל התקפי: 7

פוטנציאל הגנתי: 6.5

בונוס ניסיון יורוליג: 4.5

ציון משוקלל: 32.00

ננדו דה קולו (איציק בלניצקי)

19. פאריס

מקום בעונה שעברה: 8

חוזק ליבה: 6.5

המשכיות: 3.25

מהלכים בקיץ: 7

פוטנציאל התקפי: 7.75

פוטנציאל הגנתי: 7.5

בונוס ניסיון יורוליג: 4.25

ציון משוקלל: 36.25

אלופת היורוקאפ עשתה קמפיין בכורה מרשים ביורוליג, יחד עם זאת, מהמאמן שהמשיך את השיטה של קודמו לא נשאר לא המאמן ולא הכוכבים או במילים אחרות – פאריס שילמה את מחיר הצלחתה, זו לא הפעם הראשונה שרואים דבר כזה. שימו לב מה קרה לז'לגיריס קובנה של 2017-18 שעשתה פיינל פור עם ואסיליה מיציץ', קווין פאנגוס, ברנדון דיוויס ושארונאס יאסיקביצ'יוס (כמאמן), ולא רק הם, ההיסטוריה מלאה באופן יחסי בקבוצות כאלו. בכל אופן, טי ג'יי שורטס כבר לא בפאריס, גם מיקאל יאנטונן, קייבריוס הייז וקולין מלקולם כבר לא שם וגם טיאגו ספליטר, המאמן, כבר לא בבירת צרפת. פאריס העונה תהיה עם מאמן שונה ושחקנים שונים, שיטה שלבטח תשתנה ופוטנציאל מוגבל יותר על הנייר בהשוואה למה שהיה.

נדיר היפי מול תמיר בלאט (רויטרס)

18. באסקוניה

מקום בעונה שעברה: 14

חוזק ליבה: 6.5

המשכיות: 4.5

מהלכים בקיץ: 7

פוטנציאל התקפי: 8

|פוטנציאל הגנתי: 7.5

בונוס ניסיון יורוליג: 3.5

ציון משוקלל: 37.00

הקבוצה הבאסקית כמעט תמיד מצליחה להקשות ולהפוך איכשהו לקבוצה שמצליחה להראות בנקודת זמן כלשהי כמי שיכולה פתאום להיאבק על כניסה למאבק על הפליי-אין, רק שמאגר הכישרון בה העונה נמצא בשפל חסר תקדים. מלבד הכישרון, גם הניסיון לא שם. סביר להניח שעם מעט יותר המשכיות וכמה שדרוגים אפשר היה להגיד אחרת, אבל באסקוניה של השנה מחזיקה, כמו גם אלו שמדורגות מתחתיה וגם מעט מעליה, בכרטיס של הקבוצות שאף קבוצה לא רוצה להרשות לעצמה למעוד מולן.

17. וירטוס בולוניה

מקום בעונה שעברה: 17

חוזק ליבה: 6

המשכיות: 4

מהלכים בקיץ: 7

פוטנציאל התקפי: 7.5

פוטנציאל הגנתי: 7

בונוס ניסיון יורוליג: 5.85

ציון משוקלל: 37.35

הקיץ של בולוניה התחיל בחתיכת בום רציני – לוקה וילדוזה וקארסן אדוארדס לצד הניסיון של דניאל האקט כבר הציתו את הדמיון, אך ככל שחלפו הימים והגיעו להן גם העזיבות, אותן צפו למען האמת – מטורניקה שנגלייה דרך וויל קלייברן, ופתאום וירטוס של דושקו איבאנוביץ’ נראית כקבוצה לא הכי מאוזנת וכזו שיכולה אולי הייתה לעשות קיץ מעט יותר טוב. אך עד שתוכיח אחרת, מה שיש שם מרגיש כלא מספק ולא עמוק מספיק. הקו האחורי שודרג, אך עמדות הכנפיים והפנים נחלשו.

דושקו איבנוביץ' (איציק בלניצקי)

16. ולנסיה

מקום בעונה שעברה: הדחה בחצי גמר יורוקאפ

חוזק ליבה: 6.75

המשכיות: 6

מהלכים בקיץ: 6.5

פוטנציאל התקפי: 9

פוטנציאל הגנתי: 7

בונוס ניסיון יורוליג: 6

ציון משוקלל: 41.25

הכתומים של פדרו מרטינס הגיעו בתור הקבוצה שהייתה אמורה להיות זו שתפגוש את הפועל תל אביב בגמר היורוקאפ אשתקד. הן נפגשו כבר בחצי הגמר, שבמידה רבה לא הפתיעה בתוצאה הסופית שלו. הקבוצות של מרטינס הן קבוצות פרמטר (שלשות) נהדרות אך גם פגיעות כשתוקפים אותן חזק ופנימה. ולנסיה איבדה שחקנים, מאחרים נפרדה וגם הצליחה לעשות מהלכים מעניינים בשוק, אך לא הצליחה להחתים שחקנים ברמה כפי שהיו לה, והתהייה היא כמה רחוק תגיע הקבוצה שלא שדרגה את עצמה מהותית מהיורוקאפ בשנה שעברה בהחלט מרחפת מעל ראשה. נראה שלפחות לנקודת הפתיחה זה עדיין לא חזק מספיק, אך מהנה לצפייה זה אמור להיות, ושוב, מדובר בקבוצה לה אלו שנלחמות על הכניסה לפליי-אין ולפלייאוף לא ירצו להפסיד.

פדרו מרטינס (אורן בן חקון)

15. באיירן מינכן

מקום בעונה שעברה: 9

חוזק ליבה: 6

המשכיות: 4.25

מהלכים בקיץ: 7.15

פוטנציאל התקפי: 7.5

פוטנציאל הגנתי: 7.5

בונוס ניסיון יורוליג: 9

ציון משוקלל: 41.40

המהלך שביצעה באיירן מינכן על שני אקסים של מכבי תל אביב היה ספתח מעניין במיוחד, רק שמאז רוקאס יוקובאיטיס גמר את העונה. עוד לפני הפציעה של הליטאי, שאר השמות בקבוצה גרמו להרמת גבות בנוגע לסגל שנבנה סביבו וביכולת של הקבוצה לעשות עונה טובה יותר מזו שהייתה בשנה שעברה. השורה התחתונה ברורה בעניינה של באיירן מינכן, שכן היא איבדה את שחקן ההגנה הכי טובה שהיה לה לאנאדולו אפס, את יוקובאיטיס היא איבדה לפציעה לטווח רחוק ולא ברור כיצד יוהאנס וויטמן יחזור מהניתוח שעבר בברכו לאחר שנפצע באליפות אירופה. יש לבאיירן עומק ואיכות, אך זה מרגיש ונראה איכותי פחות מהשנה שעברה ושגורדי הרברט יצטרך להוציא מהסגל הזה עוד יותר מזה של השנה שעברה, אז היו לו את שבאז נאפייר, קארסן אדוארדס ודווין בוקר.

רוקאס יוקובאיטיס. פציעה משמעותית לבאיירן (IMAGO)

14. ז'לגיריס קובנה

מקום בעונה שעברה: 13

חוזק ליבה: 7.5

המשכיות: 4.5

מהלכים בקיץ: 8

פוטנציאל התקפי: 7.75

פוטנציאל הגנתי: 7.75

בונוס ניסיון יורוליג: 7.25

ציון משוקלל: 42.75

קשוחה בפורוורדים, מוכשרת בקו האחורי ועם עומק שלפחות על הנייר נראה שקצת לוקה בחסר, ז'לגיריס ביצעה כמה מהלכים מרשימים במיוחד עם הבאתם של שני שחקנים מאולימפיאקוס – נייג'ל וויליאמס גוס, שזכה ביורוליג עם ריאל מדריד בעבר, ומוזס רייט, שעשה פיינל פורים. למרות זאת, עמדה חמש נראית חסרה מדי, לצד כוח האש הבאמת מרשים, כמו גם יכולת ניהול המשחק של הקבוצה בעמדת הרכז. הפוטנציאל שם, אך שוב, מרגיש לא עמוק מספיק, ומרגיש כי חסר ליטוש מסוים ברמה ההתקפית בעמדות הפורוורד. דבר אחד בטוח – זו תהיה גרסה לוחמנית של הקבוצה מקובנה, בדיוק בהתאם לחוקי הפורמט, ולא מן הנמנע שהפרויקט הזה יהיה שווה יותר בהמשך הדרך. להתחלה בכל אופן מדובר כבר על קבוצה שיכולה בהחלט להיכנס למאבק על הפליי-אין.

נייג'ל וויליאמס-גוס (רויטרס)

13. מכבי תל אביב

מקום בעונה שעברה: 16

חוזק ליבה: 8.25

המשכיות: 4.25

מהלכים בקיץ: 8.75

פוטנציאל התקפי: 9

פוטנציאל הגנתי: 8.25

בונוס ניסיון יורוליג: 4.25

ציון משוקלל: 42.75

הכישרון שם, העומק בעמדות הפורוורד שם, ולמען האמת, קבוצתו של עודד קטש הייתה מדורגת גבוה יותר, רק שמעבר לשינויים הרבים, מה שהשפיע כמובן על סעיף ההמשכיות ובגדול, צריך לומר את האמת – כשליש מהשחקנים שנרשמו ליורוליג בשנה שעברה המשיכו לעונה, רק שכובד המשקל של אלו שנשארו כחלק מהליבה היו שווים מעט יותר – בכל זאת, רומן סורקין, ג'יילן הורד, תמיר בלאט וג'ון דיברתולומאו. מדובר ללא ספק בסגל שמוכשר יותר ועמוק יותר מהשנה שעברה, אך הצהובים, שהפסידו פעמיים להפועל ירושלים, איבדו נקודות רבות גם בסעיף ניסיון היורוליג, שכן מרבית השחקנים שהגיעו לא שיחקו ביורוליג לפני. יתרה מכך, הם לא שיחקו מחוץ לגבולות ארצות הברית, כך שמדובר בתהליך.

לפחות על פי צמד המשחקים בטורניר ההכנה שבבלגרד, בהחלט יש שם משהו ועל מה לבנות עם ג'ף דאוטין, לוני ווקר ואושיי בריסט. אם כך, מדוע קבוצתו של קטש לא מדורגת גבוה יותר? בעיקר בגלל חוסר הניסיון, וגם בגלל החיבור וכך שאולי היא הייתה צריכה יותר עומק בעמדת הסנטר. לראשונה מזה כמה עונות, עמדה 4 במכבי תל אביב נראית עמוסה בכישרון ועמוקה, אך עמדה חמש חסרה מאוד. בעמדות הגארד והכנפיים לא חסר כישרון, רק השתלבות לכדורסל אחר, חדש וחכם. ייתכן שעם הזמן שאלת הרכז בכדורסל האירופי תעלה שוב וייתכן שגם תזכה לתשובה מהדהדת. השורה התחתונה היא שמדובר בפרויקט מעניין, שחייב זמן כדי לראות ולהבין את עצמו ומה הוא שווה. מעבר לסנטר, ייתכן שיעלה צורך לגבות את הסגל ברכז נוסף, אך להתחלה נראה שיש עם מה לעבוד ועל מה לבנות.

עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)

12. הכוכב האדום בלגרד

מקום בעונה שעברה: 10

חוזק ליבה: 8.5

המשכיות: 3.5

מהלכים בקיץ: 8.25

פוטנציאל התקפי: 8.25

פוטנציאל הגנתי: 8.75

בונוס ניסיון יורוליג: 8.55

ציון משוקלל: 45.80

מתיחת פנים של ממש, לאו דווקא ניקוי אורוות, אבל בהחלט שינויים מהותיים היו אצל הכוכב האדום של יאניס ספרופולוס. זבזדה נפרדה משתי אגדות (כל אחת בסדר גודל שונה כמובן) – בראנקו לאזיץ' ומילוש תאודוסיץ'. מעבר לשניים האלו, הקבוצה נפרדה גם מיאגו דוס סאנטוס ונמניה נדוביץ', אך אין ספק שבוצעה שם הפקת לקחים בנוגע לקו הקדמי. קבוצתו של ספרופולוס מוכשרת יותר, אלגנטית יותר, ועדיין יודעת ‘להרביץ’. נושא הכישרון של הקו האחורי בהשוואה לזה של השנה שעברה בהחלט נחשב אולי לתהייה הגדולה ביותר, אך מקום 12 בהחלט הולם את הקבוצה למהדורה הראשונה של דירוגי העוצמה לאחר הקרע בצולבת של אייזיאה קיינן. בשנה שעברה הקבוצה הגיעה לפליי-אין והעונה לפחות על פי המהלכים היא מכוונת ליותר.

יאניס ספרופולוס (רויטרס)

11. פרטיזן בלגרד

מקום בעונה שעברה: 12

חוזק ליבה: 8

המשכיות: 7

מהלכים בקיץ: 8.25

פוטנציאל התקפי: 9

פוטנציאל הגנתי: 8.5

בונוס ניסיון יורוליג: 5.35

ציון משוקלל: 46.10

ז'ליקו אובראדוביץ' שוב עשה רעש בקיץ האחרון לאחר שלקח לברצלונה את ג'בארי פארקר. היה ברור שכל מה שהקבוצה הסרבית צריכה הוא ‘פיינטיוניג’ בכדי לעשות עוד צעד אחד קדימה, כי בשנים האחרונות פרטיזן הייתה ליד הפלייאוף וליד הפיינל פור, אבל בסופו של דבר היה חסר לה הגרוש ללירה כדי לחולל את הסנסציה ב-2023 מול ריאל מדריד, ולאחר מכן, שילוב של כישרון ועוד כמה דברים שלא מופיעים בדפי הסטטיסטיקה כדי להיכנס לפלייאוף או לפליי-אין. השנה זו פרטיזן טובה יותר ומוכשרת יותר, אך עמדה חמש אפילו פגיעה יותר, בטח במחזור הפתיחה, כך שזו נקודה ששווה לעקוב אחריה. אגב, כמו מספר קבוצות נוספות.