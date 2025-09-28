שוער המבורג הדף פנדל וחילץ 0:0 מאוניון ברלין

המחזור החמישי בליגה הגרמנית הסתיים הערב (ראשון) עם שלושה משחקים שנעלו אותו, כשבמוקד המבורג הצליחה לחלץ 0:0 בחוץ מאוניון ברלין בזכות השוער איתו דניאל פרץ מתחרה על העמדה בין הקורות כשהוא הדף פנדל. בהתמודדויות הנוספות, שטוטגרט גברה 1:2 על קלן, פרייבורג והופנהיים נפרדו ב-1:1.

אוניון ברלין – המבורג 0:0

כנראה שכל שחקני ואנשי האורחת היו שמחים בדקה ה-10, כשדניאל האואר פרננדס שוער המבורג, הצליח להדוף פנדל. כולם, חוץ מדניאל פרץ שהבין שככל הנראה הבכורה בליגה במדי הקבוצה החדשה תמשיך לחכות לאור היכולת הטובה של הקולגה שלו. ההחמצה כנראה שיבשה את תכניות המארחת מבירת גרמניה, שהתקשתה להגיע למצבים בעוד חבריו של פרץ יכולים להיות מאוכזבים מכך שהמשחק הסתיים בתיקו מאופס שכן היו טובים יותר. בתוספת הזמן פאביו ויירה מהמבורג הורחק.

קלן – שטוטגרט 2:1

האדומים יכולים לרשום לעצמם שלושה ימים מוצלחים, זאת אחרי שהצליחו להשיג ניצחון בכורה מרשים בליגה האירופית בחמישי האחרון, וכעת, גם לקחת שלוש נקודות במשחק חוץ שכלל מהפך מול העולה החדשה. יאקוב קמינסקי העלה את ה’תיישים’ ליתרון, אבל ארמדין דמירוביץ’ דאג לאזן את התוצאה מהנקודה הלבנה. לקראת הסיום, בדקה ה-81, ג’ושע וגנומן הצליח לקבוע את תוצאת הסיום כשהפך והעניק לאורחת ניצחון.

שחקני שטוטגרט מרוצים (IMAGO)

פרייבורג – הופנהיים 1:1

משחק של תשעים דקות התנקז לעשר דקות בלבד בין הדקות ה-3 ל-13. לוקאש קובלר פתח את “החגיגה” כאמור בדקה השלישית, כשהצליח למצוא את הרשת כבר בהתקפה המסוכנת הראשונה של המארחת ולאחר בדיקת VAR השופט אישר את השער, אלא שהאורחת הצליחה להגיב עשר דקות מאוחר יותר, בזכות כדור רוחב של ולדימיר צופאל שמצא את פיסניק אסלאני, והאחרון קבע חלוקת נקודות.