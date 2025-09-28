ענו: האם מכבי ת"א צריכה בועט פנדלים קבוע?

התרגלנו שמכבי תל אביב מציגה לנו אופי יוצא דופן שבוע אחר שבוע, אבל הפעם אלילת המזל פחות הייתה לצידה. הצהובים סיימו ב-0:0 עם סכנין כששגיב יחזקאל החמיץ פנדל מעבר לדקה ה-100, כשמי שעמד מולו בשער הוא דווקא איעד אבו עביד, בלם הצפוניים, והאלופה כבר לא מושלמת.

