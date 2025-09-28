דרו: כשאמרו לי שאפתח בהרכב, לא האמנתי

ברצלונה ראתה את ריאל מדריד ממצמצת לראשונה העונה ומאבדת נקודות וניצלה זאת הערב (ראשון), עם מהפך יקר בדרך ל-1:2 מול ריאל סוסיאדד ועלייה למקום הראשון בליגה הספרדית.

דרו פרננדס שקיבל הופעת בכורה מפתיעה בהרכב אמר באושר: “אני שמח, מאוד שמח. זה לא ייאמן. כשאמרו לי שאפתח בהרכב, לא האמנתי בהתחלה, אבל עכשיו אני יותר רגוע וזה הכל.

“המאמן והשחקנים הרגיעו אותי, הם אמרו לי שאני יודע טוב מאוד מה אני עושה באימונים, וזה העניק לי ביטחון”.

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

לאחר הדקות המתוחות בסיום, ז’ול קונדה הודה: “אני חושב שב-25 הדקות האחרונות סבלנו יותר מדי, לא הצלחנו לשלוט בכדור. עד אז היינו טובים מאוד, היו לנו הזדמנויות ואולי היינו יכולים להבקיע אפילו יותר משני שערים”.

עוד אמר בנוגע להופעה של הקבוצה: “הייתה חסרה לנו חדות, בהגנה לא סגרנו את מסירות העומק, וזה הרג אותנו קצת בשער. אנחנו בכושר טוב, עשינו צעד קדימה אחרי פגרת הנבחרות האחרונה”.

קונדה נשאל על שער השוויון שכבש ואמר: “שמח מאוד על הגול. מרקוס הרים לי כדור מצוין. אני חושב שהיה חשוב להשוות לפני ההפסקה כי לאחר מכן, אנחנו יודעים שדברים יכולים להפוך למסובכים”.

בנושא הוא הוסיף על שביעות הרצון מהמצבים הנייחים, כשמאחד מהם הוא הבקיע: “אני חושב שהיינו די טובים במצב נייחים עד כה. השנה עם מרקוס ורוני, הוספנו שני מגביהים טובים מאוד”.