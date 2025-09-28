יום שני, 29.09.2025 שעה 00:40
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

דרו: כשאמרו לי שאפתח בהרכב, לא האמנתי

הקשר בן ה-17 שקיבל הזדמנות גדולה בברצלונה הודה כי הופתע: "המאמן והשחקנים הרגיעו". ז'ול קונדה הוסיף על דקות הסיום המתוחות : "סבלנו יותר מדי"

|
דרו פרננדס (IMAGO)
דרו פרננדס (IMAGO)

ברצלונה ראתה את ריאל מדריד ממצמצת לראשונה העונה ומאבדת נקודות וניצלה זאת הערב (ראשון), עם מהפך יקר בדרך ל-1:2 מול ריאל סוסיאדד ועלייה למקום הראשון בליגה הספרדית.

דרו פרננדס שקיבל הופעת בכורה מפתיעה בהרכב אמר באושר: “אני שמח, מאוד שמח. זה לא ייאמן. כשאמרו לי שאפתח בהרכב, לא האמנתי בהתחלה, אבל עכשיו אני יותר רגוע וזה הכל.

“המאמן והשחקנים הרגיעו אותי, הם אמרו לי שאני יודע טוב מאוד מה אני עושה באימונים, וזה העניק לי ביטחון”.

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

לאחר הדקות המתוחות בסיום, ז’ול קונדה הודה: “אני חושב שב-25 הדקות האחרונות סבלנו יותר מדי, לא הצלחנו לשלוט בכדור. עד אז היינו טובים מאוד, היו לנו הזדמנויות ואולי היינו יכולים להבקיע אפילו יותר משני שערים”.

עוד אמר בנוגע להופעה של הקבוצה: “הייתה חסרה לנו חדות, בהגנה לא סגרנו את מסירות העומק, וזה הרג אותנו קצת בשער. אנחנו בכושר טוב, עשינו צעד קדימה אחרי פגרת הנבחרות האחרונה”.

קונדה נשאל על שער השוויון שכבש ואמר: “שמח מאוד על הגול. מרקוס הרים לי כדור מצוין. אני חושב שהיה חשוב להשוות לפני ההפסקה כי לאחר מכן, אנחנו יודעים שדברים יכולים להפוך למסובכים”.

בנושא הוא הוסיף על שביעות הרצון מהמצבים הנייחים, כשמאחד מהם הוא הבקיע: “אני חושב שהיינו די טובים במצב נייחים עד כה. השנה עם מרקוס ורוני, הוספנו שני מגביהים טובים מאוד”.

