"לאמין ימאל החזיר את האלופה לכס המלכות"

ברצלונה פגשה הערב (ראשון) את ריאל סוסיאדד וידעה שניצחון יקנה לה עלייה לפסגה, זאת לאור החמישייה שקיבלה ריאל מדריד מאתלטיקו מדריד אתמול. החבורה של האנזי פליק ידעה להשלים את המשימה עם 1:2 על הבאסקים אחרי מהפך במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית, בדרך כאמור לכבוש את המקום הראשון.

התגובות בתקשורת הקטלונית לא איחרו להגיע, עם שבחים רבים ללאמין ימאל ששב מהפציעה היישר לבישול נהדר לרוברט לבנדובסקי: “ימאל החזיר את האלופה לכס המלכות”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. “לקח לו דקה בלבד להביא להשלמת הקאמבק”, עוד הוסיפו. ב’ספורט’ המשיכו להחמיא בצורה קולעת לכוכב בן ה-18 של הבלאוגרנה: “לאמין ימאל צריך מעט מאוד כדי לעשות כל כך הרבה”.

בתקשורת של מדריד הפנו זרקור לפאריס סן ז’רמן, היריבה הבאה של בארסה בליגת האלופות: “לואיס אנריקה שים לב, לאמין ימאל חזר”. ב’אס’ הגדילו לומר על המהלך האישי של ימאל שהוביל לשער המכריע בהתמודדות: “הופעה מבריקה בצורה מעליבה”.

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

העיתונות המקומית התייחסה לא רק ללאמין ימאל. פליק פתח עם הרכב שונה מאוד מבדרך כלל, גם לאור הפציעות של שחקנים מרכזיים בסגל שלו וגם כחלק ממתן המנוחה וחלוקת הדקות לפני המפגש מול אלופת אירופה בצ’מפיונס. על רוני ברדג’י למשל שהתחיל ב-11 נכתב: “היה נועז, אך התקשה לפרוץ את ההגנה של סוסיאדד”. על דרו הצעיר רשמו: “התחיל טוב, אבל עם שמירה צמודה עליו הוא התקשה להסתובב ולחלק מסירות שהן לא לרוחב”.