ינאי: רוצים 1-6, צריך בשביל זה 26-27 ניצחונות

מרכז ״הפועל״ ערך הערב (ראשון) את כנס האלופות ואלופים 2025, שנערך באולם אירועים ״עדן על המים״ בניר אליהו, בו ספורטאים שונים משלל ענפי ספורט אשר מתחרים תחת הפועל, קיבלו פרסים והערכה על הפעילות שלהם בספורט בשנה האחרונה.

אל האירוע הגיעו ספורטאים ממועדוני הספורט השונים של העמותה אשר הגיעו להישגים מרשימים בעונה החולפת, כשבין היתר הוקירו בטקס את הישגי הפועל באר שבע שזכתה בגביע המדינה לעונת 2024/2025, בני פלפלה כפר קאסם שזכו בליגת האלופות לכדורגל חופים, הפועל תל אביב בכדורסל שזכו ביורוקאפ, ועוד מועדונים רבים מענפי הספורט השונים שזכו באליפויות ובגביעים בעונה החולפת.

עופר ינאי דיבר באירוע ושיתף: “אני בתקופה האחרונה עייף, עובד מאוד קשה, גם לפה באתי לקצת, אבל למשחק הראשון ביורוליג אני אגיע בג׳ט ואחזור ישר לערב יום כיפור. המשחק הזה הוא חלק מהיסטוריה, משהו שנתפס כלא ניתן להשגה עד לא מזמן, מאוד שמח ומאושר שאנחנו שם במעמד הזה, וצריך לייצג בכבוד את הפועל תל אביב, זה מועדון כל כך מפואר עם קהילה כל כך מפוארת, כל כך מגיע להם רגעי הנחת האלה ואני מקווה שנסב להם רגעים כאלו”.

הפועל ת"א מניפה את היורוקאפ (חגי מיכאלי)

עוד אמר: “אחד הדברים שהכי גורמים להצלחה, זה כשאתה מבין שאין ברירה, ואני חשבתי שאנחנו חייבים להצליח בשנה שעברה, חלון ההזדמנויות לכניסה ליורוליג הלך ונסגר, אז השקענו בזה המון מאמצים כדי שזה יקרה בשנה שעברה, ולפעמים זה גם לא תלוי בך, ברגעים כמו ברבע האחרון נגד ולנסיה שבלייקני עשה חמש מחמש לשלוש, שאפילו נער המגבות של ולנסיה התחיל לדפוק שם את הראש בקיר, אז לפעמים זה לא תלוי בך אלה גם ברגעים כאלה, והתפקיד שלנו זה לעשות את הכל כדי שזה יצליח בסוף”.

לסיכום כשנשאל על המטרות: “בואו נתחיל מלנצח משחק ביורוליג, מקווה שתהיה לנו פתיחה טובה, בשלושת המשחקים הראשונים שלנו אנחנו מתמודדים מול קבוצות שאנחנו אמורים להשיג תוצאות טובות נגדם. הייתה לנו הכנה מאוד לא קלה עם הנבחרות וכל זה, אז הכל פתוח לעונה אבל המטרה שלנו צריכה להיות שנעשה 26-27 ניצחונות ביורוליג, מתוך 38 משחקים, וזה ישים אותנו במצב טוב למקומות 1-6, שזה מה שאנחנו רוצים, אז תהיה עונה ארוכה שתהיה מאוד אמוציונלית ומיוחדת, והלוואי הלוואי הלוואי שהמשחקים יחזרו לארץ והקהילה תוכל ליהנות כמו שצריך, תהיה חגיגה”.