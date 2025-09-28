יום רביעי, 01.10.2025 שעה 04:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

ינאי: רוצים 1-6, צריך בשביל זה 26-27 ניצחונות

בעלי הפועל ת"א דיבר לפני פתיחת קמפיין היסטורי ביורוליג: "אחד הדברים שגורמים להצלחה זה שאתה מבין שאין ברירה, והבנתי את זה אשתקד". וגם: הקהל

|
עופר ינאי ואלונה ברקת (לילך וויס-רוזנברג)
עופר ינאי ואלונה ברקת (לילך וויס-רוזנברג)

מרכז ״הפועל״ ערך הערב (ראשון) את כנס האלופות ואלופים 2025, שנערך באולם אירועים ״עדן על המים״ בניר אליהו, בו ספורטאים שונים משלל ענפי ספורט אשר מתחרים תחת הפועל, קיבלו פרסים והערכה על הפעילות שלהם בספורט בשנה האחרונה.

אל האירוע הגיעו ספורטאים ממועדוני הספורט השונים של העמותה אשר הגיעו להישגים מרשימים בעונה החולפת, כשבין היתר הוקירו בטקס את הישגי הפועל באר שבע שזכתה בגביע המדינה לעונת 2024/2025, בני פלפלה כפר קאסם שזכו בליגת האלופות לכדורגל חופים, הפועל תל אביב בכדורסל שזכו ביורוקאפ, ועוד מועדונים רבים מענפי הספורט השונים שזכו באליפויות ובגביעים בעונה החולפת.

עופר ינאי דיבר באירוע ושיתף: “אני בתקופה האחרונה עייף, עובד מאוד קשה, גם לפה באתי לקצת, אבל למשחק הראשון ביורוליג אני אגיע בג׳ט ואחזור ישר לערב יום כיפור. המשחק הזה הוא חלק מהיסטוריה, משהו שנתפס כלא ניתן להשגה עד לא מזמן, מאוד שמח ומאושר שאנחנו שם במעמד הזה, וצריך לייצג בכבוד את הפועל תל אביב, זה מועדון כל כך מפואר עם קהילה כל כך מפוארת, כל כך מגיע להם רגעי הנחת האלה ואני מקווה שנסב להם רגעים כאלו”.

הפועל ת"א מניפה את היורוקאפ (חגי מיכאלי)הפועל ת"א מניפה את היורוקאפ (חגי מיכאלי)

עוד אמר: “אחד הדברים שהכי גורמים להצלחה, זה כשאתה מבין שאין ברירה, ואני חשבתי שאנחנו חייבים להצליח בשנה שעברה, חלון ההזדמנויות לכניסה ליורוליג הלך ונסגר, אז השקענו בזה המון מאמצים כדי שזה יקרה בשנה שעברה, ולפעמים זה גם לא תלוי בך, ברגעים כמו ברבע האחרון נגד ולנסיה שבלייקני עשה חמש מחמש לשלוש, שאפילו נער המגבות של ולנסיה התחיל לדפוק שם את הראש בקיר, אז לפעמים זה לא תלוי בך אלה גם ברגעים כאלה, והתפקיד שלנו זה לעשות את הכל כדי שזה יצליח בסוף”.

לסיכום כשנשאל על המטרות: “בואו נתחיל מלנצח משחק ביורוליג, מקווה שתהיה לנו פתיחה טובה, בשלושת המשחקים הראשונים שלנו אנחנו מתמודדים מול קבוצות שאנחנו אמורים להשיג תוצאות טובות נגדם. הייתה לנו הכנה מאוד לא קלה עם הנבחרות וכל זה, אז הכל פתוח לעונה אבל המטרה שלנו צריכה להיות שנעשה 26-27 ניצחונות ביורוליג, מתוך 38 משחקים, וזה ישים אותנו במצב טוב למקומות 1-6, שזה מה שאנחנו רוצים, אז תהיה עונה ארוכה שתהיה מאוד אמוציונלית ומיוחדת, והלוואי הלוואי הלוואי שהמשחקים יחזרו לארץ והקהילה תוכל ליהנות כמו שצריך, תהיה חגיגה”.

אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */