אוהדי מכבי ת"א טוענים לאלימות מאוהדי סכנין

לא פעם ולא פעמיים שמענו על מקרים של אלימות של קהל במשחקים נגד בני סכנין. הפעם, אוהדי מכבי תל אביב טוענים שהם עברו דבר דומה לפני המשחק שלהם נגד הצפוניים היום (ראשון), בדרך לדוחא למשחק במסגרת המחזור החמישי בליגת העל.

אוהד כתב ב-X (לשעבר טוויטר): “בכניסה לסכנין, בדרך למשחק כדורגל, עשרות של ערבים קופצים על רכבים של אוהדי מכבי וממטירים עליהם אבנים. זה לא ניסיון לינץ’, זה פיגוע לכל דבר ועניין. זה לא ‘עוד אירוע חריג’, זו מציאות מסוכנת שחוזרת על עצמה בכל עונה מחדש, ואי אפשר להמשיך לעצום עיניים. מנהלת הליגה לא יכולה לשבת מנגד ולעצום עיניים נגד המשחקים בשטח עוין שנקרא סכנין”.

עוד כתב בפוסט: “כל עוד משחקים מתקיימים בתנאים כאלה, מדובר בהפקרת אוהדים ובזילות מוחלטת של חיי אדם. במדינת ישראל אסור שמי שבא לעודד את הקבוצה שלו יחזור עם פחד על החיים. מנהלת הליגה, המשטרה, המדינה, כולם חייבים לתת תשובות ולעמוד על זה. כי מה שהיה שם זה פיגוע, ולא פחות”.

עדות של מישהו שהיה שם הגיעה ל-ONE: “חיכו לכל רכב שעבר ברחוב איזה 60-70 אוהדי סכנין בשחור. כל רכב שהיה עם חולצה של מכבי קפצו עליו, והיה פקק”.