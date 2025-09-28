יום ראשון, 28.09.2025 שעה 20:07
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
123-94נאפולי1
121-55רומא2
115-95יובנטוס3
97-135אינטר4
94-105אטאלנטה5
92-74מילאן6
94-65קרמונזה7
84-65קומו8
75-55קליארי9
78-55אודינזה10
63-34בולוניה11
68-75ססואולו12
48-14טורינו13
34-44לאציו14
36-35פיורנטינה15
38-25ורונה16
24-24גנואה17
26-35פיזה18
25-14פארמה19
18-24לצ'ה20

ממשיכה בפתיחה הנהדרת: 0:2 לרומא על ורונה

הג'אלורוסי של גספריני רשמו ניצחון רביעי מחמשת המחזורים הראשונים בליגה ועלו לפחות זמנית למקום השני בסרייה א', 1:3 לססואולו על אודינזה. צפו

|
ארטם דובביק (IMAGO)
ארטם דובביק (IMAGO)

המחזור החמישי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר במוקד: רומא השיגה ניצחון נוסף, 0:2 על ורונה, בעוד שססואולו גברה 1:3 על אודינזה. במשחק נוסף, פיורנטינה והעולה החדשה פיזה נפרדו ב-0:0. 

רומא – ורונה 0:2

פתיחת העונה הנפלאה של החבורה של ג’אן פיירו גספריני נמשכת, ונדמה שהרבה מאוד זמן לא הייתה אווירה אופטימית שכזו סביב המועדון מעיר הנצח. ארטם דובביק כבש את שערו הראשון העונה בדקה השביעית, כשמתיאס סולה סגר עניין בדקה ה-79. ניצחון רביעי בחמשת המחזורים הראשונים לרומא, שעולה לפחות זמנית למקום השני בטבלה עם 12 נקודות מ-15 אפשריות. ורונה, עם הפסד שני העונה לצד שלוש תוצאות תיקו, עדיין ללא ניצחון. 

רומא מנצחת 0:2 את ורונה

ססואולו – אודינזה 1:3

ניצחון שני העונה לעולה החדשה. ארמנד לאוריינטה כבש את הראשון בדקה השמינית, כאשר ארבע דקות לאחר מכן איסמעל קונה הקנדי הכפיל. קיינן דייויס עוד צימק בדקה ה-56 לאודינזה, אך אדוארדו איאנוני קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-81 עבור הירוקים-שחורים, שמתרחקים מהתחתית עם שש נקודות מ-15 אפשריות. מנגד, אודינזה עם שבע, במרכז הטבלה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
