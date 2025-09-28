ממשיכה בפתיחה הנהדרת: 0:2 לרומא על ורונה

המחזור החמישי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר במוקד: רומא השיגה ניצחון נוסף, 0:2 על ורונה, בעוד שססואולו גברה 1:3 על אודינזה. במשחק נוסף, פיורנטינה והעולה החדשה פיזה נפרדו ב-0:0.

רומא – ורונה 0:2

פתיחת העונה הנפלאה של החבורה של ג’אן פיירו גספריני נמשכת, ונדמה שהרבה מאוד זמן לא הייתה אווירה אופטימית שכזו סביב המועדון מעיר הנצח. ארטם דובביק כבש את שערו הראשון העונה בדקה השביעית, כשמתיאס סולה סגר עניין בדקה ה-79. ניצחון רביעי בחמשת המחזורים הראשונים לרומא, שעולה לפחות זמנית למקום השני בטבלה עם 12 נקודות מ-15 אפשריות. ורונה, עם הפסד שני העונה לצד שלוש תוצאות תיקו, עדיין ללא ניצחון.

רומא מנצחת 0:2 את ורונה

ססואולו – אודינזה 1:3

ניצחון שני העונה לעולה החדשה. ארמנד לאוריינטה כבש את הראשון בדקה השמינית, כאשר ארבע דקות לאחר מכן איסמעל קונה הקנדי הכפיל. קיינן דייויס עוד צימק בדקה ה-56 לאודינזה, אך אדוארדו איאנוני קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-81 עבור הירוקים-שחורים, שמתרחקים מהתחתית עם שש נקודות מ-15 אפשריות. מנגד, אודינזה עם שבע, במרכז הטבלה.