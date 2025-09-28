יום שבת, 11.10.2025 שעה 13:37
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

שרודר לעתמאן: למזלי לעולם לא תאמן אותי

לאחר העקיצות ביניהם אחרי גמר היורובאסקט בין גרמניה לטורקיה, העימות בין דניס שרודר לארגין עתמאן עולה שלב. הרכז: "תגבה את הדיבורים במעשים"

|
דניס שרודר (IMAGO)
דניס שרודר (IMAGO)

העימות בין דניס שרודר לארגין עתמאן עולה שלב. לאחר חילופי הדברים ביניהם לאחר גמר היורובאסקט האחרון, בו גרמניה של שרודר ניצחה את טורקיה של עתמאן, היום (ראשון) הרכז הגרמני התסיס את הנושא מחדש.

הגרמני שיתף סטורי של ראיון עם עתמאן בו הוא מספר כי לשרודר יש את הבעיות שלו והדבר הראשון שהוא מסתכל עליו כשהוא מחתים שחקן זה על האישיות שלו.

אלוף העולם ואירופה הגיב דרך האינסטגרם: "למזלי, לעולם לא תהיה המאמן שלי. אני לא התחלתי את זה הלוך ושוב... אתה התחלת ואמרת משהו עלינו. אז אם אתה באמת רוצה לדבר שטויות אתה צריך לגבות את זה ולא עשית זאת. אני מצטער, מאמן. נשמע שאתה פגוע. זו אהבה. אני פשוט אהיה אני, אנשים שמכירים אותי יודעים".

